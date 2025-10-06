Dacia diže ljestvicu: osvježen dizajn i pogoni za Sandero, Sandero Stepway, Jogger i Logan

Dacia je objavila značajne nadogradnje za svoja četiri ključna modela: Sandero, Sandero Stepway, Jogger i Logan. Cilj osvježenja game jest ponuditi još veću vrijednost za novac kroz modernizaciju dizajna, tehnologija i sigurnosnih značajki, čime se nastavlja filozofija marke – pružanje onog esencijalnog po pristupačnoj cijeni. Svi navedeni modeli bit će prvi koji će usvojiti novi vizualni identitet marke, čime također započinje novo poglavlje za njih.

Dizajn i održivi materijali

Najuočljivija promjena odnosi se na vanjski dizajn. Prednji dio svih navedenih modela sada krasi novi LED svjetlosni potpis u obliku obrnutog slova T, linijom bijelih točaka povezan s redizajniranom maskom hladnjaka. Sve je upotpunjeno novim prednjim odbojnikom. Na stražnjem dijelu, Sandero, Sandero Stepway i Jogger dobivaju nova LED svjetla s "pixel" dizajnom. Kod Joggera su svjetla postavljena vertikalno kako bi vizualno naglasila robusnost vozila.

Sandero Stepway i Jogger dodatno ističu svoj avanturistički karakter novim zaštitnim elementima na lukovima kotača i donjem dijelu karoserije, izrađene od materijala koji sadrži 20% reciklirane plastike. Budući da dolaze bez dodatnog bojenja, takvi elementi imaju manji ugljični otisak u proizvodnji i otporniji su na svakodnevne ogrebotine. Ovisno o razini opreme, modeli dobivaju i nove naplatke te antenu oblika peraje morskog psa kao standard.

Unutrašnjost vozila također je doživjela značajne promjene. Otvori za ventilaciju sada slijede dizajn obrnutog slova T s prednjih svjetala, stvarajući tako vizualnu poveznicu između eksterijera i interijera. Korištene su nove, izdržljivije tkanine na sjedalima, instrumentnoj ploči i vratima, a ovisno o paketu opreme dostupni su plavi platneni ili traper umetci. Ergonomija je poboljšana novim upravljačem, dok modeli s automatskim mjenjačem dobivaju novu ručicu mjenjača E-Shifter.

Povezivost i sigurnosni sustavi

U tehnološkom smislu, najveća novost u kabini je novi 10-inčni središnji zaslon osjetljiv na dodir. Dacia zadržava tri razine multimedijskih sustava: Media Control (upravljanje putem aplikacije na pametnom telefonu), Media Display (10-inčni zaslon s bežičnim povezivanjem Apple CarPlay i Android Auto) te Media Nav Live (dodaje povezanu navigaciju s informacijama o prometu u stvarnom vremenu). Po prvi put, u modele se ugrađuje i indukcijski punjač za pametne telefone.

Svi modeli po novome su opremljeni novim sustavima za pomoć u vožnji koji zadovoljavaju najnovije europske sigurnosne standarde. To uključuje sustav automatskog kočenja u nuždi te sustav upozorenja na umor vozača. U ponudi su i nove opcije poput automatskih prednjih svjetala, sustava kamera s više pogleda za lakše parkiranje te električno sklopivih retrovizora, koji su dostupni unutar Driving Packa.

Hibridi i plinski automatik pogoni

Nove pogonske sklopove koji će poboljšati karakteristike i učinkovitost ovih modela predvodi novi Hybrid 155, pogonski sklop sada dostupan na modelu Jogger, a uz njega tu je novi Eco-G 120 pogonu, prvom koji kombinira plinsku (LPG) tehnologiju s automatskim mjenjačem.

Blagi hibridni pogon 155, prvi put predstavljen na modelu Bigster, u Joggeru zamjenjuje dosadašnji Hybrid 140, dok će na Sandero Stepway stići u četvrtom tromjesečju 2026. godine, čime će i taj model dobiti elektrificirani pogon. Sustav kombinira 1,8-litreni četverocilindrični benzinski motor od 109 KS, dva elektromotora, bateriju kapaciteta 1,4 kWh i automatski električni mjenjač, razvijajući ukupnu snagu od 155 KS i 170 Nm okretnog momenta. Novi hibridni pogon donosi smanjenje emisija i potrošnje goriva za 10% u usporedbi s prethodnim Hybrid 140 pogonom. U gradskim uvjetima Jogger može voziti do 80% vremena isključivo na električni pogon, a automobil uvijek starta u električnom načinu rada.

Dacia kao lider na tržištu vozila s pogonom na autoplin (LPG) uvodi novost u vidu Eco-G 120 pogona. Novi 1,2-litreni trocilindrični turbo motor snage 120 KS zamijenit će dosadašnji agregat od 100 KS i prvi put nudi kombinaciju LPG-a s automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom i šest stupnjeva prijenosa. Povećan je i kapacitet spremnika za plin na gotovo 50 litara (umjesto 40 litara bit će to 49,6 l za Sandero, Sandero Stepway i Logan te 48,8 l za Jogger), što povećava doseg na plin za 20%. Ukupni doseg s oba spremnika sada iznosi do 1.590 km za Sandero i Logan, odnosno 1.480 km za Stepway i Jogger. Ovaj pogon bit će dostupan i na Dusteru, gdje zamjenjuje stariji Eco-G 100.