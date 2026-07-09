Dacia Striker: spoj obiteljskog karavana, terenca i hatchbacka za 25.000 eura

U sklopu velike ofenzive Dacia širi ponudu u C-segmentu upečatljivim modelom dugim 4,62 metra, koji donosi hibridne pogone i elektrificiranu mobilnost po vrlo popularnoj cijeni

Autonet.hr četvrtak, 9. srpnja 2026. u 10:00

Nekad rumunjski proizvođač automobila Dacia, koji danas posluje u sklopu francuske Renault Grupe, službeno je predstavio svoj najnoviji crossover pod nazivom Striker. Ovaj model označava nastavak snažne ofenzive brenda u strateški važnom C-segmentu te utjelovljuje njihovu ambiciju da elektrificiranu mobilnost učine široko dostupnom na tržištu. Naziv "Striker" dolazi od univerzalnog izraza koji se veže uz pogodak ili napad, što izravno odražava izazovni duh i visoke prodajne ciljeve kompanije.

Spaja tri automobilska svijeta

Novi model unutar ponude izravno nadopunjuje model Bigster, što će dodatno ojačati prisutnost ove automobilske marke u spomenutom segmentu. S duljinom od 4,62 metra, Striker se temelji na provjerenoj Renaultovoj platformi CMF-B te se odlikuje pragmatičnim inženjerskim pristupom, u potpunosti usmjerenim na stvarne svakodnevne potrebe suvremenih korisnika i visoku razinu iskoristivosti prostora.

Prema navodima iz tvrtke, Dacia Striker je inovativan crossover koji kupcima donosi ono najbolje iz tri različite automobilske klase. Vozilo spaja dinamiku i svestranost klasičnog karavana s prostranošću i praktičnošću hatchbacka, dok povišeni razmak od tla pruža prepoznatljive off-road mogućnosti i visoku poziciju sjedenja svojstvenu SUV vozilima. Vanjski dizajn karakteriziraju čvrste linije, aerodinamična silueta, uspravan prednji kraj te modernizirani svjetlosni potpis dnevnih LED svjetala.

Samo multienergetski pogoni

Pogonska gama modela Striker nudi izbor između četiri napredna i učinkovita elektrificirana pogonska sklopa. Ponudu otvara Striker mild hybrid-G 140, koji kombinira bi-fuel tehnologiju (benzin i autoplin LPG) s 48V blagim hibridnim sustavom, 1,2-litrenim trocilindričnim turbo motorom te ručnim ili šesterostupanjskim automatskim mjenjačem. Sustav puni bateriju od 0,8 kWh putem regenerativnog kočenja, a vožnjom na LPG u prosjeku ispušta 10% manje CO2 u usporedbi s ekvivalentnim klasičnim benzincem, pri čemu spremnik plina pod podom prtljažnika ne smanjuje utovarni prostor.

Za kupce koji traže puni hibrid, dostupan će biti Striker Hybrid 155 koji kombinira 1,8-litreni četverocilindrični benzinac od 109 KS, dva elektromotora (od 49 KS i visokonaponski starter-generator), bateriju od 1,4 kWh i napredni automatski električni mjenjač bez spojke. Ova tehnologija omogućuje da vozilo u gradu radi do 80% vremena u potpuno električnom načinu rada, u kojem uvijek i starta, uz emisiju CO2 manju od 100 g/km.

Ponudu zaokružuje Striker Hybrid 150 4x4 s pogonom na sva četiri kotača, koji na prednjoj osovini koristi 1,2-litreni blagi hibrid od 140 KS (230 Nm) sa šesterostupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom i polugicama na upravljaču, dok stražnju osovinu pokreće isključivi elektromotor od 31 KS i 87 Nm s dvostupanjskim automatskim mjenjačem.

Digitalizirana unutrašnjost

Unatoč pristupačnoj početnoj cijeni, unutrašnjost vozila bit će opremljena suvremenim tehnološkim elementima i sigurnosnim sustavima asistenata u vožnji. Osnovni paketi opreme uključivat će elemente poput 10,1-inčnog središnjeg zaslona osjetljivog na dodir s integracijom pametnog telefona, digitalnih instrumenata ispred vozača te stražnje kamere za pomoć pri parkiranju, dok će viši paketi nuditi opremu prilagođenu boravku na otvorenom ili naprednije sustave povezivosti i navigacije.

U skladu s prepoznatljivom filozofijom brenda o pružanju visoke vrijednosti za novac, ciljana početna cijena za model Dacia Striker na europskom tržištu iznosit će manje od 25.000 eura. Za narudžbe će Striker biti dostupan početkom 2027. godine, a do tada bi trebale biti objavljene i preostale tehničke specifikacije, koje zasad još nisu dostupne.

Tehničke specifikacije
Duljina 4.620 mm
Visina 1.530 mm
Udaljenost od tla (4x2) 19 cm
Udaljenost od tla (4x4) 20 cm
Obujam prtljažnika 600 l
Koeficijent otpora zraka (Cd) 0,29
Masa vozila 1.400 kg
Pregled pogonskih opcija
  Mild hybrid-G 140 Hybrid 155 Hybrid 150 4x4
Tip motora 1.2-litreni 3-cilindrični turbo (Benzin/LPG) + 48V blagi hibrid, baterija 0.8 kWh 1.8-litreni 4-cilindrični benzinac + 2 elektromotora (49 KS + visokonaponski starter-generator), baterija 1.4 kWh (280V) Prednja osovina: 1.2L 48V mild-hybrid (140 KS / 230 Nm). Stražnja osovina: elektromotor (31 KS / 87 Nm) s 2-stupanjskim mjenjačem
Snaga 140 KS 155 KS (Benzinac 109 KS + Elektro) Kombinirano: 150 KS (110 kW)
Mjenjač 6-stupanjski automatski ili ručni Automatski električni (4 brzine za benzinski, 2 za elektro), bez kvačila 6-stupanjski s dvostrukom spojkom i polugama na volanu

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