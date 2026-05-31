Druga generacija Mercedes-Benzovog GLB-a ima i opciju trećeg reda sjedala uz 5 Isofix prihvata

Mercedes je dulje vrijeme iz prikrajka gledao u kojem smjeru ide elektrifikacija, te sukladno tome napravio i nekoliko modela koji nisu baš previše zaživjeli, no to se mijenja zadnjom generacijom modela koji više niti ne nose posebne nazive kao EQA, EQB, EQC... već koriste dobro poznate imena proizvođača iz Stuttgarta. Nakon što je prije koji mjesec stigao novi CLA nastao na novoj MMA platformi, ista je podloga poslužila i za drugu generaciju modela GLB, koji se nudio kao benzinac te dizelaš. Riječ je o modelu koji je ovih dana krenuo u prodaju. Ovaj je model ujedno i nasljednik modela EQB koji je, kako se iz imena zaključuje, bio isključivo električni. Sve je to dio Mercedesove ofenzive koja ove godine uključuje 14 novih modela, koliko ih stiže i naredne godine.

Riječ je o modelu dugom 473,2 centimetra, što je značajnih 9,8 cm više u odnosu na dosadašnji GLB. Već sam spomenuo kako je nastao na novoj MMA platformi i to ovdje s međuosovinskim razmakom od 288,9 cm što je 6 cm više nego na starom GLB-u, a tu je i širi trag kotača. Povećanje dimenzija dovelo je i do velike prednosti u odnosu na konkurenciju, a to je mogućnost trećeg reda sjedala gdje se mogu prevozit osobe do 171 cm visine. Široko otvaranje stražnjih vrata te pomicanje sjedala drugog reda sjedala omogućava dosta lagan ulazak na dva sjedala trećeg reda. Zašto je GLB dobar obiteljski auto? Zato što ima pet mjesta s Isofix prihvatima, na suvozačkom sjedalu te po dvije u srednjem i trećem redu sjedala. Kad smo već kod obiteljskog tona, spomenimo kako kada se treći red sjedala preklopi, u prtljažniku ostaje 480 litara. Preklapanjem drugog reda prostor raste na 1605 litara. Električne verzije imaju i frunk (prednji prtljažnik) od 127 litara. Kod modela s pet sjedala prtljažnik je 540 litara, proširivih na 1715.

Zadržana je kockasta silueta kao na dosadašnjem modelu, s ravno odrezanim stražnjim krajem. Prednji dio automobila donosi sličnost modelom CLA, dakako uz veću masku. Tu nalazimo razliku između hibridne i električne verzije. Hibridno izdanje dolazi s klasičnom Mercedes-Benz zvjezdanom maskom u kormu s LED rubom, dok modeli s EQ Tehnologijom dolaze uz s osvijetljenom maskom koja sadrži 94 LED zvijezde. Svaka nova generacija automobila donosi i poboljšanu aerodinamičnost, pa je ovdje koeficijent otpora zraka Cd, smanjen s 0,31 na 0,28. I stražnja svjetla donose oblik zvijezde. Opcija je i Sky Control panoramski krov koji donosi 158 osvijetljenih zvijezda. Donosi trenutnu promjenu prozirnosti pa prijelaz iz potpuno prozirnog u zamračeno stanje dešava se unutar nekoliko milisekundi, bez mehaničkih roleta.

Idemo sad malo na unutrašnjost. Tu su naravno velike novosti, a u skladu s posljednjim Mercedesovim smjernicama. Opcijski se nudi MBUX Superscreen sustav s tri zaslona koji se protežu gotovo cijelom širinom armaturne ploče. Naravno, po uzoru na već predstavljeni model CLA. Sustav uključuje 10,25-inčnu instrumentnu ploču, veliki 14-inčni središnji infotainment zaslon te još jedan, isto tako 14-inčni zaslon za suvozača. Suvozač tako može gledati video sadržaj tijekom vožnje, dok vozač ima pristup posljednjoj generaciji MBUX sučelja uz integrirani Google Maps i naprednog virtualnog asistenta temeljenog na umjetnoj inteligenciji. Osnovna verzija dolazi bez zaslona za suvozača.

Posljednja generacija MBUX sučelja znači da je riječ o četvrtom izdanju, a kojeg pokreće MB.OS. On ne koristi jednog AI asistenta, nego ih kombinira. Tako ChatGPT pokreće prirodnu dijalošku funkcionalnost sustava, dok Google Gemini osigurava konverzacijsku navigaciju uz informacije o restoranima, ocjenama, jelovnicima i slično. MB.OS u pozadini sam odabire koji AI agent je najprikladniji ovisno o glasovnom upitu korisnika. Tu je i Microsoft Bing. Zahvaljujući kratkoročnoj memoriji, novi MBUX virtualni asistent omogućuje složene višekratne dijaloge te vozač ne mora ponavljati kontekst iz prethodnog pitanja.

Prema informacijama iz Mercedesa, Google Maps Platform pruža informacije o 250 milijuna mjesta diljem svijeta, a mapa se osvježava gotovo u stvarnom vremenu s više od 100 milijuna ažuriranja dnevno. Tehnički gledano, jednostavne naredbe kao 'pojačaj klimu' idu lokalnim sustavima unutar vozila, dok složeni upiti poput 'pronađi restoran s terasom blizu mog sljedećeg sastanka' idu u cloud. To znači da se za punu funkcionalnost treba stalno osigurat i stabilna internetska veza.

Sve ovo spomenuto možemo reći da je donekle bilo poznato i na modelu CLA. No, sada je tu jedna novost. Uvedena je Mercedes pay usluga. To je Mercedes-Benzov vlastiti fintech sustav za plaćanje direktno iz vozila. Nije marketinška izmišljotina, naime imaju zasebnu financijsku diviziju koja to razvija. Tako putem MBUX infotainment sustava vozač može pokrenuti i platiti parkiranje, punjenje ili gorivo direktno iz auta, bez traženja aplikacije na mobitelu, kovanica ili automata za plaćanje. Sustav prikazuje stvarni iznos naknade za parkiranje čim se proces završi. Osim toga, moguće je i kupovati softverske nadogradnje, navigacijske usluge, hardverske opcije ili druge aplikacije koje se otključavaju na zahtjev, direktno iz vozila.

Što se tiče sigurnosti, s uvođenjem Mercedes pay+ autentifikacija se odvija biometrijskim faktorima, kao na mobitelu, prepoznavanjem lica ili otiskom prsta, što je zamijenilo prethodni sustav koji je zahtijevao unos PIN-a u MBUX-u i potvrdu na smartphoneu. Mercedes navodi da je prvi proizvođač koji koristi Visinu tehnologiju delegirane autentifikacije za plaćanja iz automobila. Navodno je nama dostupno tek kupovanje vinjeta, susjedima u Sloveniji i parkiranje, u Njemačkoj gorivo odnosno punjenje. Nema sumnje, riječ je o uslugama koje će se samo nadopunjavat. Zanimljivo, Mercedes procjenjuje da će se ove godine globalno obaviti 4,7 milijardi transakcija iz automobila. Tu se vidi koliko dobro se Mercedes pripremio za nove generacije automobila i transformaciju iz klasičnog proizvođača automobila i u fintech kompaniju.

Tehnološki gledano GLB je iznimno napredno vozilo, a i dalje je klasični Mercedes. To znači da je tu vrhunska završna obrada, iznimno kvalitetna sjedala koja mogu biti opremljena i grijanjem kao i masažom, a tu je izvrstan sound sistem Burmester. Naravno i sigurnost je iznimno velika uz obilje ADAS sustava, kao i novog središnjeg zračnog jastuka između vozača i suvozača.

Ponudu otvaraju mild-hibrid modeli. Riječ je o spoju 1,5-litrenog benzinca Millerovog ciklusa i elektromotora od 22 kW i 160 Nm okretnog momenta integriranog u mjenjač. Svi modeli dolaze uz 8-stupanjski eDCT mjenjač s dvostrukom spojkom. Osnovni model je GLB 180 koji raspolaže snagom od 115 kW / 156 KS. Idući je GLB 200 sa 135 kW / 184 KS koji je moguć i u 4Matic verziji. Vrh ponude je GLB 220 koji raspolaže sa 155 kW / 211 KS, koji isto tako ima i verziju s pogonom na sva četiri kotača. Početni model stoji 49.612 eura, GLB 200 starta na 52.824 eura, dok je 4Matic verzija skuplja 3 tisuće eura. GLB 220 kreće na 55.401 eura, a GLB 220 4Matic na 57.725 eura.

Stigli smo i do potpuno električnih izdanja. Početni model nosi naziv GLB 200 s EQ Tehnologijom. Ovaj se model napaja iz baterije od 58 kWh te razvija snagu od 165 kW. Ovaj je model napravljen na 400V platformi s dometom od 374 do 431 km. Za 10 minuta nadopune može se dobiti 140 do 160 km dometa je maksimalno DC punjenje od 200 kW. Ostala dva modela su nastala na 800V platformi pa se za istih deset minuta punjenja može dobiti 225 do 260 km dometa jer imaju mogućnost DC punjenja od 320 kW. Srednja opcija, GLB 250+ s EQ Tehnologijom donosi stražnji elektromotor snage 200 kW, što znači do 272 KS i do 335 Nm okretnog momenta, s ubrzanjem od 0 do 100 km/h za 7,4 sekunde. Doseg mu je do 631 kilometar i to zahvaljujući većoj litij-ionskoj bateriji kapaciteta 85 kWh. Riječ je o nikal-mangan-kobaltne bateriji. Spomenimo i relativno novo tehničko rješenje uz dvobrzinski prijenos, što je rijetkost među električnim vozilima a što pomaže da automobil jednako dobro vuče pri manjim brzinama i na autocesti. Vrh ponude čini GLB 350 4Matic s EQ Tehnologijom. Ovaj model ima još jedan elektromotor koji po potrebi pokreće prednje kotače. Ukupna je na raspolaganju 353 KS i 515 Nm, s ubrzanjem s mjesta do 100 km/h za 5,5 sekundi. Doseg je nešto manji, 615 km, ali uz mnogo bolje ubrzanje. Uspoređujući s modelom CLA doseg EQ modela je 140, 150 km manje, čemu je razlog veća težine te manja aerodinamika.

GLB 200 s EQ Tehnologijom starta s cijenom od 52.150 eura, dok je nadoplata za početni model s 800V arhitekturom, model GLB 250+ s EQ Tehnologijom potrebno izdvojiti 57.290 eura. Jedina električna verzija s pogonom na sva četiri kotača, model GLB 350 4Matic s EQ Tehnologijom starta s cijenom od 60.170 eura. Naravno, za sve modele moguće su brojne dodatne opcije.

Pohvalno za novi GLB svakako je vučna sposobnost. Električni GLB može vući do dvije tone, što je električni SUV ove veličine izvrstan rezultat. Pohvalno je i vertikalno opterećenje kuke od 100 kg, što znači da se bez problema na stražnjem nosaču mogu prevoziti dva električna bicikla. MBUX donosi i električnu inteligenciju pa priprema bateriju za punjenje uz predkondicioniranja i opciju rezervaciju punjača do 15 minuta omogućuje postizanje najboljih performansi.

Unaprijeđen je sustav regenerativnog kočenja, pa spominju kako čak 98% kočenja može biti električna, a tek 2% hidrauličan što svakako doprinosi još većoj trajnosti kočnica. Spomenimo kako su elektromotori u potpunosti razvijeni, dizajnirani i osmišljeni u Njemačkoj, u Europi, dok se proizvode u Kini. Mercedes ne skriva suradnju s Geely grupacijom koja će nešto od dijelova električnog pogona koristiti i za neke svoje modele.

Kad smo već kod Kine, spomenimo kako GLB ima i 'dizajnerskog brata blizanca'. Riječ je o modeli Smart #5. Iako je i on dizajniran u Njemačkoj, tehnički je potpuno drukčiji. Napravljen je na Geely platformi, jeftiniji je, no i ne toliko napredan. U svakom slučaju ovo je još jedna lekcija Mercedesa brojnim ostalim europskim proizvođačima kakvi bi električni modeli trebali biti.