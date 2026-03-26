Električna Toyota C-HR+ s poznatim stilom i preko 600 km dosega

Toyota je službeno predstavila potpuno novi C-HR+, model koji označava značajnu prekretnicu u evoluciji ovog popularnog coupé SUV-a. Izgrađen na namjenskoj eTNGA platformi za električna vozila, novi C-HR+ nasljeđuje uspjeh svojeg prethodnika koji je u Europi do sada prodan u više od milijun primjeraka.

Dorađen poznati dizajn

Ključna unaprjeđenja odnose se na krutost karoserije, koja je povećana za 30%, dok je težište spušteno za 65 mm u odnosu na standardni C-HR, čime su osigurana agilna i responzivna vozna svojstva bez žrtvovanja prostranosti unutrašnjosti. Vozilo je sada i 170 mm dulje uz 110 mm veći međuosovinski razmak, pa donosi više prostora u kabini i otvara prostor za smještaj veće baterije u podnici.

Dizajn novog modela prati prepoznatljivu siluetu, ali uz aerodinamička poboljšanja. Postignut je koeficijent otpora zraka od 0,262, što je najbolji rezultat u klasi. To je ostvareno ugradnjom aktivnih zatvarača na prednjoj masci, skrivenih ručica stražnjih vrata te specifično oblikovanog stražnjeg spojlera. Uz međuosovinski razmak od 2.750 mm, vozilo nudi stabilnost i optimiziran protok zraka, što izravno pridonosi energetskoj učinkovitosti i produljenju dosega u vožnji.

Snaga i izbor baterija

Kupcima su na raspolaganju dvije opcije litij-ionskih baterija, razvijenih u suradnji s tvrtkom Prime Planet Energy & Solutions. Osnovni model dolazi s baterijom kapaciteta 57,7 kWh i prednjim pogonom, razvijajući 167 KS uz doseg do 458 km prema WLTP standardu. Za korisnike koji zahtijevaju veći domet, dostupna je baterija od 77 kWh koja u verziji s prednjim pogonom nudi 224 KS i maksimalni doseg od 607 km, što je trenutačno najveći doseg u Toyotinoj gami električnih vozila.

Vrh ponude predstavlja model s pogonom na sve kotače i baterijom od 77 kWh, koji isporučuje 343 KS i omogućuje ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 5,2 sekunde. Visoke performanse postignute su upotrebom najnovijih e-osovina koje integriraju inverter, motor i prijenos. Ovi sustavi koriste poluvodiče od silicij-karbida nove generacije, koji su lakši, kompaktniji i učinkovitiji pri radu na visokim temperaturama i naponima.

Brzo i pametno punjenje

Poseban naglasak stavljen je na praktičnost korištenja u svim vremenskim uvjetima. Toyota C-HR+ standardno dolazi s podrškom za istosmjerno brzo punjenje snage 150 kW, dok su za kućno ili javno AC punjenje dostupni punjači od 11 kW ili 22 kW. Zahvaljujući naprednom sustavu predkondicioniranja baterije, koji koristi toplinsku pumpu, vrijeme punjenja od 10% do 80% pri niskim temperaturama (do -10°C) skraćeno je za 20 minuta, pa će trajati manje od pola sata.

Osim tehničkih performansi, Toyota naglašava pouzdanost kao temelj korisničkog iskustva. Uz najnovije sustave potpore vozaču, C-HR+ dolazi s desetogodišnjim jamstvom na bateriju kao standardnim dijelom ponude. Ovaj model, uz Urban Cruiser i bZ4X, čini dio šire strategije brenda koja se temelji na pružanju različitih tehnoloških rješenja za postizanje ugljične neutralnosti, prilagođenih individualnim potrebama korisnika diljem svijeta.

Dostupnost i paketi opreme

Nova Toyota C-HR+ stiže na europsko tržište u ožujku 2026. godine, a kupcima će biti dostupna u tri razine opreme: Mid, Mid+ i High. Već u osnovnom Mid paketu, koji dolazi isključivo s prednjim pogonom i baterijom od 57,7 kWh, standardna oprema uključuje Full LED prednja svjetla, grijanje sjedala i upravljača, dva bežična punjača, multimedijski zaslon od 14 inča te sustav ulaska u vozilo bez ključa. Srednja razina, Mid+, nudi izbor između prednjeg i pogona na sve kotače uz veću bateriju od 77 kWh, a dodatno je opremljena električnim otvaranjem prtljažnika i zatamnjenim stražnjim staklima.

Vrhunac ponude predstavlja paket High, koji se nudi isključivo u AWD izvedbi s 343 KS i ubrzanjem do 100 km/h za 5,2 sekunde. Uz ekskluzivnu dvobojnu karoseriju i 20-colne naplatke, ovaj model donosi i praktična rješenja poput ugrađenog AC punjača od 22 kW, digitalnog ključa te naprednih sustava asistencije vozaču. Unutrašnjost ove razine krasi kombinacija sintetičke kože i antilopa, dok su panoramski krov i JBL premium audio sustav dostupni kao opcije za najzahtjevnije korisnike.