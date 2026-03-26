Električna Toyota C-HR+ s poznatim stilom i preko 600 km dosega

Nova izvedba prepoznatljivog SUV-a donosi isključivo električni pogon, doseg do 607 km, čime japanski proizvođač dodatno osnažuje svoj put prema potpunoj karbonskoj neutralnosti

Autonet.hr četvrtak, 26. ožujka 2026. u 06:00

Toyota je službeno predstavila potpuno novi C-HR+, model koji označava značajnu prekretnicu u evoluciji ovog popularnog coupé SUV-a. Izgrađen na namjenskoj eTNGA platformi za električna vozila, novi C-HR+ nasljeđuje uspjeh svojeg prethodnika koji je u Europi do sada prodan u više od milijun primjeraka.

Dorađen poznati dizajn

Ključna unaprjeđenja odnose se na krutost karoserije, koja je povećana za 30%, dok je težište spušteno za 65 mm u odnosu na standardni C-HR, čime su osigurana agilna i responzivna vozna svojstva bez žrtvovanja prostranosti unutrašnjosti. Vozilo je sada i 170 mm dulje uz 110 mm veći međuosovinski razmak, pa donosi više prostora u kabini i otvara prostor za smještaj veće baterije u podnici.

Dizajn novog modela prati prepoznatljivu siluetu, ali uz aerodinamička poboljšanja. Postignut je koeficijent otpora zraka od 0,262, što je najbolji rezultat u klasi. To je ostvareno ugradnjom aktivnih zatvarača na prednjoj masci, skrivenih ručica stražnjih vrata te specifično oblikovanog stražnjeg spojlera. Uz međuosovinski razmak od 2.750 mm, vozilo nudi stabilnost i optimiziran protok zraka, što izravno pridonosi energetskoj učinkovitosti i produljenju dosega u vožnji.

Snaga i izbor baterija

Kupcima su na raspolaganju dvije opcije litij-ionskih baterija, razvijenih u suradnji s tvrtkom Prime Planet Energy & Solutions. Osnovni model dolazi s baterijom kapaciteta 57,7 kWh i prednjim pogonom, razvijajući 167 KS uz doseg do 458 km prema WLTP standardu. Za korisnike koji zahtijevaju veći domet, dostupna je baterija od 77 kWh koja u verziji s prednjim pogonom nudi 224 KS i maksimalni doseg od 607 km, što je trenutačno najveći doseg u Toyotinoj gami električnih vozila.

Vrh ponude predstavlja model s pogonom na sve kotače i baterijom od 77 kWh, koji isporučuje 343 KS i omogućuje ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 5,2 sekunde. Visoke performanse postignute su upotrebom najnovijih e-osovina koje integriraju inverter, motor i prijenos. Ovi sustavi koriste poluvodiče od silicij-karbida nove generacije, koji su lakši, kompaktniji i učinkovitiji pri radu na visokim temperaturama i naponima.

Brzo i pametno punjenje

Poseban naglasak stavljen je na praktičnost korištenja u svim vremenskim uvjetima. Toyota C-HR+ standardno dolazi s podrškom za istosmjerno brzo punjenje snage 150 kW, dok su za kućno ili javno AC punjenje dostupni punjači od 11 kW ili 22 kW. Zahvaljujući naprednom sustavu predkondicioniranja baterije, koji koristi toplinsku pumpu, vrijeme punjenja od 10% do 80% pri niskim temperaturama (do -10°C) skraćeno je za 20 minuta, pa će trajati manje od pola sata.

Osim tehničkih performansi, Toyota naglašava pouzdanost kao temelj korisničkog iskustva. Uz najnovije sustave potpore vozaču, C-HR+ dolazi s desetogodišnjim jamstvom na bateriju kao standardnim dijelom ponude. Ovaj model, uz Urban Cruiser i bZ4X, čini dio šire strategije brenda koja se temelji na pružanju različitih tehnoloških rješenja za postizanje ugljične neutralnosti, prilagođenih individualnim potrebama korisnika diljem svijeta.

Dostupnost i paketi opreme

Nova Toyota C-HR+ stiže na europsko tržište u ožujku 2026. godine, a kupcima će biti dostupna u tri razine opreme: Mid, Mid+ i High. Već u osnovnom Mid paketu, koji dolazi isključivo s prednjim pogonom i baterijom od 57,7 kWh, standardna oprema uključuje Full LED prednja svjetla, grijanje sjedala i upravljača, dva bežična punjača, multimedijski zaslon od 14 inča te sustav ulaska u vozilo bez ključa. Srednja razina, Mid+, nudi izbor između prednjeg i pogona na sve kotače uz veću bateriju od 77 kWh, a dodatno je opremljena električnim otvaranjem prtljažnika i zatamnjenim stražnjim staklima.

Vrhunac ponude predstavlja paket High, koji se nudi isključivo u AWD izvedbi s 343 KS i ubrzanjem do 100 km/h za 5,2 sekunde. Uz ekskluzivnu dvobojnu karoseriju i 20-colne naplatke, ovaj model donosi i praktična rješenja poput ugrađenog AC punjača od 22 kW, digitalnog ključa te naprednih sustava asistencije vozaču. Unutrašnjost ove razine krasi kombinacija sintetičke kože i antilopa, dok su panoramski krov i JBL premium audio sustav dostupni kao opcije za najzahtjevnije korisnike.

Osnovni podaci
  Prednji pogon (FWD) Prednji pogon (FWD) Pogon na sve kotače (AWD)
Baterija 57,7 kWh 77 kWh 77 kWh
Maksimalna snaga sustava 123 kW (167 KS) 165 kW (224 KS) 252 kW (343 KS)
Potrošnja (kWh/100 km) 13,4 13,4 (18") / 14,6 (20") 14,4 (18") / 15,4 (20") / 15,5 (20" High)
EV doseg WLTP (km) 458 607 (18") / 560 (20") 548 (18") / 511 (20") / 507 (20" High)
Međuosovinski razmak 2.750 mm
Ukupna duljina 4.530 mm

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi