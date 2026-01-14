Europska premijera devete generacije Toyote Hilux, prvi put dostupne i na struju

Na sajmu automobila u Bruxellesu debitirao je potpuno novi Hilux, čija već deveta generacija uz poznatu robusnost donosi hibridne i potpuno električne pogonske sustave prilagođene europskom tržištu

Toyota je na sajmu automobila u Bruxellesu, koji se održava od 9. do 18. siječnja, europskoj javnosti prvi put predstavila devetu generaciju svojeg kultnog pick-upa Hilux. Nova generacija dolazi nakon više od pola stoljeća tradicije i 27 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta. Iako donosi značajne tehnološke iskorake, novi Hilux prema najavama ostaje vjeran temeljnim načelima kvalitete, trajnosti i pouzdanosti, zadržavajući robusnu konstrukciju šasije koja mu omogućuje napredne terenske sposobnosti.

Odabir pogonskih sustava

U skladu s Toyotinom strategijom višestrukih rješenja za postizanje ugljične neutralnosti, novi model nudi široku paletu elektrificiranih pogonskih sklopova. Kupcima u Europi bit će ponuđene dvije glavne opcije: blagi hibridni sustav od 48V uparen s 2,8-litrenim dizelskim motorom te, prvi put u povijesti modela, potpuno električna verzija.

Hibridna inačica, za koju se očekuje da će biti najprodavanija na europskom tržištu, koristi litij-ionsku bateriju za mirniji rad i bolju ekonomičnost pogona. Ovaj model zadržava nosivost od jedne tone i kapacitet vuče od 3,5 tona. Terenske sposobnosti dodatno su poboljšane sustavima poput Multi-Terrain Select (koji optimizira postavke na različitim podlogama) i Panoramic View Monitora (ekrana za precizno manevriranje), a vozilo i dalje može savladavati vodene prepreke dubine do 700 mm.

S druge strane, Hilux BEV predstavlja prekretnicu kao prvo vozilo ovog tipa s nultom emisijom ispušnih plinova. Opremljen je litij-ionskom baterijom kapaciteta 59,2 kWh i dvama električnim osovinama (eAxles) za stalni pogon na sve kotače. Prema WLTP standardu, nudit će doseg do 257 km u mješovitoj vožnji, odnosno do 380 km u gradskim uvjetima. Unatoč električnom pogonu, zadržana je udaljenost od tla od 212 mm i ista maksimalna dubina gaženja vode od 700 mm kao kod konvencionalnih modela.

Novi dizajn eksterijera prati temu "Tough and Agile" (čvrsto i agilno), naglašavajući snagu i suvremeni izgled, dok će u Europi model biti dostupan isključivo u izvedbi s dvostrukom kabinom. Svi modeli nove generacije standardno će dolaziti s električnim servo upravljačem i opsežnim Toyota T-Mate paketom aktivne sigurnosti i sustava pomoći vozaču.

Dostupnost na tržištu

Uvođenje nove generacije na europsko tržište odvijat će se u fazama tijekom 2026. godine. Prvi će u prodajne salone stići potpuno električni Hilux BEV, čiji je početak prodaje zakazan za travanj. Nakon toga, u srpnju 2026. godine, uslijedit će lansiranje hibridne verzije. Na odabranim tržištima izvan Europe, Toyota će i dalje nuditi standardne benzinske i dizelske motore s unutarnjim izgaranjem.

Iako su osnovne tehničke specifikacije pogona već poznate, detaljnije informacije o razinama opreme, specifičnim performansama za pojedina tržišta i cijenama bit će objavljene naknadno.