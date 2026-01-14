Europska premijera devete generacije Toyote Hilux, prvi put dostupne i na struju

Na sajmu automobila u Bruxellesu debitirao je potpuno novi Hilux, čija već deveta generacija uz poznatu robusnost donosi hibridne i potpuno električne pogonske sustave prilagođene europskom tržištu

Autonet.hr srijeda, 14. siječnja 2026. u 06:00

Toyota je na sajmu automobila u Bruxellesu, koji se održava od 9. do 18. siječnja, europskoj javnosti prvi put predstavila devetu generaciju svojeg kultnog pick-upa Hilux. Nova generacija dolazi nakon više od pola stoljeća tradicije i 27 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta. Iako donosi značajne tehnološke iskorake, novi Hilux prema najavama ostaje vjeran temeljnim načelima kvalitete, trajnosti i pouzdanosti, zadržavajući robusnu konstrukciju šasije koja mu omogućuje napredne terenske sposobnosti.

Odabir pogonskih sustava

U skladu s Toyotinom strategijom višestrukih rješenja za postizanje ugljične neutralnosti, novi model nudi široku paletu elektrificiranih pogonskih sklopova. Kupcima u Europi bit će ponuđene dvije glavne opcije: blagi hibridni sustav od 48V uparen s 2,8-litrenim dizelskim motorom te, prvi put u povijesti modela, potpuno električna verzija.

Hibridna inačica, za koju se očekuje da će biti najprodavanija na europskom tržištu, koristi litij-ionsku bateriju za mirniji rad i bolju ekonomičnost pogona. Ovaj model zadržava nosivost od jedne tone i kapacitet vuče od 3,5 tona. Terenske sposobnosti dodatno su poboljšane sustavima poput Multi-Terrain Select (koji optimizira postavke na različitim podlogama) i Panoramic View Monitora (ekrana za precizno manevriranje), a vozilo i dalje može savladavati vodene prepreke dubine do 700 mm.

S druge strane, Hilux BEV predstavlja prekretnicu kao prvo vozilo ovog tipa s nultom emisijom ispušnih plinova. Opremljen je litij-ionskom baterijom kapaciteta 59,2 kWh i dvama električnim osovinama (eAxles) za stalni pogon na sve kotače. Prema WLTP standardu, nudit će doseg do 257 km u mješovitoj vožnji, odnosno do 380 km u gradskim uvjetima. Unatoč električnom pogonu, zadržana je udaljenost od tla od 212 mm i ista maksimalna dubina gaženja vode od 700 mm kao kod konvencionalnih modela.

Novi dizajn eksterijera prati temu "Tough and Agile" (čvrsto i agilno), naglašavajući snagu i suvremeni izgled, dok će u Europi model biti dostupan isključivo u izvedbi s dvostrukom kabinom. Svi modeli nove generacije standardno će dolaziti s električnim servo upravljačem i opsežnim Toyota T-Mate paketom aktivne sigurnosti i sustava pomoći vozaču.

Dostupnost na tržištu

Uvođenje nove generacije na europsko tržište odvijat će se u fazama tijekom 2026. godine. Prvi će u prodajne salone stići potpuno električni Hilux BEV, čiji je početak prodaje zakazan za travanj. Nakon toga, u srpnju 2026. godine, uslijedit će lansiranje hibridne verzije. Na odabranim tržištima izvan Europe, Toyota će i dalje nuditi standardne benzinske i dizelske motore s unutarnjim izgaranjem.

Iako su osnovne tehničke specifikacije pogona već poznate, detaljnije informacije o razinama opreme, specifičnim performansama za pojedina tržišta i cijenama bit će objavljene naknadno.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi