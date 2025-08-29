Facelift za Peugeot 308 donosi i povećanje dosega električne verzije

Francuska marka osvježila je svoju ponudu u C-segmentu stilskim dotjerivanjem modela 308 i 308 SW, koji će biti dostupni kao dizelski, hibridni, plug-in hibridni i električni, s narudžbama mogućima od jeseni

Aktualna generacija Peugeota 308 predstavljena je 2021. godine i došlo je vrijeme za njezin facelift. Uz stilska i aerodinamička poboljšanja francuski su stručnjaci u tom procesu osvježavanja game uspjeli i podići doseg električne verzije, fokusirali su se na vozačko iskustvo i udobnost, a nova verzija dobit će i ponešto naprednih digitalnih usluga, koje dosad nisu bile dostupne na ovom modelu.

Stilsko dotjerivanje

I inače dizajnom privlačni, modeli iz serije 308 u novoj će izvedbi biti još naglašenije stilizirani. Najvjerojatnije glavni razlikovni element od dosadašnjih modela bit će osvjetljena prednja maska, odnosno Peugeotov amblem koji će svijetliti usred nje, uz niz LED elemenata, čime će vizualno biti spojen s farovima. Linije prednjeg kraja dodatno su naglašene i nešto agresivnije, a sve je to učinjeno kako bi redizajnirani modeli biti aerodinamički efikasniji. I dalje se u svjetlosnom potpisu ističu tri "kandže" s LED rasvjetom koje funkcioniraju kao dnevna svjetla i žmigavci.

Peugeot 308 dobiva set novih kotača, osvježenu paletu boja te još niz manjih stilskih preinaka izvana. U kabini se ta priča nastavlja pojednostavljivanjem linija, otvaranjem novih prostora "čišćenjem" prednje ploče, uz središnji zaslon od 10" te pet fizičkih kontrola ispod njega za najvažnije funkcije. Ergonomija je unaprijeđena, i-Cockpit nadograđen, a sve promjene imaju za cilj staviti vozača u centar zbivanja i nadohvat ruke mu staviti kontrole i informacije.

Pod haubom

Ponuda motora ostaje kao i dosadašnja, pa će Peugeot 308 i 308 SW dolaziti u opciji s dizelskim motorom (1,5-litreni BlueHDi od 130 KS s 8-brzinskim automatskim mjenjačem) ili blagim hibridom (1,2 l, tri cilindra, 145 KS i e-DSC6 mjenjač), plug-in hibridom (1,6 l, 195 KS, e-DCS7 mjenjač).

Zamjetnu nadogradnju pogonskog sustava dobiva tek potpuno električni E-308, koji donosi prednje smješteni elektromotor snage 156 KS i bateriju od 58,4 kWh. To mu daje povećani doseg, pa on prema kombiniranom WLTP ciklusu sada iznosi 452 km, odnosno 37 km više nego kod prethodnika. Punjenje podržava snagu do 100 kW, što znači da se baterija od 20 do 80% kapaciteta može napuniti za oko 32 minute.

Električna verzija dobiva i V2L opciju, što znači da će se iz baterije vozila moći napajati i vanjski uređaji. Bit će tako moguće nadopuniti električni bicikl ili romobil, uključiti vanjsku rasvjetu i slično. Automobil nudi struju snage do 3,5 kW (16 A), no adapter za korištenje te funkcije mora se dodatno kupiti.

Digitalizacija

Peugeot 308 po novome će nuditi i softverska ažuriranja preko Interneta, čime će njegovi vlasnici moći uvijek dobivati nove značajke bez potrebe odlaska u servis. Bit će tu i usluge paketa PEUGEOT CONNECT ONE (besplatne prvih 10 godina), koje će primjerice obavijesti o stanju vozila i potencijalnim opozivima slati na vozačev pametni telefon putem aplikacije MyPeugeot. Uključen je e-Coaching za savjete za optimizaciju vožnje u 100% električnom načinu rada, navigacija i slično. Paket usluga PEUGEOT CONNECT PLUS donijet će pametnu planiranje ruta i glasovnog asistenta s ChatGPT-jem, no ta će pretplata vlasnicima novih vozila biti besplatna samo prvih pola godine.

Peugeot 308 i 308 SW u svim pogonskim izvedbama dolazi s jamstvom na 8 godina ili do 160.000 km na vozilo i baterije, a u električnoj izvedbi i s besplatnom pretplatom za mrežu punionica Free2Move. Knjiga narudžbi bit će otvorena tijekom jeseni, a svi modeli sklapat će se u francuskoj tvornici Mulhouse. Cijene će biti objavljene naknadno.