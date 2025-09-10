Ferrari 849 Testarossa – legendarno ime za najsnažniji cestovni Ferrari ikad

Novi plug-in hibridni superautomobil iz Maranella donosi ukupno 1.050 KS, naprednu aerodinamiku i atraktivan dizajn, preuzimajući vrh ponude od modela SF90 Stradale, a dolazi i kao kabriolet

Ferrari je međunarodnim medijima i klijentima predstavio svoj najnoviji sportski automobil, model 849 Testarossa. Riječ je o plug-in hibridnoj super sportskoj berlinetti koja u Ferrarijevoj ponudi zamjenjuje model SF90 Stradale, a opremljena je središnje smještenim V8 twin-turbo motorom i trima elektromotorima, isporučujući ukupnu snagu od 1.050 KS.

Ovaj automobil zauzima sam vrh Ferrarijeve ponude zahvaljujući svojim performansama i dizajnu koji je istovremeno futuristički, ali i duboko ukorijenjen u povijest. Modelom 849 Testarossa vraća se legendarno ime u povijesti Maranella, prvi put korišteno 1956. godine na modelu 500 TR za opis crvene boje poklopaca bregastih osovina najsnažnijih trkaćih motora.

U ovom slučaju 849 Testarossa dolazi kao klasični, ali i Spider model, pa će kupcima na raspolaganju biti varijanta sa i bez krova. S tehničke strane karakteristike su im vrlo slične, a najvažnija razlike jest u tome da Spider model teži 90 kg više.

Snaga i inovacija

Srce modela 849 Testarossa je V8 twin-turbo motor s unutarnjim izgaranjem, koji je u potpunosti redizajniran kako bi dosegao 830 KS, što je 50 KS više od prethodne verzije. Povećanje snage postignuto je bez značajnog povećanja mase, dijelom i zahvaljujući korištenju recikliranih aluminijskih legura. Motor je uparen s naprednim hibridnim sustavom koji se sastoji od jednog stražnjeg elektromotora i dva dodatna na prednjoj osovini, koji mu zajedno daju još 220 KS.

Kako bi se poboljšale dinamičke kvalitete, 849 Testarossa opremljen je najnovijom generacijom sustava "brake-by-wire", Ferrarijevim ABS Evo kontrolerom te novim kočionim sustavom. Postavke opruga i amortizera u potpunosti su revidirane radi boljeg ponašanja na granici prianjanja, dok smanjenje mase komponenata osigurava najbolji omjer snage i težine za jedan serijski Ferrarijev model do sada.

Dizajn i aerodinamika

Stilski, 849 Testarossa predstavlja revoluciju u konceptu Ferrarijeve V8 berlinette sa središnje smještenim motorom. Dizajn, razvijen u Ferrarijevom stilskom centru pod vodstvom Flavija Manzonija, inspiriran je sportskim prototipovima iz 1970-ih te donosi oštre i geometrijske linije. Sinergija između oblika i funkcije omogućila je impresivne aerodinamičke performanse, s ukupnom potisnom silom od 415 kg pri 250 km/h.

Unutrašnjost je još ergonomičnija, a kokpit je sinteza između klasičnog rasporeda i onog kod jednosjeda. Ističe se novi upravljač opremljen mehaničkim tipkama, uključujući i kultnu tipku za pokretanje motora. Središnjim dijelom dominira motiv jedra s integriranim komandama mjenjača, inspiriran modelom F80, dok novi sustav pomoči vozaču i korisničkog sučelja pojednostavljuje interakciju s vozilom. Ugrađena litij-ionska baterija omogućuje doseg do 25 km isključivo na električni pogon.

Assetto Fiorano

Ferrari nudi posebnu izvedbu Assetto Fiorano, razvijenu za maksimalne dinamičke i aerodinamičke performanse. Paket donosi smanjenje mase za oko 30 kg zahvaljujući ugljičnim vlaknima i titaniju, uključujući lakše sjedalo obloženo Alcantarom (-18 kg) te 20-inčne ugljične naplatke. Aerodinamička poboljšanja obuhvaćaju naglašenije aerodinamičke elemente, na primjer dodatne generatore vrtloga i nova stražnja krila koja utrostručuju potisnu silu bez većeg otpora zraka. Dinamika vožnje unaprijeđena je Multimatic amortizerima, olakšanim oprugama i boljom kontrolom karoserije, a dostupne su i Michelin gume Pilot Sport Cup 2.

Prve isporuke coupé modela najavljene su za naredno proljeće, dok će Spider varijanta kupcima u ruke nešto kasnije, u jesen 2026. godine. Ferrari 849 Testarossa u Europi će se moći nabaviti po početnoj cijeni od 460.000 eura, Spider varijanta koštat će najmanje 500.000 eura, a posebni paket opreme Assetto Fiorano na cijenu će dodati još 52.500 eura.