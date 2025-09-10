Ferrari 849 Testarossa – legendarno ime za najsnažniji cestovni Ferrari ikad

Novi plug-in hibridni superautomobil iz Maranella donosi ukupno 1.050 KS, naprednu aerodinamiku i atraktivan dizajn, preuzimajući vrh ponude od modela SF90 Stradale, a dolazi i kao kabriolet

Autonet.hr srijeda, 10. rujna 2025. u 18:00

Ferrari je međunarodnim medijima i klijentima predstavio svoj najnoviji sportski automobil, model 849 Testarossa. Riječ je o plug-in hibridnoj super sportskoj berlinetti koja u Ferrarijevoj ponudi zamjenjuje model SF90 Stradale, a opremljena je središnje smještenim V8 twin-turbo motorom i trima elektromotorima, isporučujući ukupnu snagu od 1.050 KS.

Ovaj automobil zauzima sam vrh Ferrarijeve ponude zahvaljujući svojim performansama i dizajnu koji je istovremeno futuristički, ali i duboko ukorijenjen u povijest. Modelom 849 Testarossa vraća se legendarno ime u povijesti Maranella, prvi put korišteno 1956. godine na modelu 500 TR za opis crvene boje poklopaca bregastih osovina najsnažnijih trkaćih motora.

U ovom slučaju 849 Testarossa dolazi kao klasični, ali i Spider model, pa će kupcima na raspolaganju biti varijanta sa i bez krova. S tehničke strane karakteristike su im vrlo slične, a najvažnija razlike jest u tome da Spider model teži 90 kg više.

Snaga i inovacija

Srce modela 849 Testarossa je V8 twin-turbo motor s unutarnjim izgaranjem, koji je u potpunosti redizajniran kako bi dosegao 830 KS, što je 50 KS više od prethodne verzije. Povećanje snage postignuto je bez značajnog povećanja mase, dijelom i zahvaljujući korištenju recikliranih aluminijskih legura. Motor je uparen s naprednim hibridnim sustavom koji se sastoji od jednog stražnjeg elektromotora i dva dodatna na prednjoj osovini, koji mu zajedno daju još 220 KS.

Kako bi se poboljšale dinamičke kvalitete, 849 Testarossa opremljen je najnovijom generacijom sustava "brake-by-wire", Ferrarijevim ABS Evo kontrolerom te novim kočionim sustavom. Postavke opruga i amortizera u potpunosti su revidirane radi boljeg ponašanja na granici prianjanja, dok smanjenje mase komponenata osigurava najbolji omjer snage i težine za jedan serijski Ferrarijev model do sada.

Dizajn i aerodinamika

Stilski, 849 Testarossa predstavlja revoluciju u konceptu Ferrarijeve V8 berlinette sa središnje smještenim motorom. Dizajn, razvijen u Ferrarijevom stilskom centru pod vodstvom Flavija Manzonija, inspiriran je sportskim prototipovima iz 1970-ih te donosi oštre i geometrijske linije. Sinergija između oblika i funkcije omogućila je impresivne aerodinamičke performanse, s ukupnom potisnom silom od 415 kg pri 250 km/h.

Unutrašnjost je još ergonomičnija, a kokpit je sinteza između klasičnog rasporeda i onog kod jednosjeda. Ističe se novi upravljač opremljen mehaničkim tipkama, uključujući i kultnu tipku za pokretanje motora. Središnjim dijelom dominira motiv jedra s integriranim komandama mjenjača, inspiriran modelom F80, dok novi sustav pomoči vozaču i korisničkog sučelja pojednostavljuje interakciju s vozilom. Ugrađena litij-ionska baterija omogućuje doseg do 25 km isključivo na električni pogon.

Assetto Fiorano

Ferrari nudi posebnu izvedbu Assetto Fiorano, razvijenu za maksimalne dinamičke i aerodinamičke performanse. Paket donosi smanjenje mase za oko 30 kg zahvaljujući ugljičnim vlaknima i titaniju, uključujući lakše sjedalo obloženo Alcantarom (-18 kg) te 20-inčne ugljične naplatke. Aerodinamička poboljšanja obuhvaćaju naglašenije aerodinamičke elemente, na primjer dodatne generatore vrtloga i nova stražnja krila koja utrostručuju potisnu silu bez većeg otpora zraka. Dinamika vožnje unaprijeđena je Multimatic amortizerima, olakšanim oprugama i boljom kontrolom karoserije, a dostupne su i Michelin gume Pilot Sport Cup 2.

Prve isporuke coupé modela najavljene su za naredno proljeće, dok će Spider varijanta kupcima u ruke nešto kasnije, u jesen 2026. godine. Ferrari 849 Testarossa u Europi će se moći nabaviti po početnoj cijeni od 460.000 eura, Spider varijanta koštat će najmanje 500.000 eura, a posebni paket opreme Assetto Fiorano na cijenu će dodati još 52.500 eura.

Tehničke specifikacije
Maksimalna snaga 1.050 KS
     Motor s unutarnjim izgaranjem
Vrsta motora Twin-turbo V8, suhi karter
Ukupna zapremina 3.990 cc
Provrt i hod 88 x 82 mm
Maksimalna snaga 830 KS @ 7.500 o/min
Maksimalni okretni moment 842 Nm @ 6.500 o/min
Maksimalni broj okretaja 8.300 o/min
Omjer kompresije 9,54:1
Specifična snaga 208 KS/l
     Električni sustav
Maksimalna snaga u eDrive načinu 163 KS
Kapacitet baterije 7,45 kWh
Maksimalni doseg u eDrive načinu 25 km
     Dimenzije
Duljina 4.718 mm
Širina 2.304 mm
Visina 1.225 mm
Međuosovinski razmak 2.650 mm
Prednji trag kotača 1.678 mm
Stražnji trag kotača 1.673 mm
Masa (suha) 1.570 kg
Omjer masa/snaga 1,5 kg/KS
Raspodjela mase 45% sprijeda / 55% straga
Kapacitet spremnika 68 l
Kapacitet prtljažnika 74 l
Prednje gume 265/35 R20 J9.5
Stražnje gume 325/30 R20 J11.5
Mjenjač 8-stupanjski F1 mjenjač s dvostrukom spojkom
     Performanse
Maksimalna brzina >330 km/h
0-100 km/h <2,3 s
0-200 km/h 6,35 s
100-0 km/h 28,5 m
200-0 km/h 108,0 m


