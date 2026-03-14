Ferrari predstavio luksuzni Amalfi Spider s V8 motorom i 640 KS

Ferrari je u ovoga tjedna Maranellu službeno predstavio Amalfi Spider, novi 2+ kabriolet s prednje-središnje postavljenim V8 motorom s dvostrukim turbopunjačem. Ovaj model predstavlja viziju modernog sportskog duha i svestranosti, duhovni je nasljednik modela Roma Spider, ciljajući na vozače koji traže dinamično iskustvo vožnje bez kompromisa po pitanju udobnosti ili stila, kažu iz talijanske kompanije. Uz naglasak na "performance-driven" stil života, automobil nudi ravnotežu između elegancije i svakodnevne upotrebljivosti, čak i u konfiguraciji s otvorenim krovom.

Biturbo V8 i otvoren krov

Srce novog modela je višestruko nagrađivani V8 motor snage 640 KS koji omogućuje trenutačan odziv u svim uvjetima vožnje. Kako bi se osigurala maksimalna kontrola, vozilo je opremljeno "brake-by-wire" sustavom te tehnologijom ABS Evo, koja optimizira stabilnost i učinkovitost kočenja na različitim podlogama. Aerodinamička učinkovitost dodatno je poboljšana aktivnim stražnjim krilom s tri položaja te integriranim deflektorom vjetra u konfiguraciji sa spuštenim krovom.

Poseban fokus pri dizajnu stavljen je na platneni meki krov koji se otvara za samo 13,5 sekundi, što funkcionira pri brzinama do 60 km/h. Krov je izrađen od petoslojnog materijala koji nudi toplinsku i zvučnu izolaciju usporedivu s tvrdim sklopivim krovovima, a dostupan je u četiri boje i dvije varijante tkanine. Zahvaljujući kompaktnom pakiranju od svega 220 mm debljine kada je sklopljen, prtljažni prostor ostaje iznimno izdašan za ovu klasu, s kapacitetom od 255 litara.

Dizajn eksterijera prati minimalistički pristup s fluidnim površinama i dugim, skulpturalnim poklopcem motora. Prednjim dijelom dominira veliki usisnik zraka, dok sportsku estetiku zaokružuju kovani naplatci od lake legure i detalji od ugljičnih vlakana. Unatoč mogućnosti vožnje bez krova, zadržane su proporcije i elegantna silueta osnovnog modela Amalfi, uz dodatnu mogućnost personalizacije putem kontrastnih šavova na krovu.

Intuitivna unutrašnjost

Unutrašnjost automobila karakterizira "dual-cockpit" raspored koji odvaja prostore za vozača i suvozača. Upravljač je opremljen fizičkim tipkama, a vraćen je i kultni Ferrarijev gumb za pokretanje motora. Za udobnost tijekom vožnje s otvorenim krovom brine se integrirani deflektor vjetra smješten u naslonu stražnje klupe, koji se aktivira pritiskom na gumb i značajno smanjuje turbulencije u kabini.

Konfiguracija 2+ dodatno povećava praktičnost vozila, pa su stražnja sjedala prikladna za prijevoz djece ili kao dodatni prostor za prtljagu. Uz integrirani središnji zaslon i kontrole dizajnirane za prirodnu interakciju, Amalfi Spider nudi tehnološki napredno okruženje prilagođeno kako laganim vikend putovanjima, tako i zahtjevnijoj, dinamičnoj vožnji.

Unatoč 86 kilograma većoj masi, Spider varijanta nudi ubrzanje do 100 km/h za identičnih 3,3 sekunde kao u slučaju Amalfijeve coupé izvedbe, a najviša brzina deklarirana mu je na čak 320 km/h.