Ferrari predstavio luksuzni Amalfi Spider s V8 motorom i 640 KS

Iz Maranella stiže novi Amalfi Spider, luksuzni 2+ model snažnog motora koji spaja vrhunske performanse, naprednu aerodinamiku i praktičnost mekog krova za svakodnevnu upotrebu

Autonet.hr subota, 14. ožujka 2026. u 06:00

Ferrari je u ovoga tjedna Maranellu službeno predstavio Amalfi Spider, novi 2+ kabriolet s prednje-središnje postavljenim V8 motorom s dvostrukim turbopunjačem. Ovaj model predstavlja viziju modernog sportskog duha i svestranosti, duhovni je nasljednik modela Roma Spider, ciljajući na vozače koji traže dinamično iskustvo vožnje bez kompromisa po pitanju udobnosti ili stila, kažu iz talijanske kompanije. Uz naglasak na "performance-driven" stil života, automobil nudi ravnotežu između elegancije i svakodnevne upotrebljivosti, čak i u konfiguraciji s otvorenim krovom.

Biturbo V8 i otvoren krov

Srce novog modela je višestruko nagrađivani V8 motor snage 640 KS koji omogućuje trenutačan odziv u svim uvjetima vožnje. Kako bi se osigurala maksimalna kontrola, vozilo je opremljeno "brake-by-wire" sustavom te tehnologijom ABS Evo, koja optimizira stabilnost i učinkovitost kočenja na različitim podlogama. Aerodinamička učinkovitost dodatno je poboljšana aktivnim stražnjim krilom s tri položaja te integriranim deflektorom vjetra u konfiguraciji sa spuštenim krovom.

Poseban fokus pri dizajnu stavljen je na platneni meki krov koji se otvara za samo 13,5 sekundi, što funkcionira pri brzinama do 60 km/h. Krov je izrađen od petoslojnog materijala koji nudi toplinsku i zvučnu izolaciju usporedivu s tvrdim sklopivim krovovima, a dostupan je u četiri boje i dvije varijante tkanine. Zahvaljujući kompaktnom pakiranju od svega 220 mm debljine kada je sklopljen, prtljažni prostor ostaje iznimno izdašan za ovu klasu, s kapacitetom od 255 litara.

Dizajn eksterijera prati minimalistički pristup s fluidnim površinama i dugim, skulpturalnim poklopcem motora. Prednjim dijelom dominira veliki usisnik zraka, dok sportsku estetiku zaokružuju kovani naplatci od lake legure i detalji od ugljičnih vlakana. Unatoč mogućnosti vožnje bez krova, zadržane su proporcije i elegantna silueta osnovnog modela Amalfi, uz dodatnu mogućnost personalizacije putem kontrastnih šavova na krovu.

Intuitivna unutrašnjost

Unutrašnjost automobila karakterizira "dual-cockpit" raspored koji odvaja prostore za vozača i suvozača. Upravljač je opremljen fizičkim tipkama, a vraćen je i kultni Ferrarijev gumb za pokretanje motora. Za udobnost tijekom vožnje s otvorenim krovom brine se integrirani deflektor vjetra smješten u naslonu stražnje klupe, koji se aktivira pritiskom na gumb i značajno smanjuje turbulencije u kabini.

Konfiguracija 2+ dodatno povećava praktičnost vozila, pa su stražnja sjedala prikladna za prijevoz djece ili kao dodatni prostor za prtljagu. Uz integrirani središnji zaslon i kontrole dizajnirane za prirodnu interakciju, Amalfi Spider nudi tehnološki napredno okruženje prilagođeno kako laganim vikend putovanjima, tako i zahtjevnijoj, dinamičnoj vožnji.

Unatoč 86 kilograma većoj masi, Spider varijanta nudi ubrzanje do 100 km/h za identičnih 3,3 sekunde kao u slučaju Amalfijeve coupé izvedbe, a najviša brzina deklarirana mu je na čak 320 km/h.

Tehničke specifikacije
Duljina 4660 mm
Širina 1974 mm
Visina 1305 mm
Međuosovinski razmak 2670 mm
Trag prednjih kotača 1652 mm
Trag stražnjih kotača 1679 mm
Masa praznog vozila 1556 kg
Raspored mase 48% naprijed / 52% straga
Kapacitet spremnika goriva 80 litara
Zapremnina prtljažnika 255 l (zatvoren krov) / 172 l (otvoren krov)
Tip motora V8 Turbo – 90°
Ukupni obujam 3855 ccm
Provrt i hod klipa 86,5 x 82 mm
Maksimalna snaga 640 KS pri 7.500 o/min
Maksimalni okretni moment 760 Nm pri 3.000–5.750 o/min
Maksimalni broj okretaja 7600 o/min
Omjer kompresije 9,4:1
Prednji kotači 245/35 R20 J8.0
Stražnji kotači 285/35 R20 J10.0
Prednje gume 390 x 223 x 34 mm
Stražnje gume 360 x 233 x 32 mm
Mjenjač 8-stupanjski F1 s dvostrukom spojkom (DCT)
Sustavi stabilnosti EPS, VDC, ABS s EBD-om, F1-TCS, E-Diff3, SSC 6.1, FDE 2.0, SCM-E Frs, ABS Evo
Maksimalna brzina 320 km/h
Ubrzanje 0-100 km/h 3,3 s
Ubrzanje 0-200 km/h 9,4 s
Omjer mase i snage 2,42 kg/KS
Kočenje 100-0 km/h 30,8 m
Kočenje 200-0 km/h 119,5 m

