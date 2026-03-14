Ferrari predstavio luksuzni Amalfi Spider s V8 motorom i 640 KS
Iz Maranella stiže novi Amalfi Spider, luksuzni 2+ model snažnog motora koji spaja vrhunske performanse, naprednu aerodinamiku i praktičnost mekog krova za svakodnevnu upotrebu
Ferrari je u ovoga tjedna Maranellu službeno predstavio Amalfi Spider, novi 2+ kabriolet s prednje-središnje postavljenim V8 motorom s dvostrukim turbopunjačem. Ovaj model predstavlja viziju modernog sportskog duha i svestranosti, duhovni je nasljednik modela Roma Spider, ciljajući na vozače koji traže dinamično iskustvo vožnje bez kompromisa po pitanju udobnosti ili stila, kažu iz talijanske kompanije. Uz naglasak na "performance-driven" stil života, automobil nudi ravnotežu između elegancije i svakodnevne upotrebljivosti, čak i u konfiguraciji s otvorenim krovom.
Biturbo V8 i otvoren krov
Srce novog modela je višestruko nagrađivani V8 motor snage 640 KS koji omogućuje trenutačan odziv u svim uvjetima vožnje. Kako bi se osigurala maksimalna kontrola, vozilo je opremljeno "brake-by-wire" sustavom te tehnologijom ABS Evo, koja optimizira stabilnost i učinkovitost kočenja na različitim podlogama. Aerodinamička učinkovitost dodatno je poboljšana aktivnim stražnjim krilom s tri položaja te integriranim deflektorom vjetra u konfiguraciji sa spuštenim krovom.
Poseban fokus pri dizajnu stavljen je na platneni meki krov koji se otvara za samo 13,5 sekundi, što funkcionira pri brzinama do 60 km/h. Krov je izrađen od petoslojnog materijala koji nudi toplinsku i zvučnu izolaciju usporedivu s tvrdim sklopivim krovovima, a dostupan je u četiri boje i dvije varijante tkanine. Zahvaljujući kompaktnom pakiranju od svega 220 mm debljine kada je sklopljen, prtljažni prostor ostaje iznimno izdašan za ovu klasu, s kapacitetom od 255 litara.
Dizajn eksterijera prati minimalistički pristup s fluidnim površinama i dugim, skulpturalnim poklopcem motora. Prednjim dijelom dominira veliki usisnik zraka, dok sportsku estetiku zaokružuju kovani naplatci od lake legure i detalji od ugljičnih vlakana. Unatoč mogućnosti vožnje bez krova, zadržane su proporcije i elegantna silueta osnovnog modela Amalfi, uz dodatnu mogućnost personalizacije putem kontrastnih šavova na krovu.
Intuitivna unutrašnjost
Unutrašnjost automobila karakterizira "dual-cockpit" raspored koji odvaja prostore za vozača i suvozača. Upravljač je opremljen fizičkim tipkama, a vraćen je i kultni Ferrarijev gumb za pokretanje motora. Za udobnost tijekom vožnje s otvorenim krovom brine se integrirani deflektor vjetra smješten u naslonu stražnje klupe, koji se aktivira pritiskom na gumb i značajno smanjuje turbulencije u kabini.
Konfiguracija 2+ dodatno povećava praktičnost vozila, pa su stražnja sjedala prikladna za prijevoz djece ili kao dodatni prostor za prtljagu. Uz integrirani središnji zaslon i kontrole dizajnirane za prirodnu interakciju, Amalfi Spider nudi tehnološki napredno okruženje prilagođeno kako laganim vikend putovanjima, tako i zahtjevnijoj, dinamičnoj vožnji.
Unatoč 86 kilograma većoj masi, Spider varijanta nudi ubrzanje do 100 km/h za identičnih 3,3 sekunde kao u slučaju Amalfijeve coupé izvedbe, a najviša brzina deklarirana mu je na čak 320 km/h.
|Duljina
|4660 mm
|Širina
|1974 mm
|Visina
|1305 mm
|Međuosovinski razmak
|2670 mm
|Trag prednjih kotača
|1652 mm
|Trag stražnjih kotača
|1679 mm
|Masa praznog vozila
|1556 kg
|Raspored mase
|48% naprijed / 52% straga
|Kapacitet spremnika goriva
|80 litara
|Zapremnina prtljažnika
|255 l (zatvoren krov) / 172 l (otvoren krov)
|Tip motora
|V8 Turbo – 90°
|Ukupni obujam
|3855 ccm
|Provrt i hod klipa
|86,5 x 82 mm
|Maksimalna snaga
|640 KS pri 7.500 o/min
|Maksimalni okretni moment
|760 Nm pri 3.000–5.750 o/min
|Maksimalni broj okretaja
|7600 o/min
|Omjer kompresije
|9,4:1
|Prednji kotači
|245/35 R20 J8.0
|Stražnji kotači
|285/35 R20 J10.0
|Prednje gume
|390 x 223 x 34 mm
|Stražnje gume
|360 x 233 x 32 mm
|Mjenjač
|8-stupanjski F1 s dvostrukom spojkom (DCT)
|Sustavi stabilnosti
|EPS, VDC, ABS s EBD-om, F1-TCS, E-Diff3, SSC 6.1, FDE 2.0, SCM-E Frs, ABS Evo
|Maksimalna brzina
|320 km/h
|Ubrzanje 0-100 km/h
|3,3 s
|Ubrzanje 0-200 km/h
|9,4 s
|Omjer mase i snage
|2,42 kg/KS
|Kočenje 100-0 km/h
|30,8 m
|Kočenje 200-0 km/h
|119,5 m