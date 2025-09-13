Hibridni Porsche 911 Turbo S najsnažniji je 911 ikad

Porsche je na sajmu IAA Mobility u Münchenu otkrio novi 911 Turbo S. S inovativnim T-Hybrid pogonom snage 711 KS, postao je najsnažniji serijski 911 u povijesti, brži i aerodinamičniji od prethodnika

Autonet.hr subota, 13. rujna 2025. u 06:00

Sajam automobila IAA Mobility u Münchenu obiluje premijerama, pa je tako na njemu i domaći proizvođač Porsche predstavio perjanicu svoje serije 911. Novi 911 Turbo S dolazi s inovativnim twin-turbo pogonskim sklopom i tehnologijom T-Hybrid postaje najsnažniji serijski proizvedeni 911 model do danas. Bit će dostupan kao coupé i kabriolet, a u odnosu na prethodnika podiže ljestvicu u svim područjima.  

Dobio je tako značajno povećanje performansi, odvažniji dizajn, inteligentniju aerodinamiku i optimizirano podvozje. Porsche je s njime htio spojiti performanse, udobnost na dugim putovanjima i svakodnevnu upotrebljivost i podići ih na novu razinu uz još ekskluzivniju opremu.

Dvostruki hibridni pogon

Najzanimljiviji dio novog modela s tehničke strane je novorazvijeni pogonski sklop visokih performansi koji postiže ukupnu snagu od 523 kW (711 KS) i maksimalni okretni moment od 800 Nm, dostupan u širokom rasponu od 2.300 do 6.000 okretaja u minuti. Puna snaga dostupna je između 6.500 i 7.000 okretaja. Inovativna i lagana T-Hybrid tehnologija s 400-voltnim sustavom povećava snagu pogonske jedinice za 61 KS u odnosu na prethodnika.

Dok je T-Hybrid tehnologija debitirala 2024. godine u modelu 911 Carrera GTS s jednim električnim turbopunjačem na ispušne plinove (eTurbo), u novom 911 Turbo S sustav je značajno unaprijeđen te koristi dva eTurbo punjača. Snaga se prenosi putem osmostupanjskog PDK mjenjača s integriranim elektromotorom na Porsche Traction Management (PTM) sustav pogona na sve kotače.

Poboljšane performanse na stazi

Unaprijeđeni pogon omogućuje vrlo dinamična ubrzanja. Turbo S Coupé od 0 do 100 km/h stiže za samo 2,5 sekunde, što je za 0,2 sekunde brže od prethodnika, dok mu za ubrzanje do 200 km/h treba 8,4 sekundi (poboljšanje od pola sekunde). Maksimalna brzina iznosi 322 km/h.

Iako je novi model teži za 85 kilograma zbog hibridnog sustava, to je više nego kompenzirano u svim područjima relevantnim za dinamiku vožnje. Najbolji dokaz tome je vrijeme postignuto na stazi Nürburgring Nordschleife, gdje je u jesen 2024. lagano kamuflirani 911 Turbo S postigao vrijeme od 7:03.92 minute, što je otprilike 14 sekundi brže od prethodnika. Tome pridonosi i poboljšana aktivna aerodinamika, koja je smanjila koeficijent otpora zraka za 10%. Model Coupé standardno dolazi kao dvosjed, s opcijom stražnjih sjedala bez nadoplate, dok je Cabriolet isporučen u 2+2 konfiguraciji.

Prednarudžbe su već otvorene, a prve isporuke kupcima najavljene su do kraja godine, a u slobodnoj prodaji modeli će se naći na proljeće. U Njemačkoj će početna cijena coupé modela biti 271.000 €, a kabrioleta oko 285.000 €.



