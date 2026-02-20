Jeep Compass po uzoru na već poznate Stellantis modele

Modeli iz C-SUV segmenta iznimno su traženi, a sad tu na domaće tržište stiže još jedan model. Riječ je o Jeepovom modelu Compass koji smo imali priliku isprobati na prometnicama Karlovca i okolice. Jeep je uvijek pojam za modele koji su povišeni te ih krase terenske mogućnosti, a dobro znamo kako se kroz godine mijenjao ovaj poznati američki brend. Danas pak Compass proizvodi u Europi, te spaja autentični Jeep dizajn s nizom tehničkih poboljšanja koja je dobio kao dio Stellantis grupacije.

Već ustaljeni recept

Tehnički gledano novi Compass je blizanac Peugeotovih modela 3008 odnosno 5008, Opel Grandlanda, kao i posljednje generacije modela Citroëna C5 Aircross. Donosi robusniji, moderniji izgled te je narastao u gotovo svim smjerovima. Nastao je na Stellantisovoj STLA Medium platformi, što znači da će imati niz elektrificiranih pogonskih sklopova, od blagog hibrida i plug-in hibrida do potpuno električne verzije.

Novi Compass ima dobe proporcije s duljinom od 4,55 metara, uz optimiziranu aerodinamiku. S obzirom na to da bi Jeep trebao imati dobre vještine na terenu, ključni elementi poput kamera i radarskih jedinica postavljeni su više kako bi se smanjio rizik od oštećenja tijekom terenske vožnje. Nova namjenska funkcionalna vanjština s pogonom na sva četiri kotača i dodatak stražnje ušice za vuču dodatno naglašavaju njegov avanturistički duh i spremnost za terensku vožnju.

Smanjeno naginjane karoserije

Tu je novo podešen ovjesa, razvijen kako bi se postigla što bolje moguća ravnoteža između upravljivosti i udobnosti. Osigurava razmak od tla od 200 mm, omogućujući vozilu da se suoči s neravnim terenima bez ugrožavanja stabilnosti na cesti. Za 20% smanjeno je naginjanje karoserije, što osigurava stabilniju vožnju. Istovremeno, kalibracija upravljača je poboljšana kako bi se osigurala preciznost i uglađenost. Također, poboljšana je zvučna izolacija, postignuta poboljšanim materijalima poput novog stražnjeg stakla, koje je sada 11% deblje nego prije. Sve to dovodi do ugodnije atmosfere tijekom vožnje.

Ivan Cvetković

Pored toga, verzija 4xe donijet će daljnji korak naprijed u performansama zahvaljujući novom stražnjem elektromotoru razvijenom isključivo za Jeep Compass. On je sposoban pružiti 132 kW i do 310 Nm na kotačima, osiguravajući izvanrednu trakciju.

Prtljažnik od 550 litara

Putnička kabina dizajnirana je za veću svestranost i profinjenost. Unutrašnji prostor je prostran, te putnici straga uživaju u dodatnih 20 mm prostora za noge. Istovremeno, prtljažni prostor je proširen na do 550 litara, što je 45 litara više nego prije. Ukupni prednji prostor za pohranu ima obujam 34 litre, nudeći više prostora za svakodnevne predmete. Arhitektura interijera daje prioritet funkcionalnosti i jednostavnosti korištenja. Vozaču je na raspolaganju fizički rotacijski selektor mjenjača, gumb elektroničke ručne kočnice te gumeni prekidač Selec-Terrain smještenim na dohvat ruke.

Ivan Cvetković

Odabirom načina vožnje Selec-Terrain ne mijenja se samo grafika zaslona ili boju ambijentalnog osvjetljenja - on uvodi stvarne mehaničke prilagodbe za optimizaciju performansi. To poboljšava razinu kontrole i prilagodljivosti koja omogućuje veću trakciju, i stabilnost u različitim uvjetima vožnje. Može se birati između pet načina vožnje: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud i Electric (potonji isključivo za e-Hybrid Plug-in verziju). Svaki od modova je konstruiran za optimizaciju performansi i kontrole u različitim uvjetima. Svi načini rada integriraju elektronički program stabilnosti (ESP), koji radi s ABS-om, kontrolom proklizavanja i upravljanjem motorom kako bi se osigurala stabilnost podešavanjem isporuke snage i kočenja za što veću sigurnost i preciznost. Automatski način rada, standardan u svim pogonskim sklopovima, nudi ravnotežu između performansi i udobnosti, koristeći 90% vršne snage s normalnom kalibracijom upravljanja i uravnoteženom strategijom mijenjanja brzina, uz zadržavanje pune funkcionalnosti ADAS-a sustava.

Selec-Terrain opcije

Sportski način rada poboljšava odziv sa 100% vršne snage, overboostom, sportski podešenom kalibracijom upravljanja i postavkama ESP-a i mijenjanja brzina usmjerenima na performanse. Za skliske površine, predviđen je Snow koji pruža 80% maksimalne snage za glatkije prianjanje, kombinirajući postavke sportskog upravljanja s normalnom strategijom mijenjanja brzina i namjenskom kalibracijom ESP-a. Pri vožnji po neravnom ili šljunčanom terenu, način rada Sand/Mud maksimizira prianjanje kroz 100% dostupne snage s overboostom, sportskim upravljanjem i terenski specifičnim kalibracijama za ESP i mijenjanje stupnjeva prijenosa.

Ivan Cvetković

Kompletna početna stranica 16-inčnog infotainment sustava integrira sve glavne funkcije, od medija i navigacije do telefona i kontrole klimatizacije, u jedno intuitivno sučelje. Instrumentna ploča ima 10,25-inčni digitalni zaslon, a opcijskim dolazi Head-Up zaslon. Novost kod električne verzije je funkcija One-Pedal Drive, koja omogućuje vozaču kontrolu ubrzanja i usporavanja samo pomoću papučice gasa. Tu je i uvođenje autonomne vožnje 2. razine kao standardne značajke.

Kasnije stiže i verzija s pogonom na sva četiri kotača

Sigurnosni paket između ostalog uključuje prediktivni adaptivni tempomat (P-ACC) i poluautomatsku promjene trake. P-ACC zadržava sve prednosti tradicionalnog ACC Stop&Go sustava, ali dodaje mogućnost prilagodbe brzine profilu ceste, ograničenjima brzine i nadolazećim zavojima ili kružnim tokovima. Sustav automatski usporava prije zavoja i ubrzava glatko kada se cesta izravna. Funkcija poluautomatske promjene trake, dostupna između 70 i 180 km/h, pomaže vozaču pri promjeni trake laganim podešavanjem upravljanja kako bi vozilo navelo u željenu traku, pružajući sigurnije i spokojnije iskustvo vožnje.

Ivan Cvetković

Sada, na početku prodaje za Compass je predviđen 1,2 MHEV FWD od 107 kW/145 KS, koji ima deklarirani ukupni doseg do 970 km. Tu je i potpuno električni model opremljen baterijom kapaciteta 74 kWh. Razvija 157 kW/213 KS uz doseg do 500 km. Kasnije se očekuje plug-in hibridna verzija od 165 kW/225 KS te dvije dodatne električne verzije. Slabija bi trebala razvijat 170 kW/231 KS, i to s pogonom na prednje kotače, dok bi snažnije izdanje od 176 kW/375 KS trebalo dolazit u izvedbi s pogonom na sva četiri kotača.

Cijene kreću od 35.490 eura za 1,2 MHEV verziju u Altitude razini opreme, dok je za posebniju First Edition potrebno izdvojiti 38.590 eura. Summit verzija stoji 39.190 eura. Početni električni model stoji 45.490 eura u Altitude razini, odnosno 47.490 eura u First Edition verziji.