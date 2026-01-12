Kia EV2 stiže na europsko tržište kao kompaktni i pristupačni električni automobil

Kia je predstavila EV2, svoj najkompaktniji i cjenovno pristupačan električni automobil namijenjen europskom tržištu, s početkom proizvodnje zakazanim za 2026. godinu i procijenjenom cijenom manjom od 30.000 eura

Kia je na briselskom sajmu automobila otkrila svoj novi adut za europsko tržište, model EV2. Riječ je o malom i cjenovno pristupačnom električnom vozilu koje su direktori tvrtke predstavili kao njihov "najkompaktniji" električni automobil do sada.

Specifikacije i performanse

Novi EV2 dolazit će u dvije glavne izvedbe. Standardna verzija (Standard-range) bit će opremljena baterijskim paketom kapaciteta 42,2 kWh, što će joj omogućiti domet od 317 kilometara prema WLTP-u. Ubrzanje 0 do 100 km/h za ovaj će model iznositi 8,7 sekundi. S druge strane, verzija s većim dometom (Long-range) imat će bateriju od 61 kWh i nudit će doseg veći od 440 kilometara, uz nešto sporije ubrzanje do stotke za 9,5 sekundi.

Dizajnerski, EV2 slijedi Kijin trenutni smjer s oštrim, četvrtastim profilom, uglađenim površinama i prepoznatljivim LED dnevnim svjetlima sprijeda i straga. U Kijinoj ponudi smjestit će se ispod modela EV3 i EV4, pri čemu se očekuje da će EV4 ući u proizvodnju prije EV2. Kako bi se troškovi proizvodnje održali niskima, EV2 će, poput modela EV3, biti izgrađen na prilagođenoj i umanjenoj verziji Hyundaijeve globalne modularne platforme za električna vozila (E-GMP).

Kia EV2 Foto: Kia

Tehnologija punjenja i oprema

Korištenje prilagođene platforme znači da će EV2 imati 400-voltnu arhitekturu umjesto 800-voltne koja omogućuje brže punjenje. Unatoč tome, Kia obećava da će se obje verzije na brzim punjačima moći napuniti od 10 do 80 posto za 30 minuta, što je tek neznatno sporije od modela EV6 i EV9 kojima za to treba između 20 i 25 minuta. Po prvi put za Kiju, EV2 će podržavati i AC punjenje snage 11 kW i 22 kW, što je važna značajka s obzirom na dominantnost takvog oblika punjenja u Europi. Uz to, EV2 podržava i dvosmjerno punjenje, uključujući tehnologije vehicle-to-load (V2L) i vehicle-to-grid (V2G).

Iako je EV2 pozicioniran kao mali i pristupačan model, neće mu nedostajati napredne opreme. Kia će svoj novi model opremiti nizom ADAS sustava za pomoć vozaču, poput adaptivnog tempomata i automatskog kočenja u nuždi. Jedna od istaknutih značajki je i daljinsko pametno parkiranje, koje vlasnicima omogućuje parkiranje vozila izvana koristeći ključ.

Početak proizvodnje standardne verzije planiran je za veljaču 2026. godine u Kijinoj tvornici u Slovačkoj, dok će verzija s većim dometom i GT izvedbe uslijediti u lipnju iste godine. Točna cijena još uvijek nije poznata, ali se očekuje da će biti manja od 30.000 eura.