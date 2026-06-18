Kia EV5 stiže u domaće prodajne salone. Cijena pokazuje da to nije (za sada) auto za široke mase

Na početku prodaje očekuje se samo snažnija verzija s baterijom od 81,4 kWh te cijene od 51.999 do 58.999 eura za najbogatiji GT-Line paket opreme

Brojni proizvođači automobila neprestano rade na razvijanju prodajne palete električnih modela. Jedan od njih svakako je i korejska Kia koja već neko vrijeme u prodaju ima modele EV3 i EV9, očekuje se EV4, a još više i početni EV2. Od prije je tu i EV6. Ne zaboravimo niti na PV5 Passenger. Sad je u prodaju službeno pušten EV5.

Ivan Cvetković

Riječ je o pripadniku SUV C+ odnosno SUV D segmentu. Dugačak je 461 centimetar s međuosovinskim razmakom od 275 metara. Time se EV5 pozicionira među najpopularnije modele iz segmenta poput Tesle Model Y, Škode Enyaq ili pak Peugeota E-3008. Jedna od velikih prednosti modela EV5 je prostornost i inovativnost unutrašnjosti. Poput modela EV3 i EV9 krasi ga relativno kutijasti dizajn eksterijera, uz velik prtljažnik i dovoljno prostora za putnike na svim pozicijama. Iskoristivost 566 litara velikog prtljažnika se dodatno naglašava nakon preklapanja naslona stražnje klupe kad se dobiva ravna podnica, a kapacitet prtljažnika se povećava na 1650 litara. Od koristi je i prednji spremnik, tzv. frunk od 44 litre.

Dojmu prostranosti putničke kabine dodatno u prilog ide i veliki panoramski krovni otvor. Iako sve popularniji stakleni krovovi imaju razne moderne sustave propusnosti svjetlosti, pa se u mnogim automobilima i izbjegava ugrađivanje fizičkih sjenila, ovdje ipak ono postoji. Otvara se i zatvara pritiskom na tipku.

Ivan Cvetković

Konačno Kia nudi i domaćim kupcima korištenje Kia aplikacije, koja omogućava lakše korištenje vozila, odnosno njegovih brojnih funkcija. EV5 uz sustav ccNC donosi bežična ažuriranja, online navigaciju, Google POI i glasovnog asistenta s generativnom umjetnom inteligencijom. Kad se koristi Kia Connect omogućen je i streaming. Jedna od osnovnih aplikacija je YouTube, a ovisno o tržištu moguće su još i neke poput Netflixa, Disney+... Neke od njih, barem uz audio sustav funkcioniraju i tijekom vožnje, iako su primarno pripremljene za vozilo u mirovanju. Uskoro se očekuje i početak rada Kia Charge funkcionalnosti kojom će biti omogućen pristup vrlo velikom broju punionica.

Tada će od velike koristi biti i EV Route Planner. Pored činjenice da EV Route Planner odrađuje za nas planiranje rute, ovisno o postavljenom cilju i želji s kolikim kapacitetom baterije da se stigne do kraja putovanja, predkondicioniranje baterije moguće je i direktno pokrenuti. To predgrijavanje baterije je pored EV Route Plannera, odnosno ručno na info zaslonu moguće pokrenuti i u Kia App aplikaciji na mobilnom telefonu.

Ivan Cvetković

Kako i priliči posljednjim generacijama automobila, i EV5 je opremljen gomilom ADAS sustava koji svaku vožnju čine sigurnijom. Pored onih koji ima gotovo svaki današnji automobil, ovdje je naglasak stavljen i na sustave koji značajnije olakšavaju parkiranje te omogućava i uparkiravanje odnosno isparkiravanje s uskih parkirališnih mjesta i putem daljinskog upravljača samog vozila. Svi sustavi se čitavo vrijeme unaprjeđuju te oni postaju bolji i korisniji, te su ovi na EV5 daleko napredniji i od onih koji se trenutačno koriste na većem modelu EV9.

Kad govorimo i Kijinoj paleti automobila, EV5 dolazi kao električna alternativa dosadašnjim kupcima popularnog modela Sportage, iako je osjećaj da je riječ o boljem vozilu. Automobil je postavljen na modificiranu verziju platforme modela EV3 uz bateriju korisnog kapaciteta 81,4 kWh. Kasnije se očekuje i proizvodnja modela sa slabijom baterijom od 60,3 kWh.

Ivan Cvetković

Zadnje vrijeme tehnički podaci, odnosno karakteristike pogona detalji su koji se tek spominju usput. Tek po dolasku do cjenika doznajemo kako ovaj automobil pokreće elektromotor od 160 kW odnosno 216 KS. U kombinaciji s maloprije spomenutom snažnijom baterijom ovaj model težak od 2069 do 2169 kilograma (ovisno i opremi) ima deklarirani kombinirani doseg od 505 do 530 kilometara. U gradskoj vožnji on je 722 do 750 km.

Navodno se očekuje i izdanje s pogonom na sva četiri kotača gdje bi pored sinkronog elektromotora s permanentnim magnetom na prednjoj osovini od pomoći trebao biti i asinkroni elektromotor smješten na stražnjoj osovini. Trenutačna jedina opcija s pogonom na prednju osovinu ima ograničenu maksimalnu brzinu na 165 km/h, a uz punjač od 150 kW trebao bi se kapacitet baterije od 10% do 80% baterije nadopuniti za 30 minuta. Naime, ovaj model rabi 400-voltnu arhitekturu, za razliku od modela EV9 koji ima 800-voltnu pa se i brže puni.

Ivan Cvetković

U Kiji su ponosni na činjenicu da je ovaj model na Euro NCAP-u osvojio pet zvjezdica, a standardna oprema uključuje automatsko kočenje u nuždi, nadzor mrtvog kuta, praćenje pažnje vozača i sustav koji sprečava otvaranje vrata u prometu. Pored toga, svi modeli dolaze s Kijinom poznatom garancijom od sedam godina i 150.000 kilometara.

Testna vožnja nam je bila vrlo kratka pa dojmova iz vožnje i nema previše. Djeluje mi kao vrlo udoban automobil, koji s obzirom na obiteljski karakter i nije predviđen za neke preuzbudljive vožnje. Vjerujem kako ovo nije automobil koji će vas oduševiti na prvi pogled, iako će se svidjeti određenom krugu kupaca, no trebao bi svoje prednosti pokazivat tijekom svakodnevnog korištenja.

Ivan Cvetković

Na početku teksta spomenuta konkurencija jasno pokazuje kako u Kiji smatraju kako ovaj model ima vrlo velikog potencijala, no trebamo znati kako se za probitak u vrh treba imati vrhunski proizvod ili jako povoljnu cijenu. Upravo je cijena nešto na čemu bi se možda u budućnosti moglo dodatno poraditi.

EV5 je za sada predviđen uz četiri razine opreme. Air je početna razina koja stoji 51.999 eura što i nije malen iznos. Drugi paket je Star i za njega je potrebno izdvojiti 53.599 eura, dok se uz dodatne dvije tisuće eura dobiva Sky razina. Najbolje opremljeni model je GT-Line, a za koji je potrebno izbrojati 58.999 eura. Dobra je stvar što se pri plaćanju od jednom dobiva popust od tisuću eura.