Kia PV5 Passenger i u konfiguracijama sa 6 i 7 sjedala

Uskoro se otvaraju narudžbe, dok proizvodnja kreće sredinom srpnja. Pored 8 godina jamstva na bateriju tu je i standardno tvorničko jamstvo od sedam godina odnosno 150.000 km

Prije četiri mjeseca izvijestili smo vas o proširenju Kijine ponude modela na električni PV5. Riječ je o prvom modelu kojime je korejski proizvođač automobila pokrenuo novu liniju proizvoda koja se krije iza slogana Platform Beyond Vehicle (PBV). Ovaj srednje veliki, jednotonski kombi predviđen je u sedam verzija. Nakon prve dvije, cargo i putnička verzija, sad je ova potonja dobila i treći red sjedala. Time se broj raspoloživih sjedala povećao na 6 odnosno 7. Ovisno o vašim preferencijama, ako odaberete konfiguraciju sa 6 sjedala, ona dolaze u formaciji 1-2-3, dok verzija sa 7 sjedala ima formaciju 2-2-3. Prema Kijinim planovima PV5 Passenger sa 6 odnosno 7 sjedala cilja na one koji preferiraju obiteljska i grupna putovanja, bave se uslugom prijevoza i taksija odnosno transferi od/do zračne luke ili pak komercijalnim prijevozom putnika.

Ista platforma, više putnika

I dalje je riječ i modelu iste ukupne duljine koja iznosi 469,5 centimetara. Ovaj je automobil širok 189,5 cm (225,5 cm s ogledalima) te visok 189,9 cm dok je međuosovinski razmak tek 5 milimetara kraći od tri metra. Valja spomenuti i dobru visinu ulaza (visina poda u putničkoj kabini naspram podloge) od 39,9 cm što u kombinaciji s kliznim vratima osigurava relativno jednostavan pristup drugom i trećem redu sjedala.

Nove izvedbe sjedala maksimiziraju fleksibilnost unutrašnjosti. Tako kod izvedbe sa 6 sjedala je na raspolaganju 315 litara prednjeg prostora za pohranu pored vozača odnosno 350 litara klasičnog prtljažnika straga, iza trećeg reda sjedala. Kod izvedbe sa 7 sjedala tu je 318 litara prtljažnika straga odnosno do 785 litara sa sklopljenim trećim redom sjedala.

Prema službenim podacima, zahvaljujući platformi s ravnim podom E-GMP.S, u putničkoj kabini je na raspolaganju zavidna količina prostora. Navodno je riječ o najbolje prostoru u klasi za noge (do 104,1 cm), prostor za glavu (do 107,6 cm) i prostor za ramena (do 173,2 cm).

Nove izvedbe modela PV5 Passenger dolaze uz domet veći od 390 km, za što se još čeka potvrda homologacije po WLTP-u. Zahvaljujući kapacitetu istosmjernog punjenja do 150 kW, baterija se može napuniti od 10 do 80 posto za manje od 30 minuta. Prednji priključak za punjenje dodaje dodatnu praktičnost, omogućujući punjenje modela bez ometanja pristupa prtljažniku. Opremljen je i tehnologijom Vehicle-to-Load (V2L), koja omogućuje električnim vozilima napajanje vanjskih uređaja pomoću unutarnje ili vanjske utičnice. Uskoro se u domaćim salonima otvaraju narudžbe dok bi proizvodnja trebala početi 15. srpnja. Svaki PV5 dolazi s tvorničkim jamstvom od sedam godina odnosno 150.000 km, dok je tu i osam godina jamstva za visokonaponsku bateriju.

Dodatna poboljšanja

Izvedbe PV5 Passenger sa 6 i 7 sjedala bit će predstavljene s ažuriranjima za modelsko godište 2027. Ova ažuriranja dodatno će poboljšati udobnost, upotrebljivost i svakodnevnu praktičnost. Za PV5 Passenger ova poboljšanja stavljaju naglasak na iskustvo vozača. Uvodi se naslon za ruke podesiv po visini radi poboljšanja udobnosti.

Ova ažuriranja bit će primijenjena na cijelu liniju Passenger. Osim toga, praktičnost i sigurnost poboljšane su značajkama poput Walk Away Lock. Nadalje, tu je ravna antena, koja pomaže u održavanju visine vozila ispod 1,9 metara radi lakšeg pristupa okruženjima s ograničenom visinom.

Za verzije Cargo konfiguracija s 3 sjedala bit će postupno uvedena u skladu s početkom proizvodnje, počevši s modelima L2H1 od kolovoza 2026., nakon čega slijede derivati L2H2 od studenog 2026., te proširena na izvedbe L1H1 od siječnja 2027. Poboljšanja poput standardne lumbalne potpore vozača (samo za Cargo) i kompozitne pregrade za teret poboljšavaju izdržljivost i odvajanje kabine, dok izvedbe Chassis Cab imaju koristi od dodatne funkcionalnosti, uključujući mogućnost vuče i dostupnost kamere za nadzor događanja iza vozila (RVM).

Više od 40 tipova karoserije

Isto tako mogućnost punjenja od 22 kW bit će uvedena u fazama u cijeloj liniji. Odabrane teretne verzije, uključujući L2H1, kao i L2 Crew Van, bit će dostupne od srpnja 2026., a slijede ih varijante L2H2, modeli s prolazom i šasije s kabinom od studenog 2026. Dodatne teretne izvedbe poput L1H1 bit će predstavljene od siječnja 2027. Za putničke izvedbe, modeli s 5 sjedala i WAV također će biti dostupni od siječnja 2027., dok će izvedbe sa 6 i 7 sjedala uslijediti s početkom uvođenja u rujnu 2027.

Linija PV5 nudi fleksibilne tipove karoserije koje uključuju Cargo, Passenger, Chassis Cab, Vozilo prilagođeno za invalidska kolica, laki kamper i Crew Van. Plan je proširiti PBV strategiju s PV7 u 2027. i PV9 u 2029., čime će biti završena kompletna PBV linija. S više od 40 različitih tipova karoserije isporučivati će visoko prilagodljiva rješenja mobilnosti prilagođena različitim zahtjevima.