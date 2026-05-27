Luce, prvi električni Ferrari s pet sjedala ruši tradiciju i izaziva kontroverze

Predstavljanjem modela Luce Ferrari je zakoračio u potpuno električni segment, uz to donoseći novu konfiguraciju s pet sjedala, pogonski sklop snage 1.050 KS i dosad najniži koeficijent otpora zraka

Autonet.hr srijeda, 27. svibnja 2026. u 13:00

Talijanski proizvođač luksuznih sportskih automobila Ferrari službeno je predstavio svoj dugo očekivani prvi potpuno električni model, Luce. Točno 79 godina nakon što je njihov vozač Franco Cortese u modelu Ferrari 125 S ostvario prvu pobjedu za ovu marku na Velikoj nagradi Rima, Ferrari se vratio u talijansku prijestolnicu kako bi označio početak novog poglavlja u svojoj inženjerskoj povijesti.

Ferrari Luce predstavlja vrhunac strategije kompanije, koja sada želi nuditi kupcima automobile s više vrsta pogonskih sklopova. Sukladno načelu tehnološke neutralnosti, elektrifikacija za Ferrari, dakle, ne znači zamjenu postojećih motora s unutarnjim izgaranjem, već proširenje dizajnerskog i izvedbenog potencijala unutar cjelokupnog ekosustava – a model Luce pravi je pokazatelj tok odmaka od tradicije i odmah nakon predstavljanja kao takav je izazvao podijeljene reakcije.

Radikalna nova arhitektura

U razvoju modela Luce implementirano je više od 60 novih patenata, a sve ključne komponente, uključujući električne motore i baterijski paket, razvijene su i proizvedene unutar samog pogona u Maranellu. Za dizajn automobila angažiran je neovisni dizajnerski kolektiv LoveFrom, predvođen bivšim Appleovim dizajnerima Sir Jonyjem Iveom i Marcom Newsonom, koji je surađivao s kućnim studijem pod vodstvom Flavija Manzonija. Ta je suradnja omogućila stvaranje radikalno nove arhitekture koja po prvi put u povijesti ove marke donosi konfiguraciju s četverim vratima i pet sjedala, što je ranije bilo neizvedivo zbog tehničkih ograničenja, primarno konfiguracije pogonskog sklopa.

Vanjski izgled Lucea karakterizira staklena površina u obliku školjke koja se proteže ispod linije prozora, dok plutajuća aerodinamička "krila" sprijeda i straga omogućuju iznimno čiste linije tijela. Prednja i stražnja svjetla integrirana su u prozirne površine i vizualno se povlače kada su isključena, a kotači od 23" sprijeda i 24" straga najveći su ikada ugrađeni na jedan serijski cestovni Ferrari. Unutrašnjost vozila eliminira središnji tunel, a sučelje, razvijeno u suradnji s tvrtkom Samsung Display, kombinira višenamjenske digitalne zaslone s mehaničkim tipkama od anodiziranog aluminija i Corning Gorilla stakla. Za audiosustav je zadužen Ferrari Audio Signature s 21 zvučnikom i snagom od 3.000 W.

Tehnika i performanse

Pogonski sklop modela Luce sastoji se od četiri sinkrona elektromotora s trajnim magnetima i radijalnim tokom – po jedan na svakom kotaču – koji se napajaju iz strukturalne baterije kapaciteta 122 kWh. Sustav radi na arhitekturi od 800 V i podržava brzo punjenje snagom do 350 kW, dok je ukupna masa vozila zadržana na 2.260 kg zahvaljujući naprednoj upotrebi aluminijskih dijelova. Automobil razvija maksimalnu snagu od 1.050 KS, postiže ubrzanje od 0 do 100 km/h za 2,5 sekundi, od 0 do 200 km/h za 6,8 sekundi, te maksimalnu brzinu veću od 310 km/h, uz deklarirani domet koji premašuje 530 km.

Inovativna dinamika vozila oslanja se na aktivni ovjes izveden iz modela F80 i neovisno upravljanje stražnjom osovinom. Svaki kotač opremljen je zasebnim aktuatorima za trakciju, kut upravljanja i vertikalno kretanje, što omogućuje distribuciju okretnog momenta u stvarnom vremenu, dok rad sustava koordinira nova kontrolna jedinica koja ažurira podatke 200 puta u sekundi te surađuje s novim sustavom kontrole proklizavanja Side Slip Control X.

Autentičan akustični doživljaj

Posebna pažnja posvećena je akustici i udobnosti, pa je Luce opremljen prvim elastično definiranim podokvirom u povijesti Maranella koji značajno smanjuje buku s ceste. Zvučni identitet automobila u potpunosti je autentičan i generira se mehanički: precizni akcelerometar na središtu osovine bilježi vibracije rotirajućih komponenti, nakon čega se signal filtrira, prolazi kroz ekvilajzer i pojačava putem patentiranog sustava onoga na električnim gitarama. Intenzitet zvuka izravno ovisi o položaju ručice (e-Manettino) i emitira se kroz unutarnji i vanjski sustav zvučnika.

Dakako, u infotainment sustav ugrađene su digitalne opcije svojstvene modernim luksuznim vozilima, pa se Luce može povezati s aplikacijom, podržava Apple i Google Maps, omogućava praćenje stanja napunjenosti na daljinu, pokretanje punjenja ili prekondicioniranja baterije i slično.

Aerodinamički dizajn omogućio je postizanje najnižeg koeficijenta otpora zraka u povijesti cestovnih modela ove marke, u čemu ključnu ulogu igraju aktivne aerodinamičke rešetke i mogućnost automatskog spuštanja prednjeg dijela vozila za 10 mm pri višim brzinama. Integrirani softver nadzire toplinski sustav, upravlja brzim punjenjem i omogućuje daljinsko kondicioniranje kabine i baterije. U pogledu održivosti, Ferrari je u proizvodnji šasije i karoserije upotrijebio sekundarne reciklirane aluminijske legure, čime su emisije ugljikovog dioksida tijekom proizvodnog procesa smanjene za približno 70 posto ukupne mase vozila.

Iz Ferrarija se nisu službeno oglasili o početku proizvodnje, no govori se da bi početna cijena ovog "iPhonea iz Maranella" trebala biti oko 550.000 eura, jednom kad stigne na tržište krajem ove godine.

Tehničke specifikacije
Duljina 5026 mm
Širina (bez retrovizora) 1999 mm
Visina 1544 mm
Međuosovinski razmak 2961 mm
Trag prednjih kotača 1696 mm
Trag stražnjih kotača 1690 mm
Masa praznog vozila* 2260 kg
Omjer mase i snage 2.16 kg/KS
Raspodjela mase 47% sprijeda / 53% straga
Zapremnina prtljažnika 597 l
Prednje gume 265/35 R23 J9.5
Stražnje gume 315/30 R24 J11
Prednje kočnice CCM (karbonsko-keramičke), 390 x 34 mm
Stražnje kočnice CCM (karbonsko-keramičke), 372 x 34 mm
Broj elektromotora 4 (jedan po kotaču)
Maksimalna snaga 772 kW (1050 KS)
Maksimalni okretni moment, mjeren na motorima 990 Nm
Maksimalni okretni moment, mjeren na kotačima 11500 Nm
PREDNJA E-OSOVINA
Snaga na osovini 210 kW
Okretni moment na kotačima 3400 Nm
Okretni moment na motorima 280 Nm
Gustoća snage 3.23 kW/kg (93% učinkovitost)
Broj okretaja motora 30.000 okr/min
Masa 65 kg
STRAŽNJA E-OSOVINA
Snaga na osovini 620 kW
Okretni moment na kotačima 7750 Nm
Okretni moment na motorima 710 Nm
Gustoća snage 4.80 kW/kg (93% učinkovitost)
Broj okretaja motora 25.500 okr/min
Masa 129 kg
BATERIJA
Broj ćelija 210 (15 modula sa 14 ćelija)
Ukupna gustoća energije 195 Wh/kg
Gustoća energije ćelije 305 Wh/kg
Bruto kapacitet 122 kWh
Maksimalni napon 800 V
Maksimalna snaga punjenja 350 kW
PERFORMANSE
0-100 km/h 2.5 s
0-200 km/h 6.8 s
Maksimalna brzina 310 km/h
Domet 530 km
Potrošnja (WLTP ciklus) U postupku homologacije

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi