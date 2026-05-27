Luce, prvi električni Ferrari s pet sjedala ruši tradiciju i izaziva kontroverze

Predstavljanjem modela Luce Ferrari je zakoračio u potpuno električni segment, uz to donoseći novu konfiguraciju s pet sjedala, pogonski sklop snage 1.050 KS i dosad najniži koeficijent otpora zraka

Talijanski proizvođač luksuznih sportskih automobila Ferrari službeno je predstavio svoj dugo očekivani prvi potpuno električni model, Luce. Točno 79 godina nakon što je njihov vozač Franco Cortese u modelu Ferrari 125 S ostvario prvu pobjedu za ovu marku na Velikoj nagradi Rima, Ferrari se vratio u talijansku prijestolnicu kako bi označio početak novog poglavlja u svojoj inženjerskoj povijesti.

Ferrari Luce predstavlja vrhunac strategije kompanije, koja sada želi nuditi kupcima automobile s više vrsta pogonskih sklopova. Sukladno načelu tehnološke neutralnosti, elektrifikacija za Ferrari, dakle, ne znači zamjenu postojećih motora s unutarnjim izgaranjem, već proširenje dizajnerskog i izvedbenog potencijala unutar cjelokupnog ekosustava – a model Luce pravi je pokazatelj tok odmaka od tradicije i odmah nakon predstavljanja kao takav je izazvao podijeljene reakcije.

Radikalna nova arhitektura

U razvoju modela Luce implementirano je više od 60 novih patenata, a sve ključne komponente, uključujući električne motore i baterijski paket, razvijene su i proizvedene unutar samog pogona u Maranellu. Za dizajn automobila angažiran je neovisni dizajnerski kolektiv LoveFrom, predvođen bivšim Appleovim dizajnerima Sir Jonyjem Iveom i Marcom Newsonom, koji je surađivao s kućnim studijem pod vodstvom Flavija Manzonija. Ta je suradnja omogućila stvaranje radikalno nove arhitekture koja po prvi put u povijesti ove marke donosi konfiguraciju s četverim vratima i pet sjedala, što je ranije bilo neizvedivo zbog tehničkih ograničenja, primarno konfiguracije pogonskog sklopa.

Vanjski izgled Lucea karakterizira staklena površina u obliku školjke koja se proteže ispod linije prozora, dok plutajuća aerodinamička "krila" sprijeda i straga omogućuju iznimno čiste linije tijela. Prednja i stražnja svjetla integrirana su u prozirne površine i vizualno se povlače kada su isključena, a kotači od 23" sprijeda i 24" straga najveći su ikada ugrađeni na jedan serijski cestovni Ferrari. Unutrašnjost vozila eliminira središnji tunel, a sučelje, razvijeno u suradnji s tvrtkom Samsung Display, kombinira višenamjenske digitalne zaslone s mehaničkim tipkama od anodiziranog aluminija i Corning Gorilla stakla. Za audiosustav je zadužen Ferrari Audio Signature s 21 zvučnikom i snagom od 3.000 W.

Tehnika i performanse

Pogonski sklop modela Luce sastoji se od četiri sinkrona elektromotora s trajnim magnetima i radijalnim tokom – po jedan na svakom kotaču – koji se napajaju iz strukturalne baterije kapaciteta 122 kWh. Sustav radi na arhitekturi od 800 V i podržava brzo punjenje snagom do 350 kW, dok je ukupna masa vozila zadržana na 2.260 kg zahvaljujući naprednoj upotrebi aluminijskih dijelova. Automobil razvija maksimalnu snagu od 1.050 KS, postiže ubrzanje od 0 do 100 km/h za 2,5 sekundi, od 0 do 200 km/h za 6,8 sekundi, te maksimalnu brzinu veću od 310 km/h, uz deklarirani domet koji premašuje 530 km.

Inovativna dinamika vozila oslanja se na aktivni ovjes izveden iz modela F80 i neovisno upravljanje stražnjom osovinom. Svaki kotač opremljen je zasebnim aktuatorima za trakciju, kut upravljanja i vertikalno kretanje, što omogućuje distribuciju okretnog momenta u stvarnom vremenu, dok rad sustava koordinira nova kontrolna jedinica koja ažurira podatke 200 puta u sekundi te surađuje s novim sustavom kontrole proklizavanja Side Slip Control X.

Autentičan akustični doživljaj

Posebna pažnja posvećena je akustici i udobnosti, pa je Luce opremljen prvim elastično definiranim podokvirom u povijesti Maranella koji značajno smanjuje buku s ceste. Zvučni identitet automobila u potpunosti je autentičan i generira se mehanički: precizni akcelerometar na središtu osovine bilježi vibracije rotirajućih komponenti, nakon čega se signal filtrira, prolazi kroz ekvilajzer i pojačava putem patentiranog sustava onoga na električnim gitarama. Intenzitet zvuka izravno ovisi o položaju ručice (e-Manettino) i emitira se kroz unutarnji i vanjski sustav zvučnika.

Dakako, u infotainment sustav ugrađene su digitalne opcije svojstvene modernim luksuznim vozilima, pa se Luce može povezati s aplikacijom, podržava Apple i Google Maps, omogućava praćenje stanja napunjenosti na daljinu, pokretanje punjenja ili prekondicioniranja baterije i slično.

Aerodinamički dizajn omogućio je postizanje najnižeg koeficijenta otpora zraka u povijesti cestovnih modela ove marke, u čemu ključnu ulogu igraju aktivne aerodinamičke rešetke i mogućnost automatskog spuštanja prednjeg dijela vozila za 10 mm pri višim brzinama. Integrirani softver nadzire toplinski sustav, upravlja brzim punjenjem i omogućuje daljinsko kondicioniranje kabine i baterije. U pogledu održivosti, Ferrari je u proizvodnji šasije i karoserije upotrijebio sekundarne reciklirane aluminijske legure, čime su emisije ugljikovog dioksida tijekom proizvodnog procesa smanjene za približno 70 posto ukupne mase vozila.

Iz Ferrarija se nisu službeno oglasili o početku proizvodnje, no govori se da bi početna cijena ovog "iPhonea iz Maranella" trebala biti oko 550.000 eura, jednom kad stigne na tržište krajem ove godine.