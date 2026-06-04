Luksuzni Rolls-Royce Spectre Series II dolazi s unaprijeđenom tehnologijom i većim dometom

Rolls-Royce je predstavio drugi električni Spectre, s do 18% većim dometom baterije, kraćim vremenom punjenja te proširenim mogućnostima personalizacije

Autonet.hr četvrtak, 4. lipnja 2026. u 13:30

Britanski proizvođač superluksuznih automobila Rolls-Royce službeno je najavio lansiranje modela Spectre Series II, koji donosi niz tehničkih i kreativnih poboljšanja u prepoznatljivi električni super-kupe. Od svog predstavljanja 2022. godine, Spectre se pozicionirao kao jedan od najznačajnijih modernih modela marke, privlačeći veliku pažnju dizajnom i voznim karakteristikama. Nova serija ima cilj nastaviti se na taj uspjeh uz rekonfigurirani pogonski sklop za još brži odaziv i bolju kontrolu vozača.

Najsnažniji Rolls-Royce ikad

Zahvaljujući novoj tehnologiji baterijskih ćelija, inženjeri su uspjeli povećati potencijalni domet vozila za 18%, što prema WLTP standardu sada iznosi ukupno 628 kilometara. Istosobno, vrijeme potrebno za punjenje baterije smanjeno je za 14%. Standardni model sada razvija snagu od 442 kW, dok okretni moment iznosi 1.015 Nm, no prava snaga dolazi do izražaja kod sportske izvedbe.

Izvedba Black Badge Spectre Series II ovim je ažuriranjem službeno postala najsnažniji Rolls-Royce ikad kreiran u povijesti ove luksuzne marke. Kroz posebni sustav nazvan "Infinity Mode", ovaj automobil na cestu isporučuje čak 500 kW snage. Za vozače koji traže maksimalne performanse, takozvani "Spirited Mode" privremeno podiže maksimalni okretni moment na 1.100 Nm.

Vizualna estetika

Izvana je zadržan prepoznatljivi oblik fastback profila, krase ga čiste površine i specifična podijeljena prednja svjetla, čime dizajneri potvrđuju povjerenje u originalni dizajn. Ipak, uvedeni su upečatljivi noviteti poput nove čvrste vanjske boje pod nazivom "Ethereal Blue". Posebnu pažnju privlače i novi 23-inčni kovani aluminijski naplaci s oštrim rubovima od 2,5 milimetara koji reflektiraju svjetlost, pri čemu se svaki pojedinačni kotač ručno obrađuje do šest sati kako bi se postigao dijamantni sjaj.

Unutrašnjost vozila donosi značajne inovacije u pogledu materijala i luksuzne izrade. Prvi put je u model Spectre uveden tekstil "Duality Twill" – suvremeni materijal izrađen od bambusa, čija izrada zahtijeva do 25 sati rada, 16 kilometara konca i čak 2,6 milijuna šavova. Za estetske detalje klijenti mogu birati između više od 50 različitih boja konca. Na instrumentnoj ploči ističe se i novi dizajn sata inspiriran zrakoplovnim instrumentima, smješten unutar staklene "vitrine".

Bespoke prilagodba

Potražnja za personaliziranim "Bespoke" narudžbama kod modela Spectre na iznimno je visokoj razini te je u modernom portfelju marke nadmašuje jedino vodeći model Phantom. Klijenti nerijetko traže više od 20 individualnih elemenata po vozilu, zbog čega je Spectre Series II dodatno proširio paletu materijala. Za model Black Badge razvijen je i poseban paket "Iced Black Exterior Detailing" koji mat premazom prekriva gotovo sve sjajne površine, uključujući kvake, obrub rešetke i kultnu statuu "Spirit of Ecstasy", dok su same rešetke hladnjaka ostale polirane radi očuvanja identiteta marke.

Za ulazni model bit će potrebno izdvojiti oko 350.000 eura, no kako kupci ove marke gotovo nikad ne uzimaju osnovni paket, prosječna prodajna cijena s dodacima i personalizacijama mogla bi se približiti iznosu od pola milijuna eura.

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