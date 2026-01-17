Mazda s modelom CX-6e nastavlja suradnju s Changanom

Prošlo je svega nekoliko mjeseci od kako smo imali priliku voziti novu Mazdu 6e na domaćim prometnicama. Sada ovaj japanski proizvođač najavljuje kako uskoro možemo očekivati još jedan potpuno električni model iz njihove kuhinje. Doduše, ne u potpunosti iz njihove jer su se ponovno odlučili na suradnju s provjerenim kineskim proizvođačem. Tako je za razvoj novog SUV modela bio zadužen kineski proizvođač automobila Changan.

Ta suradnja znači da je Mazda CX-6e koristi Changanovu EPA1 platformu za električna vozila, istu onu koja se koristi za model Changan Deepal S07. Mazda je iskoristila Changanovu tehnologiju baterija i sustave pametne kabine, dok je Mazda bila zadužena za stiliziranje i dinamiku vožnje prilagođenu europskom tržištu. Novi model će se proizvoditi u Kini, i to u sklopu zajedničkog pothvata (joint venture) pod nazivom Changan Mazda. Za domaće, kinesko tržište pandan modela CX-6e je Mazda EZ-60.

Premijerno predstavljena na Salonu automobila u Bruxellesu, potpuno nova Mazda CX-6e redefinira električnu vožnju hrabrim spojem dizajna, performansi i napredne tehnologije. Opremljena je baterijom kapaciteta 78 kWh. Tako ovaj SUV srednje klase isporučuje 190 kW (258 KS) i 290 Nm trenutačnog okretnog momenta na stražnje kotače. Prema službenim informacijama riječ je o modelu koji ima po WLTP-u deklarirani doseg do 484 km. Naravno, pored AC punjača, tu je i mogućnost brzog DC punjenja, a čime CX-6e postaje sposoban i za duga putovanjima.

Za sada samo jedna baterija i elektromotor

Nova CX-6e donosi Mazdino prepoznatljivo vozačko iskustvo Jinba Ittai uz povjerenje u električni pogon. Koristi litij-željezo-fosfatnu (LFP) bateriju kapaciteta 78 kWh, a koja napaja stražnji elektromotor koji razvija 190 kW (258 KS) i 290 Nm trenutačno dostupnog okretnog momenta. S mjesta do brzine od 100 km/h Mazdi CX-6e treba 7,9 sekundi te postiže najveću brzinu od 185 km/h. Maksimalna snaga DC punjenja od 195 kW omogućuje punjenje od 10% do 80% za vrlo dobrih 24 minute. Ugrađeni punjač podržava trofazno AC punjenje snage 11 kW putem Type 2 priključaka, za praktično punjenje kod kuće. Potpuno praznu bateriju putem AC punjača može se napuniti za 8,5 sati.

Mazda CX-6e nastavlja dizajnerski jezik Kodo - Duša pokreta u budućnost električne mobilnosti. Ovaj elegantni SUV nastao je na platformi s produženim međuosovinskim razmakom od 290,2 centimetara te kratkim prevjesima. Prtljažnik je zapremine 468 litara, što doduše i nije neka prevelika raskoš, a koji se preklapanjem drugog reda sjedala povećava na 1434 litre. Od pomoći može biti i prednji spremnik, tzv. frunk obujma 80 litara, a koji olakšava pospremanje kablova za punjenje. Kupcima će na odabir biti paleta od sedam vanjskih boja. Posebnost je u boji Nightfall Violet s dubokim i sjajnim tonom koji, ovisno o svjetlu, prelazi od blistavog ljubičastog sjaja do gotovo crnih sjena.

Ovaj SUV u potpunosti razvijen kao električni automobil, očekuje se u prodaji diljem Europe tijekom predstojećeg ljeta. Elegantna vanjska silueta trebala bi donijeti prostranu i inteligentno oblikovanu unutrašnjost. Nadahnuta je japanskim konceptom Ma, odnosno ljepotom praznog prostora. Unutrašnjost je dostupna u tri prepoznatljive varijante boja: Warm Beige ili Black Maztex u izvedbama Takumi te dvobojna kombinacija Amethyst i White Maztex u verziji Takumi Plus.

Veliki zaslon

Mazda i Changan pripremili su skladno integriran paket tehnologija i praktičnih rješenja. Pametni kokpit temelji se na solidno velikom 26-inčnom zaslonu osjetljivom na dodir s prilagodljivim dvostruko podijeljenim prikazom. Tu vozač i putnici imaju pristup širokom rasponu informacija. Zaslon nadopunjuje veliki head-up prikaz koji prikazuje navigacijske upute izravno na cestu ispred vozila. Nadalje, upravljanje gestama omogućuje brzo biranje unaprijed spremljenih ruta ili reprodukciju omiljene glazbe bez dodirivanja tipki.

Višejezično glasovno upravljanje, dostupno na devet jezika, prirodno odgovara na svakodnevne naredbe - bilo da je riječ o podešavanju temperature, otvaranju prozora ili pronalasku sljedećeg odredišta. Uz bežični CarPlay i Android Auto, potpuno nova CX-6e ima i vlastitu namjensku aplikaciju s brojnim funkcijama daljinskog upravljanja, uključujući dijeljenje Bluetooth ključa i upravljanje punjenjem baterije.

Martijn ten Brink, predsjednik i glavni izvršni direktor Mazda Motor Europe, prilikom premijere modela CX-6e izjavio je: 'Potpuno nova Mazda CX-6e uvodi naš pristup usmjeren na čovjeka u električno doba, spajajući vrhunski dizajn, užitak u vožnji i naprednu tehnologiju za europske kupce. Nudi učinkovitost i performanse koje naši kupci očekuju, uz istodobnu potporu Mazdinoj široj ambiciji smanjenja emisija CO2 i širenja električnog portfelja. Zajedno s nedavno predstavljenom Mazdom 6e, ubrzava našu strategiju elektrifikacije i dodatno jača naš Multi-Solution pristup.'

Visoki sigurnosni standardi

Kad govorimo o sigurnosnim aspektima, Mazda na modelu CX-6e kombinira naprednu tehnologiju i inovacije usmjerene na obitelj. Vozilo uključuje napredan paket sustava pomoći vozaču (ADAS) prilagođen europskim sigurnosnim propisima, koji obuhvaća autonomno kočenje, zadržavanje vozila u prometnoj traci, nadzor mrtvog kuta i devet zračnih jastuka. Tu su i mreža kamera visoke razlučivosti, milimetarski radar te ultrazvučni senzorima koji poboljšavaju preglednost i svijest o situaciji. Vozači mogu birati između tri načina vožnje (Normal, Sport i Individual) koji prilagođavaju odziv gasa, regeneraciju kočenja i otpor upravljača

Uz potpuno novu CX-6e, Mazda je predstavila i potpuno novu CX-5. S osvježenim Kodo dizajnerskim jezikom i unaprijeđenom dinamikom vožnje, nova CX-5 bit će dostupna i u upečatljivoj novoj boji karoserije Navy Blue. Razvijena kroz suradnju regionalnih dizajnerskih timova, ova prepoznatljiva nijansa predstavlja smjeli dodatak paleti vanjskih boja.

Paleta od osam boja eksterijera dostupna je za novu Mazdu CX-5, uključujući i novu boju Navy Blue, koja se po prvi put uvodi u Mazdinu paletu boja. Iako se Mazda često povezuje s crvenom bojom, plava je desetljećima imala ključnu ulogu u povijesti marke - od modela R360 Coupe do kultnih vozila poput Familia i MX-5. S više od 150 nijansi plave, boja Navy Blue nadovezuje se na Mazdinu baštinu kao boja osmišljena da djeluje bezvremenski, emocionalno i globalno privlačno.