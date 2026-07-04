McMurtry Spéirling PURE: automobil koji vozi po stropu dostupan za narudžbe

"Fancar" britanskog McMurtrya ulazi u serijsku proizvodnju, a budućim vozačima obećaje performanse Formule 1, silu potiska od 2.000 kg i ubrzanje do stotke za 1,55 sekundi

Britanska tvrtka McMurtry Automotive službeno je predstavila konačni produkcijski model svojeg električnog jednosjeda namijenjenog isključivo za stazu – Spéirling PURE. Nakon desetljeća istraživanja i razvoja te niza prototipova, stvoren je model koji donosi ekstremne performanse, ali uz naglasak na jednostavno korištenje po principu "uključi i vozi".

Vozilo je razvijeno u novoj modernoj tvornici tvrtke u regiji Cotswolds u Engleskoj. Prototip ovog automobila već je privukao svjetsku pozornost kada je 2022. godine srušio rekord na brdskoj utrci Goodwood Festival of Speed, a 2025. godine postavio je i novo najbolje vrijeme na stazi Top Geara, nadmašivši Renaultov bolid Formule 1 iz 2004. godine. Te je godine prototip postao prvi automobil u povijesti koji je vozio potpuno preokrenut, odnosno naopako, po stropu.

95% novih komponenti

U usporedbi s ranijim prototipovima, serijski Spéirling PURE sadrži čak 95 posto potpuno novih komponenti. Glavna promjena odnosi se na pogonski sklop, koji sada koristi novu modularnu litij-ionsku bateriju kapaciteta 100 kWh, umjesto ranijih 60 kWh. Automobil je opremljen novim elektromotorima koji šalju 1.000 konjskih snaga na stražnje kotače preko nadograđenog mjenjača, dok je sustav regenerativnog kočenja pojačan na 200 kW. Hlađenje pogonskog sklopa premješteno je sa stražnjeg na prednji dio vozila, čime su postignuti bolja aerodinamičnost i čišći protok zraka kroz stražnje tunele.

Šasija i karoserija također su pretrpjele znatne izmjene. Nova monokok šasija od karbonskih vlakana zadovoljava globalne sigurnosne standarde motorsporta, a međuosovinski razmak povećan je s 2 na 2,2 metra. Unutrašnjost kabine nudi više prostora za laktove i noge, ulazak i izlazak olakšani su širim otvaranjem vrata i novim šarkama na sekundarnim vratima, dok pomaknuti A-stup pruža šire vidno polje. Na stražnjem dijelu uočljivo je novo krilo ispod kojeg se nalazi prtljažni prostor (dovoljan tek za kacigu i HANS dodatak). Vozilo je opremljeno i svjetlima za noćnu vožnju te signalizacijom za stazu poput žmigavaca i stop svjetala.

Top performanse na stazi

Jedinstveno iskustvo vožnje omogućuje patentirana tehnologija Downforce-on-Demand. Sustav koristi dva ventilatora koji se vrte do 23.000 okretaja u minuti, stvarajući golemu usisnu silu ispod šasije, čime se automobil "lijepi" za cestu. Sustav proizvodi do 2.000 kg potiska i pri stajanju, omogućujući automobilu da postigne silu od 3g u zavojima i pri kočenju.

Upravljački mehanizam i ovjes također su unaprijeđeni. Električni servo upravljač zamijenjen je hidrauličkim sustavom s ventilima u stilu Formule 1 za bolji osjećaj na volanu, a hod ovjesa je povećan.

McMurtry je dizajnirao Spéirling PURE kako bi razbio trend kompliciranog održavanja vozila ekstremnih performansi. Za njegovo pokretanje i servisiranje na stazi dovoljni su samo vozač i jedna stručna osoba. Baterija se na brzim punjačima može napuniti od 20 do 95 posto kapaciteta za 20 do 60 minuta. Kupcima je kao opcija ponuđen i prijenosni McMurtry powerbank kapaciteta 100 kWh i izlazne snage 120 kW koji se može puniti na bilo koji trofazni priključak u garaži boksa.

Automobil nudi široke mogućnosti personalizacije izgleda, grafika i unutrašnjih materijala u suradnji s tvorničkim dizajnerom. Početna cijena modela Spéirling PURE iznosi 1,15 milijuna eura, uvećano za lokalne poreze, dostavu i odabrane opcije. Prvi javni prikaz serijskog automobila održat će se na Festivalu brzine u Goodwoodu sljedećega tjedna, dok će puni debi imati na događaju The Quail 14. kolovoza. Isporuke prvim kupcima započet će krajem godine.