Mercedes-Benz predstavio novu generaciju modela GLB, samo u električnoj izvedbi

Iz Stuttgarta stiže novi model gradskog SUV-a srednjeg segmenta, "kutijastog" dizajna koji maksimizira prostor u kabini, ali zadržava prepoznatljivu vanjštinu, pomalo zaigranu ali i spremnu za nešto veće izazove – ukratko, predstavljen je Mercedes-Benz GLB, model kojim ta marka zamjenjuje model EQB. Kao takav, novi će GLB dolaziti s isključivo električnim pogonima (uz oznaku "with EQ Technology" umjesto EQ u samom nazivu modela), bit će dostupan u konfiguracijama kabine s pet ili sedam sjedala te s velikim naglaskom na moderne tehnologije, što odaje dojam luksuza.

Model je ponešto i "narastao" u odnosu na EQB, za oko 5 cm u dužinu i 2,5 cm u visinu, uz oko 6 cm veći međuosovinski razmak – fokus dizajnera je, dakle, bio na prostranosti kabine. Izvana, pak, prati se dizajnerski jezik aktualnih Mercedesovih SUV-a, no bočna linija je, primjećuju neki, pomalo nalik Smartu, dok je najizraženija promjena vidljiva sa stražnje strane – gdje se ističe pomalo neobična LED traka preko poklopca prtljažnika, uz svjetlosni potpis s nizom trokrakih zvjezdica.

Potpuna elektrifikacija

Kad je riječ o pogonima, novi model na tržište će stići u izvedbama GLB 250+ with EQ Technology i GLB 350 4MATIC with EQ Technology, s isporukama zakazanima za proljeće 2026. godine. Pritom već osnovni model nudi 631 km dosega prema WLTP-u, najviše u klasi, dok se jači model ističe pogonskim sklopom snage 260 kW (gotovo 350 KS). Oba modela dolaze s baterijama kapaciteta 85 kWh i 800-voltnom arhitekturom, što omogućava dodavanje 260 kilometara dosega u samo deset minuta provedenih na brzom punjaču.

Jeftinija varijanta nudi 268 KS iz jednog stražnje smještenog elektromotora, ubrzanje do 100 km/h za 7,2 sekunde. Kod skupljeg i snažnijeg modela doseg nešto pada na 615 km, ali ubrzanje se skraćuje na 5,5 sekundi. Navedena dva modela u skorijoj će budućnosti dobiti i "braću" koja će se smjestiti u dno i na vrh ponude, najavljeno je.

Udobnost i tehnologija

Novi Mercedes-Benz GLB donosi fleksibilnost interijera, nudeći izbor između verzije s pet ili sedam sjedala. Za dodatnu prilagodljivost, u slučajevima poput prijevoza tereta ili namještaja, klupa u drugom redu je uzdužno podesiva. U usporedbi s prethodnikom, novi električni GLB nudi i više prostora za glavu u prva dva reda, čemu doprinosi "ravna" linija krova. Putnici u stražnjem dijelu vozila imat će na raspolaganju povećani prostor za noge, kao i produljenu potporu za bedra, sve s ciljem veće udobnosti.

Što se tiče voznih karakteristika, ovjes s adaptivnim prigušivanjem, koji dolazi standardno u kombinaciji s 20-inčnim kotačima, osigurava udobnu ili sportsku vožnju. Vozači mogu koristiti prekidač Dynamic Select za promjenu karakteristika prigušivanja, birajući između udobnog načina rada (Comfort) ili čvršćeg, sportskog ovjesa (Sport).

Novi GLB opremljen je sveobuhvatnim paketom sustava za pomoć vozaču, uključujući Distronic kontrolu razmaka kao standard u Europi. Mercedes-Benz sada objedinjuje sve sustave pomoći pod nazivom MB.DRIVE. Hardver za europsko tržište uključuje osam kamera, pet radarskih senzora, 12 ultrazvučnih senzora i vodeno hlađeno računalo visokih performansi, sve spremno za buduće funkcije i redovita ažuriranja preko Interneta. Vozilo u potpunosti radi na vlastitom operativnom sustavu Mercedes-Benz Operating System (MB.OS).

Dizajn interijera osmišljen je oko nekoliko ključnih elemenata, poput opcionalnog MBUX Superscreena s tri velika zaslona. Iza njegove velike staklene površine nalaze se 10,25-inčni zaslon za vozača, 14-inčni središnji zaslon te 14-inčni zaslon za suvozača. Ergonomski dizajniran upravljač donosi povratak fizičkih kontrola (prema zahtjevima kupaca), uključujući prekidač za limitator i Distronic te kotačič za kontrolu glasnoće audio sustava. Središnja konzola, koja je visoko pozicionirana i sportskog izgleda, sadrži dodatni pretinac za pohranu, upotpunjujući moderni dojam kabine, dok se ispod prednjeg poklopca može naći i "frunk" kapaciteta čak 127 litara.

Mercedes-Benz GLB 250+ with EQ Technology već je moguće naručiti u Njemačkoj po početnoj cijeni od 59.048 eura, dok moćniji GLB 350 4MATIC with EQ Technology kreće od 62.178 eura.