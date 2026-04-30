Mercedes je u Hrvatsku doveo iznimno tražen model GLC, i to sada u potpunosti električan

Na početku prodaje predviđen je skuplji i snažniji model s pogonom na sva četiri kotača koji nosi oznaku GLC 400 4Matic koji kreće s cijenom od 69.900 eura

Izgleda da polako iza nas ostaju lošiji i manje napredni električni automobili. Nema sumnje kako je ovo segment automobila koji jako brzo ide naprijed, a što je dobro za većinu, ali ne toliko i za one koji su jučer ili danas kupili svoj novi električni automobil. Naime, mnoga tehnologija kod električnih automobila brzo zastarijeva jer proizvođači automobila neprestano teže tome da što brže i bolje razviju novije modele ili pak dorade postojeće. U skladu s ciljem što veće iskoristivosti električnog automobila Mercedes je započeo s predstavljanjem modela koji koriste 800V tehnologiju. Tako nam se ja sada i službeno stigao GLC s EQ tehnologijom.

Ivan Cvetković

Ovaj novi model prvi je predstavnik nove generacije modela GLC, a koji najprije stiže kao GLC 400 4MATIC, znači u boljem izdanju s pogonom na sva četiri kotača. GLC EQ napravljen je na novoj platformi namijenjenoj srednje velikim električnim modelima. No, nemojte pomisliti kako njegovim dolaskom na tržište prestaje ponuda dobro poznatih benzinskih i dizelskih opcija dosadašnjeg modela. Tako sada imamo dvije linije GLC modela u ponudi, upravo pridošlog modela GLC EQ i 'običnog' GLC s benzinskim i dizelskim verzijama. Oni i dalje ostaju u prodaji. Pored toga i oni bi krajem ove ili pak početkom iduće godine trebali dobiti svoje redizajnirane verzije koje će biti sličnije danas nam predstavljenog električnog modela GLC. GLC EQ je ujedno i zamjena za dosadašnji EQC. Ne treba se čuditi tome da se GLC i dalje nudi kao i u dosadašnjim izdanjima jer je ipak riječ o najprodavanijem modelu Mercedesa.

Vratimo se izvedbi GLC EQ a koji prati posljednje dizajnerske smjernice s novom prednjom maskom koja donosi osvijetljeno izdanje uz čak 942 LED piksela koji omogućuju personalizirane svjetlosne animacije. Inače, ova je nova maska inspirirana povijesnim modelima poput Mercedes Simplexa iz 1902. i legendarnog 600 Pullmana. Ona vraća uspravniji i dominantniji izgled prednjeg kraja u usporedbi s ranijim, zaobljenim EQ modelima. Današnji automobili postaju digitalne igračke pa se kod novog modela ističe kako donosi animiranu dobrodošlicu i pozdrav i to orkestriranom animacijom maske, stražnjih svjetala i unutrašnjosti. GLC EQ dolazi postavljen na impresivne kotače do 21 cola promjera, koje naglašavaju izraženi rubovi blatobrana.

Nadalje, u putničkoj kabini susrećemo AGR certificirana sjedala te najveći zaslon, MBUX Hyperscreen ugrađen u Mercedesove automobile. Riječ je o 39,1-inčnom odnosno modelu dijagonale gotovo od jednog metra, s rezolucijom od 8K, a koji je dio dodatne opreme. Osnovni model donosi MBUX Superscreen kod kojeg se iza jedinstvenog stakla kriju se tri odvojena zaslona. Prvo su tu digitalni instrumenti za vozača (10,3 inča), pa centralni multimedijski zaslon (od 14 inča) te jednako velik dodatni zaslon za suvozača.

Bitna novost je nova generacije MB.OS operativnog sustava. Riječ je navodno o jedinom infotainment sustav koji integrira AI od oba tehnološka diva - ChatGPT i Google Gemini. Sposoban je odraditi 254 milijarde operacija u svega jednoj sekundi. MBUX Virtual Assistant poznatiji kao 'Hey Mercedes' razumije kontekst razgovora i to zahvaljujući ChatGPT-u (znanje), Google Cloud Automotive AI (navigacija) te Car Expertu (vozilo). Tako s automobilom možete razgovarati kao s čovjekom. Također, sustav razumije kontekst i dopušta vam da postavljate potpitanja bez ponavljanja početne teme. Naravno, dostupne su brojne aplikacije koje boravak u automobilu čine ugodnijim i zanimljivijim.

Želite li dodatno impresionirati svoje suputnike, u tome vam svakako može pomoći i krov. Da, dobro ste pročitali - krov. Naime, krov više nije samo prozor u nebo, već interaktivni element dizajna. Donosi podesiva prozirnost. Segmentirani panoramski krov, koji Mercedes naziva Sky Control omogućuje promjenu iz potpuno prozirnog u neprozirno stanje u devet zona. Pored toga, tu se kao opcija nude u staklo integrirane 162 svjetleće zvijezde koje se sinkroniziraju s ambijentalnom rasvjetom pa donose zvjezdano nebo.

Trenutno jedina dostupna verzija modela GLC EQ je 400 4Matic koju pokreću dva elektromotora sistemske snage 360 kW / 490 KS. Uz njega dolazi dvostupanjski stražnji mjenjač s prvim stupnjem za eksplozivnu startnost i gradsku učinkovitost, dok je drugi stupanj za vožnju autocestom odnosno postizanje maksimalnih brzina. Ona je ograničena na 210 km/h. Tu je i deklarirani doseg do 714 km. Inače će na nekim modelima osnovna baterija biti od 85,5 kWh dok ova Longe Range koju koristi GLC 400 4Matic ima korisni kapacitet od 94,4 kWh. Kasnije se očekuju još modeli GLC 250 EQ, GLC 300 4Matic EQ te GLC 300+ EQ.

Od zanimljive opreme valja izdvojiti digitalni ključ vozila za pametni telefon. Možete otključat, pokrenut i zaključat GLC EQ bez klasičnog ključa. Putem svog digitalnog ključa možete ga jednostavno prenositi i na dodatne korisnike.

Početni izvedba model GLC 400 4Matic je Avantgarde koji kreće s cijenom od 69.900 eura. Iduća opcija je AMG Line model za koji je potrebno izdvojiti od 73.585 eura. AMG Line Plus pak kreće na 81.782 eura. Električni GLC 400 4Matic opasna je konkurencija prije nekoliko mjeseci pristiglom BMW-u iX3.