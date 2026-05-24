Mercedesov AMG GT sada je na struju, no ima lažni zvuk i osjećaj V8 motora

Mercedes-AMG je lansirao potpuno električni GT 4-Door Coupé s revolucionarnim motorima, snagom do 1.169 konjskih snaga i sustavima koji simuliraju vožnju V8 sportskog automobila

Autonet.hr nedjelja, 24. svibnja 2026. u 06:00

Ovoga je tjedna Mercedes-AMG predstavio novi model GT 4-Door Coupé, potpuno električni sportski automobil koji se temelji na arhitekturi visokih performansi AMG.EA. Razvijen u Affalterbachu, ovaj model donosi novi pogonski koncept koji se prvi put primjenjuje u serijskom električnom vozilu. Središnji dio tehnologije čine takozvani motori s aksijalnim tokom, čiji je princip rada izvorno razvio britanski stručnjak za električne motore YASA, kombinirani s baterijom visokih performansi.

Sposobnost i izdržljivost ove pogonske tehnologije proizvođač je demonstrirao prošle godine na stazi Nardò s tehnološkim demonstratorom CONCEPT AMG GT XX, koji je u sedam dana i 13 sati prešao više od 40.000 kilometara te pritom srušio ukupno 25 rekorda na dugim stazama.

Impresivne performanse

Novi model opremljen je s tri inovativna električna motora – dva su smještena na stražnjoj osovini, dok se jedan nalazi na prednjoj osovini. Ovisno o odabranoj izvedbi, snaga vozila kreće se od 600 kW do 860 kW (816 do 1.169 KS). Vrhunski model s maksimalnih 860 kW postiže ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 2,1 sekundu, dok mu je za ubrzanje od 0 do 200 km/h potrebno 6,4 sekunde. Maksimalna brzina iznosi 300 km/h, a ostvariva je uz opcionalni paket pod nazivom Driver’s Package.

Uz visoke performanse na cesti, vozilo odlikuje i visoka brzina punjenja na punionicama. Zahvaljujući kapacitetu punjenja od 600 kW, u samo 10 minuta punjenja moguće je pridodati više od 460 kilometara dometa. Za standardni ciklusa punjenja, koji podrazumijeva podizanje stanja napunjenosti baterije s 10% na 80% kapiciteta, ovom potpuno električnom sportskom automobilu potrebno je ukupno 11 minuta.

Tehnologija i dinamika vožnje

Unutar novorazvijenog koncepta visokonaponske baterije primijenjeno je iskustvo iz hiperautomobila Mercedes-AMG ONE te filozofija performansi iz Formule 1. Baterija koristi izravno hlađene cilindrične ćelije sa specifičnom kemijom koja osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature i stabilnost performansi pod kontinuiranim opterećenjem. Za upravljanje cjelokupnim softverskim i hardverskim komponentama pogonskog sustava i dinamike zadužen je sustav AMG RACE ENGINEER, koji se sastoji od dva ključna modula te vozačima omogućuje preciznu kontrolu nad odzivom, trakcijom i ponašanjem vozila u zavojima.

Kako bi se velika snaga učinkovito prenijela na podlogu, automobil koristi sustav aktivne aerodinamike koji se prilagođava trenutnoj situaciji u vožnji. Među aerodinamičkim inovacijama ističu se dvije aktivne venturijeve tunele ugrađene u podvozje te aktivni stražnji difuzor. Za vozače koji preferiraju tradicionalno iskustvo, vozilo nudi poseban način rada AMGFORCE S+. Aktivacijom tog načina rada sustav generira autentičan V8 zvuk specifičan za AMG modele, simulira prekide trakcije tijekom promjene stupnjeva prijenosa te prilagođava izgled vozačkog zaslona u dizajn sa središnjim cijevima kako bi se rekreirao osjećaj vožnje sportskog automobila s V8 motorom. Taj potez vjerojatno je bio nužan kako bi se tradicionalne ljubitelje AMG GT-a pridobilo da prihvate tranziciju na elektropogon.

Kupci će u nadolazećim danima, kada se otvori proces narudžbi, moći birati između dvije izvedbe: Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé i Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupé. Formiranje cijena za ove modele temeljit će se na usporedivim prethodnim vozilima iz iste linije, no cijene zasad nisu objavljene.

Tehničke specifikacije
  Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupé
Pogon Tri aksijalna motorna pogona
Maksimalna snaga 860 (1.169) kW (KS) 600 (816) kW (KS)
Kontinuirana snaga 530 (721) kW (KS) 375 (510) kW (KS)
Maksimalni okretni moment 2.000 Nm 1.800 Nm
Pogon Potpuno varijabilni pogon na sve kotače (4MATIC+)
Maksimalna brzina 300 km/h
Ubrzanje 0-100 km/h 2,4 s 2,8 s
Ubrzanje 0-200 km/h 6,8 s 9 s
Trajanje Boost funkcije 63 s 55 s
Napon sustava 800 V
Kapacitet baterije (neto) 106 kWh
Maksimalna snaga DC punjenja 600 kW
Maksimalna snaga AC punjenja 11 kW
Brzo punjenje (DC 10-80 %) 11 min
Doseg nakon 10 min punjenja 460 km 462 km
Doseg (WLTP kombinirano) 596 - 696 km 597 - 700 km
Potrošnja (kombinirano) 17,9 - 21,0 kWh/100 km 17,8 - 21,0 kWh/100 km
Masa praznog vozila 2.460 kg
Duljina 5.094 mm
Širina 1.959 mm
Visina 1.411 mm
Međuosovinski razmak 3.040 mm
Obujam prtljažnika (tekućina) 507 l
Prednji prtljažnik (Frunk) 62 l

