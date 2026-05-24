Mercedesov AMG GT sada je na struju, no ima lažni zvuk i osjećaj V8 motora

Ovoga je tjedna Mercedes-AMG predstavio novi model GT 4-Door Coupé, potpuno električni sportski automobil koji se temelji na arhitekturi visokih performansi AMG.EA. Razvijen u Affalterbachu, ovaj model donosi novi pogonski koncept koji se prvi put primjenjuje u serijskom električnom vozilu. Središnji dio tehnologije čine takozvani motori s aksijalnim tokom, čiji je princip rada izvorno razvio britanski stručnjak za električne motore YASA, kombinirani s baterijom visokih performansi.

Sposobnost i izdržljivost ove pogonske tehnologije proizvođač je demonstrirao prošle godine na stazi Nardò s tehnološkim demonstratorom CONCEPT AMG GT XX, koji je u sedam dana i 13 sati prešao više od 40.000 kilometara te pritom srušio ukupno 25 rekorda na dugim stazama.

Impresivne performanse

Novi model opremljen je s tri inovativna električna motora – dva su smještena na stražnjoj osovini, dok se jedan nalazi na prednjoj osovini. Ovisno o odabranoj izvedbi, snaga vozila kreće se od 600 kW do 860 kW (816 do 1.169 KS). Vrhunski model s maksimalnih 860 kW postiže ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 2,1 sekundu, dok mu je za ubrzanje od 0 do 200 km/h potrebno 6,4 sekunde. Maksimalna brzina iznosi 300 km/h, a ostvariva je uz opcionalni paket pod nazivom Driver’s Package.

Uz visoke performanse na cesti, vozilo odlikuje i visoka brzina punjenja na punionicama. Zahvaljujući kapacitetu punjenja od 600 kW, u samo 10 minuta punjenja moguće je pridodati više od 460 kilometara dometa. Za standardni ciklusa punjenja, koji podrazumijeva podizanje stanja napunjenosti baterije s 10% na 80% kapiciteta, ovom potpuno električnom sportskom automobilu potrebno je ukupno 11 minuta.

Tehnologija i dinamika vožnje

Unutar novorazvijenog koncepta visokonaponske baterije primijenjeno je iskustvo iz hiperautomobila Mercedes-AMG ONE te filozofija performansi iz Formule 1. Baterija koristi izravno hlađene cilindrične ćelije sa specifičnom kemijom koja osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature i stabilnost performansi pod kontinuiranim opterećenjem. Za upravljanje cjelokupnim softverskim i hardverskim komponentama pogonskog sustava i dinamike zadužen je sustav AMG RACE ENGINEER, koji se sastoji od dva ključna modula te vozačima omogućuje preciznu kontrolu nad odzivom, trakcijom i ponašanjem vozila u zavojima.

Kako bi se velika snaga učinkovito prenijela na podlogu, automobil koristi sustav aktivne aerodinamike koji se prilagođava trenutnoj situaciji u vožnji. Među aerodinamičkim inovacijama ističu se dvije aktivne venturijeve tunele ugrađene u podvozje te aktivni stražnji difuzor. Za vozače koji preferiraju tradicionalno iskustvo, vozilo nudi poseban način rada AMGFORCE S+. Aktivacijom tog načina rada sustav generira autentičan V8 zvuk specifičan za AMG modele, simulira prekide trakcije tijekom promjene stupnjeva prijenosa te prilagođava izgled vozačkog zaslona u dizajn sa središnjim cijevima kako bi se rekreirao osjećaj vožnje sportskog automobila s V8 motorom. Taj potez vjerojatno je bio nužan kako bi se tradicionalne ljubitelje AMG GT-a pridobilo da prihvate tranziciju na elektropogon.

Kupci će u nadolazećim danima, kada se otvori proces narudžbi, moći birati između dvije izvedbe: Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé i Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupé. Formiranje cijena za ove modele temeljit će se na usporedivim prethodnim vozilima iz iste linije, no cijene zasad nisu objavljene.