Nova era BMW-ovih auti kreće uz iX3. Ima doseg do 805 km

Neki elektrifikacije pristupaju više, a neki manje ozbiljno. BMW je već dulje vrijeme prisutan u ovom segmentu automobila, a sada novim modelom iX3 postavlja neke nove standarde. Dizajn automobila oduvijek je teme prijepora brojnih vozača ili pak samo zaljubljenika u pojedinu marku odnosno model, a moje je mišljenje da u konačnici samo prodajne brojke pokazuje je l' nešto više ili manje stilski pogođeno. Ja volim drukčije, pa kod mene nema mjesta prigovoru na dizajn, ali neka svatko sudi za sebe.

Premijera modela BMW iX3u Zagrebu Ivan Cvetković

BMW iX3 prvi je serijski model nastao na novoj vizionarskoj platformi nazvanoj Neue Klasse. Time je BMW pokazao u kojem smjeru smatraju da ide budućnost električnih vozila. Moderan izgledom, ali još bitnije i tehnološki, ovaj električni Sports Activity Vehicle (SAV) osmišljen je za nove kupce koji znaju što žele.

Prostrana i moderna putnička kabina

Riječ je o modelu dugačkom 478,2 centimetra nastalom na platformi s međuosovinskim razmakom od 289,7 cm. Pored prostrane putničke kabine sa zavidnim prostorom na svim sjedalima, tu je i prtljažnik obujma 520 litara, a koji se preklapanjem naslona stražnje klupe može proširiti do 1750 litara. Dodajmo tome i 58 litara ispod prednjeg poklopca, a gdje se lagano mogu smjestiti kablovi za punjenje visokonaponske baterije.

Premijera modela BMW iX3u Zagrebu Ivan Cvetković

Kad smo već kod baterije, spomenimo da je BMW pripremio naprednu bateriju kapaciteta 108,7 kWh. Njena je specifičnost da se omogućuje punjenje snagom do čak 400 kW. U slučaju da na raspolaganju imate adekvatni DC punjač, u samo 10 minuta punjenja možete dobiti za doseg od 309 do 372 kilometra. Također, u tehničkim karakteristikama navode kako se minimalno vrijeme punjenja DC za 10 do 80% kapaciteta može obaviti u svega 21 minutu. Bit će super kad će to biti izvedivo i u praksi i našim kupcima. Za svakodnevnu rutinu, punjenje kod kuće omogućeno je wallbox punjačima od 11 kW, dok je omogućena nadoplata za opcionalno 22 kW AC punjenje.

Doseg do čak 805 kilometara

Ovisno od izvedbe, BMW ima deklarirani doseg do čak 805 kilometara. Prema nekim predviđanjima, to bi trebalo značiti realni doseg od gotovo 600 kilometara. Vjerujem da se slažete kako je to izvrstan rezultat. Tu su i napredni sustavi pomoći vozaču te interijer oblikovana prema filozofiji čiste modernosti. Tako BMW iX3 ne predstavlja samo još jedan električni model, već cjelovitu viziju mobilnosti nove ere.

Premijera modela BMW iX3u Zagrebu Ivan Cvetković

Putničkom kabinom svakako dominira novi Panoramic iDrive koji projicira informacije preko cijele širine vjetrobranskog stakla. Time omogućujući vozaču da navigaciju, promet i ključne funkcije prati bez skretanja pogleda s ceste. Sustav BMW Operating System X donosi brzo, intuitivno sučelje s integriranim aplikacijama, streaming servisima i gaming opcijama. Inteligentni glasovni asistent prepoznaje prirodan govor, što upravljanje vozilom čini jednostavnim i izravnim.

Veliki Panoramic iDrive

Napredni sustavi pomoći prepoznaju semafore, prilagođavaju brzinu uvjetima u prometu i olakšavaju vožnju na autocesti. Automatizirano održavanje trake, pomoć pri parkiranju i praćenje okoline doprinosi sigurnosti i mirnijem putovanju. Do 98 % usporavanja ostvaruje se regenerativno, što povećava doseg i čini vožnju glatkijom.

Unutrašnjost je dizajnirana u minimalističkom stilu s toplim materijalima i pažljivo odabranim teksturama koje stvaraju ugodnu atmosferu. 'Lebdeći' zasloni, diskretna ambijentalna rasvjeta i intuitivno raspoređene kontrole omogućuju jednostavno korištenje bez vizualnog opterećenja. Sjedala nove generacije nude izvrsnu potporu, dok prozračna prostornost kabine pojačava osjećaj udobnosti na svakom putovanju.

BMW-ova arhitektura Neue Klasse uvodi 'supermozak' Heart of Joy, koji u stvarnom vremenu koordinira pogon, ovjes i kočnice, omogućujući precizno, stabilno i agilno upravljanje kako u gradskim ulicama, tako i na otvorenoj cesti. BMW iX3 50 xDrive isporučuje snagu od 345 kW / 469 KS, ubrzanje 0-100 km/h za 4,9 sekundi i električni pogon na sve kotače. Izrazito veliki naglasak stavljen je na aerodinamiku. Tako je postignut koeficijent otpora zraka od 0,24, a što doprinosi tišoj vožnji pri većim brzinama te većoj učinkovitosti i vizualnoj jasnoći.

Značajno smanjenje CO2

BMW je razvoj nove generacije vozila započeo primjenom načela 'Design for Circularity' i smanjenjem CO2 emisija kroz cijeli životni ciklus. Novi BMW iX3 rezultat je takvog holističkog pristupa. Zahvaljujući nizu mjera, ukupni ugljični otisak modela BMW iX3 50 xDrive tijekom 200.000 kilometara manji je za 34% u odnosu na prethodnu generaciju. Pri punjenju energijom iz europskog energetskog miksa, iX3 doseže niži CO2 otisak od usporedivog modela s motorom s unutarnjim izgaranjem nakon otprilike 21.500 kilometara, dok se pri korištenju obnovljivih izvora energije prednost postiže već nakon oko 17.500 kilometara.

Oko jedne trećine vozila izrađeno je od sekundarnih sirovina - uključujući 30% reciklirane morske plastike u prednjem pretincu, 100% reciklirani PET u tekstilu Econeer i aluminij s udjelom do 80% sekundarne sirovine u komponentama ovjesa i do 70% u naplatcima. Nadalje, opskrbni lanac modela iX3 smanjuje CO2 otisak za dodatnih 35%, dok se proizvodnja u tvornici BMW Group u Debrecenu odvija bez korištenja fosilnih goriva. U kombinaciji sa šestom generacijom BMW eDrive tehnologije, novi iX3 troši 20% manje energije od svog prethodnika (WLTP kombinirano).

Poželite li jedan primjerak i za sebe, slobodno se uputite do najbližeg prodavača, a spomenimo kako cijena početnog modela kreće od 68.875 eura. Ovisno o razini opreme, odnosno dodatnim opcijama, naravno, ta cijene može i solidno porast, no bitno je znati kako se time dobiva stvarni 'state of the art' električne mobilnosti.