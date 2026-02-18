Nova generacija modela Volkswagen T-Roc kreće od 28.991 eura

Birati se može između pet linija opreme (T-Roc, Trend, Life, Style i R-Line), dodatan odabir je među hibridnim turbobenzincima od 85 ili 110 kW odnosno 116 i 150 KS, kasnije stižu još dva hibrida te 4Motion pogon na sve kotače u kombinaciji s 2.0 TSI motorom

Ivan Cvetković srijeda, 18. veljače 2026. u 07:45

Volkswagen u Hrvatskoj započinje službenu prodaju nove generacije modela T-Roc, jednog od najuspješnijih SUV-ova u Europi i Hrvatskoj. Nakon snažnog interesa u pretprodaji, novi T-Roc stiže u prodajne salone diljem zemlje s temeljito redizajniranim izgledom, osjetno unaprijeđenom kvalitetom interijera, naprednim sustavima potpore vozaču te u potpunosti elektrificiranom ponudom pogona već od samog početka prodaje. Od predstavljanja prve generacije 2017. T-Roc je prodan u više od dva milijuna primjeraka. Očekuje se da će istim stopama nastaviti i nova generacija.

Po uzoru na Tiguana i Tayrona

Novi je model poboljšan u svim područjima. Tu su novi hibridni pogoni, kao i potpuno nova unutrašnjost. Ona uključuje infotainment sustav, cockpit i sustave za rukovanje najnovije generacije, uz više prostora. Više je prostora i u prtljažniku koji je porastao na 465 litara. Ugrađeni su i novi sustavi potpore za vozača. Model T-Roc pozicioniran između modela T-Cross i većeg modela Tiguan. Nakon aktualnog Tiguana i Tayrona, novi T-Roc je treći VW-ov SUV koji se temelji na posljednjoj generaciji modularna poprečne platforme. Zahvaljujući platformi MQB evo, model T-Roc prenosi novu razinu tehnologije u segment kompaktnih SUV vozila. Preuzima brojne sustave 'top down' od većih modela Tiguan i Tayron. Povećana je i razina održivosti. Tako se oko 20 posto sveukupnih plastičnih materijala u vozilu sastoji od reciklata, što odgovara težini od do 40 kg. Time je T-Roc prvi Volkswagen, koji je postigao tako veliki udio reciklata.

Novi T-Roc dolazi pogonjen inovativnim hibridnim turbobenzinskim motorima. Za prebacivanje stupnjeva prijenosa zadužen je isključivo automatski mjenjač. Ulaznu verziju obilježavaju dva 48 V blaga hibridna pogona (eTSI) snage 85 kW/116 KS i 110 kW/150 KS. Ova dva elektrificirana motora povezana su sa 7-stupanjskim DSG automatiziranim mjenjačem s dvije spojke. Zatim slijede dva potpuno novorazvijena potpuno hibridna pogona koji će na tržište stići u drugoj polovici ove godine. Svi oni dolaze s pogonom na prednje kotače. Kasnije će biti dostupan 4Motion pogon na sve kotače u kombinaciji s 2.0 l TSI motorom.

Više mjesta u putničkoj kabini

Novi je model uz dužinu od 437,3 centimetra točno 12,2 cm duži od svog prethodnika. Međuosovinski razmak porastao je na 263,1 cm (+2,8 cm). To se povećanje očituje u povećanju prostora u unutrašnjosti. Sprijeda se koriste nova LED glavna svjetla. Riječ je o inovativnim IQ.Light - matrix LED glavnim svjetlima koja su, poput standardnih LED Plus glavnih svjetala u višim razinama opreme, povezana uskom LED trakom i osvijetljenim VW logotipom. Stražnji kraj također je u potpunosti redizajniran s kontinuiranom LED trakom koja je u višim paketima opreme također osvijetljena u sredini, a ima i crveno osvijetljeni VW logotip.

U Volkswagenu napominju kako su razine opreme pripremili tako da budu pregledni i usmjereni na kupca. Ponudu otvara osnovna verzija T-Roc kojoj su u središtu ekonomičnost i funkcionalnosti. Zatim dolaze nadogradnje Trend i Life kod kojih je u središtu funkcionalnost i komfor. Posljednje su dvije vrhunske verzije Style (u središtu su dizajn i tehnologije) te R-Line (u središtu je sportski stil vožnje).

Pet razina opreme za brojne ukuse

Od verzije Life, tipično za model T-Roc, svi su modeli dostupni s dvobojnim lakom. Ponuda dodatne opreme za Style i R-Line razine uključuje detalje poput adaptivne regulacije voznog postroja DCC, sound sustav tvrtke Harman/Kardon i paket Black Style s crnim vanjskim detaljima, uključujući crne kotače od lakog metala. Sve je verzije modela T-Roc moguće naručiti s kukom za vuču, čije je okomito opterećenje prikladno i za prijevoz teških električnih bicikala.

Osnovni model dolazi na 16-colnim čeličnim naplatcima, LED glavnim i dnevnim svjetlima te LED stražnjim svjetlima. U putničkoj kabini ima po 2 USB-C priključka sprijeda i straga, podešavanje vozačevog sjedala po visini, kožom presvučen upravljač, digitalnom instrumentnom pločom, 10,3-inčni Infotainment s App-Connect Wirelessom za Apple CarPlay i Android Auto, automatski klima-uređaj Climatronic, tempomatom te parkirnim senzorima sprijeda i straga i četiri zvučnika. Trend razina, između ostalog, donosi i 16-colne alu naplatke. Iduća, Life razina donosi i električno preklopiva vanjska ogledala kao i vanjsku ambijentalnu rasvjetu. Unutrašnjost ima oba prednja sjedala podesiva po visini, kao i pneumatsku potporu za kralježnicu u prednjim sjedalima. Podnica prtljažnika podesiva je po visini, tu je i 6 zvučnika, automatski trozonski klima-uređaj Air Care Climatronic, a središnji zaslon je povećan na 12,9 inča. Vožnja u rikverc je lakša zbog ugrađene kamere, a tu je i sučelje za mobilni telefon Comfort s funkcijom bežičnog punjenja.

Style razina donosi za broj veće alu naplatke s gumama 225/55 R17, alarmnim sustavom, 3D stražnjim LED svjetlima te LED Plus glavnim svjetlima, grijanim upravljačem, grijanjem prednjih sjedala koja imaju i funkciju masaže, ambijentalnim osvjetljenjem, Digitalnim Cockpitom Pro, dinamičkom kontrolom dometa prednjih svjetala s dinamičkim svjetlom u zavojima, izborom profila vožnje... R-Line pak dolazi na 18-colnim crnim poliranim alu naplatcima s gumama 225/50 R18, dodatno zatamnjenim stražnjim te bočnim staklima straga, sportskim komfornim prednjim sjedalima...

Novi T-Roc moguće je konfigurirati u šest boja: Pure bijela Uni, Wolf siva metalik kao i nove nijanse laka Canary žuta Uni, Flame crvena metalik, Celestial plava metalik i Grenadilla crna metalik. Za krov je k tomu na raspolaganju dvobojni lak Black Solid Uni.

Izvadak iz cjenika - VW T-Roc

verzija mjenjač snaga cijena
T-ROC 1.5 eTSI  DSG 7 85 kW / 115 KS 28.991,16 €
T-ROC 1.5 eTSI Trend DSG 7 85 kW / 115 KS 30.223,79 €
T-ROC 1.5 eTSI Life DSG 7 85 kW / 115 KS 32.425,09 €
T-ROC 1.5 eTSI Life DSG 7 110 kW / 150 KS 35.404,74 €
T-ROC 1.5 eTSI Style DSG 7 85 kW / 115 KS 34.820,18 €
T-ROC 1.5 eTSI Style DSG 7 110 kW / 150 KS 37.105,87 €
T-ROC 1.5 eTSI R-Line DSG 7 110 kW / 150 KS 39.718,07 €

 

