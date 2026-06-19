Novi Audi A6 allroad za sve željne luksuza i slobode u offroad vožnji

Proizvođač automobila iz Ingolstadta predstavio je petu generaciju modela Audi A6 allroad, svestranog vozila koje u novom izdanju donosi upečatljiviju prisutnost na cesti nego ikada prije. Nova generacija se ističe karoserijom koja je za čak 11 centimetara šira u usporedbi s modelom A6 Avant, a robusni donji dio vozila vizualno je kombiniran sa sportskim i elegantnim gornjim dijelom. Automobil je opremljen kotačima od lakog metala promjera do 21" i karakterističnim dizajnerskim elementima specifičnima za allroad modele.

Glavni tehnički direktor društva AUDI AG, Rouven Mohr, istaknuo je kako je ovaj model ikona ponude koja utjelovljuje filozofiju spoja svakodnevne udobnosti i naprednih terenskih sposobnosti. Prema njegovim riječima, specifični adaptivni zračni ovjes s promjenjivim razmakom od tla, u kombinaciji s quattro pogonom na sve kotače i elektrificiranim pogonskim sklopovima, čini novi A6 allroad idealnim suputnikom za vozače koji ne žele planirati svoju slobodu, već jednostavno žele krenuti na put.

Prilagodba terenu

Za pouzdano upravljanje na svim terenima, od autoceste do makadama, zaslužan je za 34 milimetra povećani razmak od tla u odnosu na model A6 Avant. Standardni adaptivni zračni ovjes nudi raspon podešavanja od 55 milimetara, što omogućuje optimalne offroad mogućnosti te dinamičnu i udobnu vožnju na cesti. Tome pridonosi i čvršće postavljeno progresivno kolo upravljača s izravnijim odzivom, kao i opcijski sustav upravljanja na svim kotačima. Taj sustav pri manjim brzinama zakreće stražnje kotače do pet stupnjeva u suprotnom smjeru od prednjih radi veće agilnosti, dok pri umjerenim i većim brzinama zakretanjem do dva stupnja u istom smjeru povećava stabilnost i preciznost.

Unutrašnjost vozila nudi visoku razinu komfora i digitalizacije, s naglaskom na Audi MMI panoramski zaslon koji integrira 11,9-inčni virtualni kokpit i 14,5-inčni dodirni zaslon, uz mogućnost nadoplate za 10,9-inčni zaslon za suvozača. Tehnološki napredak vidljiv je i na vanjskom osvjetljenju. Opcijska digitalna matrix LED glavna svjetla s mikro LED modulima projiciraju svjetlo za vozni trak i upozorenja na skliski kolnik, dok digitalna OLED stražnja svjetla druge generacije aktivno komuniciraju s okolinom radi veće sigurnosti. Kabina nudi visoku razinu zvučne izolacije, a kupcima su na raspolaganju i opcije udobnosti poput sjedala s funkcijom masaže i ventilacije, četverozonskog klima-uređaja te panoramskog staklenog krova s mogućnošću zatamnjenja.

Učinkoviti elektrificirani pogoni

Svi pogonski sklopovi novog modela su elektrificirani i standardno opremljeni quattro pogonom na sve kotače radi kombiniranja visokih performansi i ekonomičnosti. Po prvi put u ponudi se nalazi plug-in hibridni model, A6 allroad e-hybrid, koji spaja 2-litreni četverocilindrični benzinski motor snage 185 kW i elektromotor snage do 105 kW, čime se postiže ukupna izlazna snaga sustava od 270 kW (367 KS) i okretni moment od 500 Nm. Njegova visokonaponska baterija neto kapaciteta 20,7 kWh omogućuje do 95 kilometara potpuno električne vožnje prema WLTP-u, a punjenje na izmjeničnoj struji (AC) jačinom do 11 kW traje približno dva i pol sata.

Za ljubitelje dizelskih motora pripremljen je 3-litreni V6 TDI motor koji razvija snagu od 220 kW (299 KS) i 580 Nm okretnog momenta. Ovaj agregat koristi MHEV plus tehnologiju s pogonskim alternatorom s remenom i generatorom pogonskog sklopa koji razvija do 18 kW (24 KS) dodatne snage, uz električni kompresor za brži i direktniji odziv motora. Uz visoke performanse u svakodnevnoj vožnji, model nudi i veliku praktičnost za aktivnosti na otvorenom kroz namjestiva stražnja sjedala, krovne nosače te povećano opterećenje prikolice kod V6 TDI izvedbe u usporedbi s modelom A6 Avant.

Očekivani početak prodaje na hrvatskom tržištu najavljen je za 18. lipnja 2026. godine, kada će biti objavljene i službene cijene za naše kupce. U Njemačkoj one kreću od 77.250 eura za dizelaša te od 80.250 eura za model A6 allroad e‑hybrid.