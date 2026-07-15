Novi Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ vozi na struju, ali simulira ponašanje benzinca

Električni sportaš s tri aksijalna elektromotora donosi veliku snagu, ubrzanje poput superautomobila i autonomiju do 670 kilometara, uz simulaciju zvuka i promjena stupnjeva prijenosa kao kod benzinca

Autonet.hr srijeda, 15. srpnja 2026. u 13:00

Njemački proizvođač sportskih automobila Mercedes-AMG predstavio je novi, potpuno električni model Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+. Ovaj kompaktni sportski automobil donosi tehnološki koncept koji je debitirao u modelu Mercedes-AMG GT s četverim vratima, a na tržište dolazi u dvije karoserijske izvedbe – kao limuzina (Saloon) i karavan (Shooting Brake). Logično, dijeli arhitekturu sestrinskog modela Mercedes-Benz CLA, koji je osvojio titulu europskog automobila godine za 2026. te je proglašen najsigurnijim testiranim vozilom prema organizaciji Euro NCAP u 2025. godini.

Srce novog modela čine tri revolucionarna elektromotora s aksijalnim tokom, dva na stražnjoj osovini i jedan na prednjoj, koji zajedno razvijaju vršnu snagu od 500 kW, odnosno 680 konjskih snaga, uz maksimalni okretni moment od 1.759 Nm. Zahvaljujući tome, CLA 45 4MATIC+ od 0 do 100 km/h ubrzava za 2,7 sekundi uz izračun sa standardnim "rolloutom" od jedne stope, odnosno za okrugle tri sekunde, ako se mjeri iz potpunog mirovanja. Maksimalna brzina elektronički je ograničena na 250 km/h, a s opcionalnim paketom AMG DYNAMIC PLUS penje se na 270 km/h.

Inovativni motori

Tehnologija aksijalnih motora (gdje je elektromagnetski tok usmjeren paralelno s osi motora, a ne okomito) omogućila je iznimno kompaktne dimenzije pogonskih jedinica. Prednji motor širok je svega devet, dok su stražnji široki po osam centimetara. Motori su integrirani u visokoperformansne električne pogonske jedinice visokih performansi s uljnim hlađenjem, dok se na svakoj osovini nalazi po jedan inverter od silicijevog karbida namijenjen visokim naponima i temperaturama.

Prednji motor od 225 kW služi kao "booster", a opremljen je jedinicom za isključivanje (tj. posebnim automatskim kvačilom) koja ga pri niskom opterećenju u djeliću sekunde odvaja od pogona radi smanjenja gubitaka. Time automobil po potrebi može voziti isključivo na stražnji pogon. Prijenos snage na cestu vrši se preko potpuno varijabilnog pogona na sve kotače AMG Performance 4MATIC+ s neovisnom kontrolom momenta na stražnjim kotačima.

Brzo punjenje

Automobil je opremljen sustavom prilagodljivog ovjesa i aktivnom aerodinamikom. Tu je i aktivni stražnji spojler, dok Shooting Brake izvedba koristi krovni spojler koji optimizira aerodinamičku ravnotežu ovisno o brzini i načinu vožnje. Zahvaljujući bateriji kapaciteta 94 kWh i naprednom toplinskom menadžmentu s toplinskom pumpom, limuzina ostvaruje doseg do 670 kilometara prema WLTP standardu, dok Shooting Brake nudi do 640 kilometara autonomije.

Koristeći 800-voltnu arhitekturu, vozilo se na brzim istosmjernim (DC) punjačima može puniti snagom do 330 kW, što omogućuje punjenje od 10 do 80 posto kapaciteta za 22 minute, odnosno dodavanje 270 kilometara dosega za samo deset minuta punjenja.

Simulacija motora i mjenjača

Unatoč potpuno električnom pogonu, Mercedes-AMG je ugradio sustav AMGFORCE S+ koji vozaču nudi prepoznatljivo AMG multisenzorno iskustvo. Koristeći stvarne zvukove AMG četverocilindričnog benzinca snimljene mikrofonima na stazi, automobil u realnom vremenu replicira zvuk motora s unutarnjim izgaranjem. Doživljaj je upotpunjen simuliranim prekidima isporuke okretnog momenta koji vjerno dočaravaju fizičke promjene stupnjeva prijenosa.

Sportski ugođaj u kabini dodatno je naglašen uvođenjem tehnologije u sjedalima koja pojačava dinamiku vožnje. Mercedes-AMG je u standardnu opremu uvrstio posebne vibracijske motore u prednjim sjedalima, koji prenose autentične fizičke podražaje na vozača i suvozača. Oni emitiraju precizno kalibrirane vibracije koje vjerno haptički simuliraju rad motora s unutarnjim izgaranjem.

Umjetna inteligencija u vožnji

Tehnološku revoluciju u unutrašnjosti predvodi četvrta generacija MBUX multimedijskog sustava, koja se temelji na novom, vlastitom operacijskom sustavu tvrtke pod nazivom MB.OS. Ovaj sustav integrira napredne sustave umjetne inteligencije kao što su ChatGPT, Microsoft Bing i Google Gemini. Ključni element ovog sustava je virtualni asistent MBUX Virtual Assistant, koji predstavlja novu evolucijsku stepenicu glasovnog upravljanja. Umjesto pukog izvršavanja jednostavnih naredbi, asistent je sposoban voditi složene, višedijelne dijaloge s korisnikom. Vizualno se prikazuje kao animirani avatar dinamičnih boja na takozvanom MBUX Zero Layer zaslonu, pružajući intuitivno i personalizirano korisničko iskustvo tijekom svake vožnje.

Tehničke specifikacije
  Mercedes-AMG CLA Coupe Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake
Pogon Tri elektromotora s aksijalnim tokom
Maks. pogonska snaga 500 kW (680 KS)
Kontinuirana snaga elektromotora 450 kW (612 KS)
Maks. okretni moment 1.759 Nm
Sustav pogona Potpuno varijabilni pogon na sve kotače AMG Performance 4MATIC+
Maksimalna brzina 250 km/h (270 km/h s paketom AMG DYNAMIC PLUS)
Ubrzanje 0-100 km/h (uz 1-foot rollout) 2,7 s
Ubrzanje 0-100 km/h 3,0 s
Nazivni napon 800 V
Kapacitet baterije 94 kWh
Maks. snaga AC punjenja 22 kW
Maks. snaga DC punjenja 330 kW
Masa praznog vozila 2.355 kg 2.370 kg
Duljina / Širina / Visina 4.742 mm 4.742 mm
Širina 1.859 mm 1.859 mm
Visina 1.469 mm 1.471 mm
Međuosovinski razmak 2.790 mm
Koeficijent otpora zraka (Cd) 0,23 0,26
Kombinirana potrošnja energije 18,7 - 16,5 kWh/100 km 19,6 - 17,4 kWh/100 km
Kombinirani doseg (WLTP) >670 km >640 km
Zapremnina prtljažnika 390 l 450 l
Prednji prtljažnik (Frunk) 101 l

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