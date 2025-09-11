Omoda & Jaecoo nude dobro opremljene SUV modele po vrlo konkurentnim cijenama

Za sada su tu modeli Omoda 5 za 24.990 eura, te EV verzija uz 61 kWh bateriju za doseg do 430 km s cijenom od 31.990 eura. Benzinski Jaecoo 7 starta na 29.900 eura, AWD verzija košta 32.900 eura, a plug-in hibrid 36.900 eura

Omoda & Jaecoo dio su Chery grupacije, vodećeg kineskog izvoznika vozila već 22 godine zaredom. Prisutni su u više od stotinu zemalja, a Chery je i prvi kineski proizvođač s vlastitom tvornicom u Europi, točnije u Barceloni. Potvrda snage stigla je i s nedavne Fortune Global 500 liste, na kojoj se Chery nalazi na 233. mjestu. Omoda & Jaecoo dva su vrlo mlada brenda, koji postoje tek tri godine, a pripremljena su isključivo za izvoz, a ne i domaće kinesko tržište. Nakon opsežnih priprema krenula je i službena prodaja modela ove nove dvije marke. Istovremeno, s lansiranjem kod nas i susjednoj nam Sloveniji, krenula je prodaja i na vrlo velikom i zahtjevnom njemačkom tržištu. Ajde da smo barem negdje isti kao i Njemačka.

U prvoj fazi prodaja će se odvijati kroz sedam strateški raspoređenih salona (Zagreb, Čakovec, Split, Zadar, Rijeka, Osijek i Slavonski Brod) da se pokrije čitava Hrvatska. Kupci svih modela, oba brenda, dobivaju na svoja nova vozila 7 godina jamstva ili 150.000 km. Dobra je stvar da je odmah spremna i 24-satna mobilna asistencija u cijeloj Europskoj uniji. U slučaju potrebe za dijelovima, na svega nekoliko desetaka kilometara od Hrvatske, nalazi se centralno skladište rezervnih dijelova smješteno u Novom Mestu, u Sloveniji. To znači da ne bi trebalo biti problema s dobavom dijelova te se osigurava pouzdana servisna podrška.

Omoda & Jaecoo u Hrvatsku donose i snažnu podršku lokalnim brendovima, kreativcima i inicijativama. Tu je partnerstvo s renomiranim modnim dvojcem eNVy room te suradnja s udrugom Maritimo Recycling iz Dubrovnika, koja izrađuje sunčane naočale od 100% reciklirane plastike iz Jadranskog mora.

Omoda donosi urbani stil i naprednu tehnologiju. Model Omoda 5 pokreće 1,6 TGDI turbobenzinski motor sa 145 KS i automatskim 7DCT mjenjačem. Ovdje je pripremljen samo jedan paket opreme, Tech po cijeni od 24.990 eura. Postavljen je na 18-colne alu naplatke u dvobojnoj izvedbi, a rabi i full LED prednja i stražnja svjetla. Sportska sjedala dolaze u kombinaciji ekološke kože, s time da su prednja grijana i ventilirana. Pripremljena su i dva 12,3-inčna zaslon, bežično Apple CarPlay i Android Auto povezivanje, 7 zračnih jastuka, adaptivni tempomat, stražnja kamera te prednji i stražnji parking senzori.

Tu je i električna verzija Omoda 5 EV koja nudi doseg od 430 km, DC punjenje i detalje poput digitalnog kokpita, ventiliranih sjedala i ambijentalne rasvjete po cijeni od 31.990 eura. Pokreće ga elektromotor od 150 kW / 204 KS, a koji se napaja iz baterije kapaciteta 61,1 kWh. Pored osnovnog Urban paketa opreme, tu je i bogatiji Prime paket. On donosi između ostalog donosi i toplinsku pumpu, proširenu ambijentalnu rasvjetu, prednja svjetla za maglu, grijani upravljač, prednja i stražnja sjedala te ventilirana prednja sjedala. Tu je i panoramski krov, head-up zaslon, napredni Sony audio sustav te električno otvaranje prtljažnika. Za prve kupce modela Omoda 5, do kraja rujna, osiguran je promotivni popust u iznosu od tisuću eura.

Jaecoo ide ide u nešto drukčijem smjeru, redefinirajući SUV kao 'drugi dom na kotačima'. Jaecoo 7 isto tako dolazi s 1,6 TGDI motorom, ali i pogonom na sve kotače. Luksuzno uređena unutrašnjost s velikim panoramskim krovom i Sony premium ozvučenjem znači i cijenu od 32.900 eura.

Ipak, osnovna je verzija s prednjim pogonom i Select razinom opreme koja starta na 29.900 eura. Ovaj model dolazi na 19-colnim alu naplatcima, ima full LED prednja i stražnja svjetla, unutrašnjost u eko-koži s proširenom ambijentalnom rasvjetom, a tu je i dvozonski automatski klima-uređaj. Udobnost povećavaju grijana prednja sjedala, kao i električni panoramski krov. Osigurana je bežična Apple CarPlay i Android Auto povezivost, a središnji je zaslon dijagonale 13,2 inča. Parkiranje je jednostavnije uz prednje i stražnje parking senzori, dok ej poklopac prtljažnika električno pokretan.

Maloprije spomenuta verzija s pogonom na sve kotače (AWD) ima 3 načina vožnje + 4 terenska moda, kao i dinamična LED svjetla s 'swiping' efektom. Dodatno, tu su grijani upravljač i vjetrobransko staklo, sjedala s memorijom i funkcijom 'easy-entry' te ventilirana prednja i grijana stražnja sjedala. Pripremljen je i nešto veći, 14,8-inčni središnji zaslon + Head-Up Display (HUD) i premium Sony audio sustav. Ovdje je poboljšana sigurnost uz napredni kočioni sustav s Bosch IPB modulom.

Zanimljivost modela Jaecoo 7 je što se nudi i u SHS izdanju, a gdje SHS označava Super Hybrid System. Model je to koji donosi spoj elektromotora i 1,5-litrenog turbobenzinskog motora. Pokreće ga električni motor snage 150 kW (204 KS), odnosno kombinirane snagom 225 kW (347 KS). Dovoljno za 8,5 sekundi s mjesta do brzine od 100 km/h. Njegova je zanimljivost u izvrsnom dosegu. Naime, deklarirano je čak 1200 kilometara (spremnik goriva je 60 litara), uz električni doseg od 90 kilometara. Nadam se da ćemo uskoro i sami imati isprobati koliko je to izvedivo. Ovaj se model može nabaviti za 36.900 eura u Elite razini opreme. Za prve kupce modela Jaecoo 7 i Jaecoo 7 SHS do kraja rujna osigurana je besplatna metalik boja.

Odmah je najavljeno i nekoliko modela koje još možemo očekivati do kraja godine. Stiže nam model Omoda 9, a koji je pripreman kao luksuzni SUV flagship model uz iznimno visoku razinu udobnosti. Zatim je tu Jaecoo 5, kompaktni SUV. Osmišljen je za svakodnevnu upotrebu u urbanim i zahtjevnijim uvjetima, s naglaskom na praktičnost i moderan dizajn. Ovaj model uz dodatak EV u nazivu je njegova potpuno električna verzija. Ovi modeli zaokružuju ponudu Omoda & Jaecoo brendova u Hrvatskoj.