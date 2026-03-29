Opel je tehnički i dizajnerski dotjerao kompaktnu Opel Astru

Kupcima se na odabir nude tri razine opreme, kao i četiri pogonske opcije. Pored dizela tu je hibrid, plug-in hibrid te električno izdanje koje ima doseg do 454 kilometra

Dobro znamo kako je kompaktna klasa iznimno bitna za sve proizvođače automobila. Toga su itekako svjesni u Opelu koji ove godine slavi čak 90 godina kompaktnih modela. Nekoć je tu bio Kadett, dok već dugi niz godina Opel tu predstavlja Astra koja je raspoloživa kao hatchback, ali i karavan koji nazivaju Sports Tourer. Predstavili su ih početkom godine na salonu automobila u Bruxellesu, a sada smo ih imali priliku voziti na međunarodnoj prezentaciji koja se održavala u našem Šibeniku. Iako je Opel dio Stellantis grupacije oni ističu kako su iznimno ponosni na činjenicu da je dorađena Astra dizajnirana, razvijena i proizvedena u Opelovom sjedištu u Rüsselsheimu.

Već pri pogledu na prednji dio vozila vidljive su dizajnerske promjene. Poznata Opelova 'munja' nalazi se u središnjem položaju na još užem i preciznije dizajniranom Opel Vizoru. Tako, nakon što je prvi put predstavljena na SUV-u Grandland, sada je osvijetljena i na Astri. Dizajn prednjeg dijela integrira elemente modela Corsa GSE Vision Gran Turismo koji donose u serijsku proizvodnju prve značajke konceptnog automobila prikazanog na salonu IAA Mobility prošle jeseni. Tu je i novi izgled naplataka veličine 17 i 18 inča koji nadopunjuju nove metalik boje Kontur White i Klover Green. Ova posljednje navedena zelena boja namijenjena je samo karavanskom izdanju. Inače, u ponudi je sedam boja vozila.

Prednji dio vozila krase i nova svjetla. Riječ je o nagrađivanim Intelli-Lux HD svjetlima s više od 50.000 svjetlosnih elemenata. Riječ je o značajki koja je dostupna kao dodatna oprema. Iako nisam Astru vozio po noći, navodno izvrsno osvjetljavaju cestu, a u što nimalo ne sumnjam. Ova napredna tehnologija svjetala visoke razlučivosti ne samo da osigurava da drugi sudionici u prometu nisu zaslijepljeni, već smanjuje naprezanje očiju nas kako vozača. Sustav detektira prometne znakove i smanjuje intenzitet LED-svjetla kako bi spriječio da nas odsjaj na znakovima ne zaslijepi. Svjetla Intelli-Lux HD dio su standardne najviše razine opreme Ultimate.

Novosti nalazim i u putničkoj kabini. Promjenama su vidljive na kokpitu i zaslonima. Izvrsna je novost da su ergonomska sjedala Intelli-Seats sad su svakom modelu. Karakterizira ih posebno udubljenje u sredini sjedala koje smanjuje pritisak na trtičnu kost. Patentirana ergonomska značajka sjedala Intelli-Seat stoga osigurava opuštenu vožnju i na dugim putovanjima. Od razine opreme GS nadalje, vozačevo sjedalo također donosi oznaku odobrenja AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V. / Akcija za zdrava leđa).

Dobra je stvar što su kokpit i korisnička sučelja postali još jasniji, precizniji i intuitivniji. Tu su nove vizualizacije i izgled zaslona koji izgledaju suvremenije, a još bitnije vozač ih sada može čitati mnogo lakše. Zelenih inovacije donose brojne materijale i površinske strukture koji naglašavaju štedljivu upotrebu resursa. Naime, upravljač je prekriven veganskim materijalima, a izborne presvlake sjedala izrađene su od posebnog monomaterijala ReNewKnitTM koji izgleda kao visokokvalitetna brušena koža. U Opelu ističu kako su dorađenom Astrom pokušali zadovoljiti i što više zahtjeva dosadašnjih kupaca. Sukladno tome prestali su s korištenjem piano black površina na kojima je vidljiva i najmanja prljavština.

Kupcima se na izbor nude tri paketa opreme te četiri verzije pogonskog sustava. Početna razina je Edition, a na koju se nastavljaju GS i Ultimate. Ove potonje dvije prepoznaju se po tome što krov nije u boju vozila već je kontrastan - crni. Zanimljivost dorađene Astre je i iza stražnjih vrata gdje je element kao kod legendarnog Kadetta D.

Cjenovno najpovoljniji je dizelski, a koji starta na 29.490 eura. Riječ je o poznatom 1,5 litrenom modelu snage 96 kW / 130 KS upregnutim automatskim mjenjačem. Druga opcija je tisuću eura skuplja, a riječ je o 1,2-litrenom hibridu od 107 kW / 145 KS čija se snaga, odnosno moment prenose uz pomoć eDCT mjenjača. Treća opcija je plug-in verzija, a koja se može pohvaliti mnogo većom baterijom hibridnog pogona. Umjesto dosadašnje 12,4 kWh sada je tu ona od 17,2 kWh, iz koje se puni elektromotor koji radi u suradnji s 1,6-litrenim benzinskim motorom. Ovaj pogonski sklop donosi više snage, a pored toga tu je i povećani doseg. Električni doseg u gradu prelazi i 100 kilometara.

Vrh ponude čini potpuno električno izdanje. Astra Electric snage 115 kW / 156 KS sada dolazi s baterijom od 58 kWh. Znači da ima 4 kWh više nego do sada, a to je utjecalo i na lagano povećanje težine za 5 kilograma. Astra Electric donosi i tri razine rekuperacije, a novost je i V2L punjenje električnih uređaja snagom od 3,6 kW. Tako sada električna Astra ima mogućnost dosega do 454 kilometra, prema WLTP-u, a što je približno 35 kilometara veći doseg nego do sada.

Jedna od dobrih karakteristika karavanske Astre je u prtljažnom prostoru. Tako Astra Sports Tourer nudi obujam prtljažnog prostora do najviše 1634 litre. Osim toga, naslon stražnjeg sjedala u može se fleksibilno preklopiti u omjeru 40:20:40. Inače, hibridno izdanje donosi dvostruko dno prtljažnika, a u karavanski model moguće je smjestiti predmete koji su metar široki, ali i isto toliko dugački.