Osvježena Alfa Romeo Tonale: dinamičnija figura i pogoni te bogatija osnovna oprema

Model Tonale donosi redizajniranu i agresivniju vanjštinu, profinjenu unutrašnjost, osam boja i hibridne pogone snage do 270 KS, uz naprednu sigurnost, povezivost i bogatiji početni paket opreme

Autonet.hr petak, 17. listopada 2025. u 06:00

Talijanski Alfa Romeo, danas u sastavu Stellantisa, predstavio je novi model Tonale, evoluciju SUV-a iz C segmenta, koja će s ovim faceliftom dodatno naglasiti sportski karakter, ali i prepoznatljiv dizajn marke. Redizajn je obuhvatio vanjštinu, unutrašnjost i pogonske jedinice, ali i pakete opreme, koji su sada nešto bogatiji i jednostavniji.

Promjene započinju sprijeda, gdje je uveden trodimenzionalni konkavni štit (Scudetto), nadahnut povijesnim modelima 33 Stradale i GT 2000. Donji usisi zraka povezuju Tonale s modelom Junior, bočne otvore inspirirali su trkaći elementi Giulije, no Tonale je sasvim prepoznatljiv i atraktivan te izgledom jedinstven u gami.

Prednji prevjes je skraćen, a trag kotača proširen sprijeda i straga, što vizualno i dinamički učvršćuje stav vozila. Noviteti uključuju redizajnirane naplatke u izvedbama od 19" i 20", dok dojam zaokružuju crno-bijeli amblemi na vrhu haube i poklopcu prtljažnika te crna oznaka Tonale straga kod izvedbi Veloce i Sport Speciale.

Unutrašnjost i boje

Kabina je unaprijeđena profinjenim materijalima i detaljima. Nove presvlake nude sjedala u crvenoj koži sa usklađenim šavovima ili dvobojnoj crno-bijeloj alcantari. Kontrastni šavovi protežu se preko armaturne ploče, obloga vrata i naslona za ruke. Prednja sjedala imaju osam smjerova električnog podešavanja, četverosmjernu lumbalnu potporu, grijanje i ventilaciju, a grijani su i upravljač te prskalice vjetrobrana (ovisno o paketu opreme). Na redizajniranom središnjem tunelu nalazi se novi rotacijski joystick, uz karakteristične aluminijske ručice na stupu upravljača.

Paleta boja proširena je na osam nijansi s tri nova metalik finiša: Brera Red, Monza Green i Ocra. One se pridružuju postojećim Alfa Black, Alfa White, Vesuvio Grey, Montreal Green i Misano Blue. Kontrastni crni krov i šiber otvor dodatna su oprema.

Snažniji hibridi

Tonale ostaje vjerna DNK-u marke kroz uravnotežen ovjes (neovisni McPherson sprijeda i straga sa sportskom kalibracijom), četveroklipne Brembo kočnice i najizravniji upravljački omjer u klasi od 13,6:1. Prošireni trag kotača smanjuje naginjanje i podupravljanje, dok motori usklađeni s normom Euro 6E-bis razvijaju 175 KS (Ibrida) i 270 KS (Ibrida Plug-In). Dodatno prilagođeni kontrolni sustav osigurava linearniju isporuku snage i gotovo neprimjetne prijelaze između motora s unutarnjim izgaranjem i elektromotora.

Ponuda pogona uključuje verziju Ibrida s četverocilindričnim 1,5 Turbo VGT motorom od 175 KS, 7-stupanjskim dvostrukim spojkom i prednjim pogonom, a vrh ponude je Q4 Ibrida Plug-In s automatskim 6-stupanjskim mjenjačem, elektrificiranim pogonom na sve kotače i 270 KS ukupne snage.

Tehnologija i sigurnost

U kabini pozornost privlači 12,3-inčni digitalni instrumentni zaslon te 10,25-inčni infotainment s prilagodljivim sučeljem. Podržani su bežični Apple CarPlay i Android Auto te nadogradnje softvera putem Interneta.

Sigurnosni paket donosi ocjenu 5 zvjezdica Euro NCAP i napredne sustave razine 2, koji već i zakonski postaju standardnima u Europi. Tu su i kamera visoke rezolucije s pogledom u 360°  iz ptičje perspektive te poluautomatsko parkiranje. Komfor nadopunjuju 470‑vatni Harman Kardon audio sustav sa 14 zvučnika i subwooferom, ventilirano bežično punjenje pametnog telefona, električna peta vrata, dvozonska klima s AQS senzorom, elektrokromatska unutarnja i vanjska ogledala te grijana i ventilirana prednja sjedala.

Razine opreme

Nova strategija ponude uvodi početnu izvedbu, a potom slijede Ti i Veloce. Ulazni model serijski nudi Full LED svjetla i 17‑inčne naplatke. U kabini su crna tkanina i sjedala s logotipom, kožni upravljač, uz spomenute zaslone. Tu su i keyless ulaz, dvozonska klima s AQS-om, elektrokromatsko unutarnje ogledalo i električno podesiva vanjska ogledala, kao sigurnosni sustavi poput automatskih dugih svjetala, adaptivnog tempomata, senzora parkiranja sprijeda i straga s kamerom i slično.

Model Ti donosi vanjske okvire prozora u sjajno crnoj boji, a u kabini kožna sjedala (crvena ili crna) s električnim podešavanjem, lumbalnom potporom, grijanjem i ventilacijom, grijane prskalice te aluminijske ručice mjenjača. Vrh ponude Veloce ističe se novim 19‑inčnim naplatcima, Full LED Matrix prednjim svjetlima, crvenim Brembo čeljustima, dvostrukim kromiranim ispušnim cijevima na plug‑in hibridu, crnim natpisom Tonale straga i DSV elektroničkim ovjesom.

Posebno izdanje Tonale Sport Speciale dodaje na sve to srebrne umetke na bočnim pragovima i stražnjem odbojniku, crne sjajne Brembo čeljusti, bijeli natpis Alfa Romeo, crno‑bijela alcantara sjedala s bijelim šavovima i ambijentalnu rasvjetu s posebnim grafikama, uz potpunu personalizaciju boja te opcijski kontrastni crni krov.

