Porsche predstavio novi potpuno električni Macan GTS

Ponuda električnih SUV-a Porschea proširena je ovoga tjedna petom inačicom Macana. Novi GTS donosi do 420 kW snage, elektronički kontroliranu blokadu stražnjeg diferencijala i sportski zračni ovjes

Autonet.hr subota, 25. listopada 2025. u 06:05

Porsche širi svoju gamu potpuno električnih SUV-a modelom Macan GTS, verzijom koja je posebno usmjerena na sportske karakteristike i iskustvo vožnje. S do 420 kW (571 KS) snage u "overboost" načinu rada, elektronički kontroliranom blokadom stražnjeg diferencijala i sportskim zračnim ovjesom sa spuštenom visinom podvozja, GTS se postavlja kao pravi "sportaš" u popularnom segmentu.

Brza vožnja, brzo punjenje

Najnovija inačica električnog SUV-a nosi oznaku GTS (tradicija započeta modelom 904 Carrera GTS 1963.), a nudi naprednu dinamiku vožnje i moćno ubrzanje. Sprint od 0 do 100 km/h traje 3,8 sekundi, dok do 200 km/h Macan GTS stiže za 13,3 sekunde, uz maksimalnu brzinu ograničenu na 250 km/h. Poput modela Macan Turbo, GTS također koristi električni motor na stražnjoj osovini, najsnažniji u toj seriji, koji u kombinaciji s prednjim motorom isporučuje 380 kW (516 KS) kontinuirane snage, odnosno 420 kW uz Launch Control te maksimalni okretni moment od 955 Nm.

Macan GTS nudi kombinirani WLTP domet do 586 kilometara. Visokonaponska baterija kapaciteta 100 kWh može se na brzoj punionici napuniti s 10 na 80% za oko 21 minutu, uz vršnu snagu punjenja od 270 kW.

Standardna oprema uključuje pogon na sve kotače te sustav Porsche Torque Vectoring Plus s elektronički kontroliranom blokadom diferencijala za poboljšanu trakciju i agilnost. Macan GTS također ima najniže težište u liniji modela. Inženjeri su posebno doradili sportski zračni ovjes, koji je spušten za dodatnih 10 mm i ima specifične postavke amortizera i stabilizatora. Opcionalno je dostupno i zakretanje stražnje osovine.

Prepoznatljiv GTS dizajn

Emotivni karakter Macana GTS proteže se i na zvuk. Njegova značajka Porsche Electric Sport Sound nudi dva ekskluzivna zvučna profila specifična za GTS u načinima rada Sport i Sport Plus. Vizualno, novi Macan GTS odlikuje se individualnim stilom s brojnim detaljima obojenim u crno na prednjem, bočnom i stražnjem dijelu, što su karakteristični elementi svih Porsche GTS modela.

Posebno se ističu zatamnjena Matrix LED prednja svjetla. GTS tema nastavlja se u digitalnom kokpitu, gdje 3D vizualizacija vozila na središnjem zaslonu odražava stvarnu vanjsku boju automobila, a instrumentna ploča nosi oznaku 'GTS'. Porsche je također najavio da će od početka 2026. godine ponuditi novi Sport Design paket za sve modele Macan.

Novi model također donosi najnovija ažuriranja, uvedena u cijeloj liniji Macan, koja su donijela poboljšanja sustava za pomoć vozaču i digitalnih funkcija. To uključuje digitalni ključ kao dodatak fizičkom ključu, nove funkcije za pomoć pri parkiranju, glasovni asistent Voice Pilot potpomognut umjetnom inteligencijom, proširenu ponudu za igranje igara u automobilu te povećanu maksimalnu vučnu sposobnost od 2.500 kilograma.

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi