Porsche predstavio novi potpuno električni Macan GTS

Porsche širi svoju gamu potpuno električnih SUV-a modelom Macan GTS, verzijom koja je posebno usmjerena na sportske karakteristike i iskustvo vožnje. S do 420 kW (571 KS) snage u "overboost" načinu rada, elektronički kontroliranom blokadom stražnjeg diferencijala i sportskim zračnim ovjesom sa spuštenom visinom podvozja, GTS se postavlja kao pravi "sportaš" u popularnom segmentu.

Brza vožnja, brzo punjenje

Najnovija inačica električnog SUV-a nosi oznaku GTS (tradicija započeta modelom 904 Carrera GTS 1963.), a nudi naprednu dinamiku vožnje i moćno ubrzanje. Sprint od 0 do 100 km/h traje 3,8 sekundi, dok do 200 km/h Macan GTS stiže za 13,3 sekunde, uz maksimalnu brzinu ograničenu na 250 km/h. Poput modela Macan Turbo, GTS također koristi električni motor na stražnjoj osovini, najsnažniji u toj seriji, koji u kombinaciji s prednjim motorom isporučuje 380 kW (516 KS) kontinuirane snage, odnosno 420 kW uz Launch Control te maksimalni okretni moment od 955 Nm.

Macan GTS nudi kombinirani WLTP domet do 586 kilometara. Visokonaponska baterija kapaciteta 100 kWh može se na brzoj punionici napuniti s 10 na 80% za oko 21 minutu, uz vršnu snagu punjenja od 270 kW.

Standardna oprema uključuje pogon na sve kotače te sustav Porsche Torque Vectoring Plus s elektronički kontroliranom blokadom diferencijala za poboljšanu trakciju i agilnost. Macan GTS također ima najniže težište u liniji modela. Inženjeri su posebno doradili sportski zračni ovjes, koji je spušten za dodatnih 10 mm i ima specifične postavke amortizera i stabilizatora. Opcionalno je dostupno i zakretanje stražnje osovine.

Prepoznatljiv GTS dizajn

Emotivni karakter Macana GTS proteže se i na zvuk. Njegova značajka Porsche Electric Sport Sound nudi dva ekskluzivna zvučna profila specifična za GTS u načinima rada Sport i Sport Plus. Vizualno, novi Macan GTS odlikuje se individualnim stilom s brojnim detaljima obojenim u crno na prednjem, bočnom i stražnjem dijelu, što su karakteristični elementi svih Porsche GTS modela.

Posebno se ističu zatamnjena Matrix LED prednja svjetla. GTS tema nastavlja se u digitalnom kokpitu, gdje 3D vizualizacija vozila na središnjem zaslonu odražava stvarnu vanjsku boju automobila, a instrumentna ploča nosi oznaku 'GTS'. Porsche je također najavio da će od početka 2026. godine ponuditi novi Sport Design paket za sve modele Macan.

Novi model također donosi najnovija ažuriranja, uvedena u cijeloj liniji Macan, koja su donijela poboljšanja sustava za pomoć vozaču i digitalnih funkcija. To uključuje digitalni ključ kao dodatak fizičkom ključu, nove funkcije za pomoć pri parkiranju, glasovni asistent Voice Pilot potpomognut umjetnom inteligencijom, proširenu ponudu za igranje igara u automobilu te povećanu maksimalnu vučnu sposobnost od 2.500 kilograma.