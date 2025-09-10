Predstavljen potpuno električni Mercedes-Benz GLC s EQ tehnologijom

Novi električni GLC, koji stiže 2026., donosi prekretnicu s AI sustavom MB.OS, dosegom do 713 km i inovativnim dizajnom, postavljajući nove standarde u segmentu luksuznih električnih SUV-ova

Mercedes-Benz je u Münchenu na sajmu IAA Mobility najavio dolazak potpuno novog, isključivo električnog modela GLC s EQ tehnologijom (tako se sada obilježavaju električni modeli), čiji se početak prodaje očekuje u prvoj polovici sljedeće godine. Ovaj model predstavlja prekretnicu za popularni SUV, koji je godinama bio najprodavaniji model marke na globalnoj razini. Razvijen od temelja kao električno vozilo na potpuno novoj platformi, novi GLC postavlja visoke standarde u pogledu performansi, dosega, učinkovitosti i brzine punjenja, čime se u kompaniji posebno ponose.

Digitalizirano iskustvo

U osnovi novog električnog GLC-a je njihov operacijski sustav MB.OS, opisan kao "supermozak" pogonjen umjetnom inteligencijom. Sustav integrira i kontrolira sve aspekte vozila, od infotainment sustava do automatizirane vožnje i punjenja. Uz pomoć čipova sposobnih za 254 bilijuna operacija u sekundi, MB.OS uči preferencije vozača i prilagođava se uvjetima u stvarnom vremenu.

Dizajn novog GLC-a redefinira lice marke s novom, osvijetljenom kromiranom rešetkom, dok unutrašnjošću dominira MBUX HYPERSCREEN, najveći zaslon ugrađen u jedan Mercedes-Benz do sada, s dijagonalom od 99,3 centimetra. Unutrašnjost nudi više prostora nego ikad prije, s povećanim prostorom za noge i glavu za sve putnike. Po prvi put, Mercedes-Benz nudi i opcionalni "Vegan Package" s certifikatom The Vegan Society, čime postaje prvi proizvođač automobila s certificiranim veganskim interijerom.

Prtljažnik nudi kapacitet od 570 litara, koji se preklapanjem stražnjih sjedala povećava na 1.740 litara. Dodatnih 128 litara prostora nalazi se u prednjem prtljažniku. Vučna sposobnost od 2,4 tone čini ga pogodnim i za vuču velikih prikolica. Za terensku vožnju, model 4MATIC nudi TERRAIN MODE i funkciju "prozirnog poklopca motora" koja pruža virtualni pogled ispod prednjeg dijela vozila.

Preko 300 km dopunjavanja u 10 minuta

S tehničke strane, novi GLC opremljen je 800-voltnim sustavom koji skraćuje vrijeme punjenja, omogućujući nadopunu dosega do 303 kilometra u samo deset minuta. Sustav inteligentne navigacije planira najbržu rutu uključujući stajanja za punjenje, a putem usluge MB.CHARGE Public moguće je unaprijed rezervirati stanice za punjenje. Vozilo je tehnički pripremljeno i za dvosmjerno punjenje, što znači da može služiti kao izvor napajanja za kuću (V2H) ili električnu mrežu (V2G).

Za udobnost u vožnji brine se inteligentni zračni ovjes AIRMATIC, poznat iz S-Klase, koji se kombinira s upravljanjem stražnjom osovinom pod kutom do 4,5 stupnjeva za iznimnu agilnost. Sigurnost je osigurana naprednim sustavima pomoći vozaču MB.DRIVE, koji koriste do deset vanjskih kamera, pet radarskih senzora i dvanaest ultrazvučnih senzora. Novi kočioni sustav "One-Box" osigurava konzistentan osjećaj na papučici kočnice i omogućuje visoku rekuperaciju energije, do 300 kW, što dodatno povećava doseg vozila.

Prvi model koji će biti dostupan pri lansiranju je GLC 400 4MATIC snage 360 kW, s dosegom do 713 kilometara, a iz Mercedesa najavljuju još "impresivnih" izvedbi u skorijoj budućnosti.