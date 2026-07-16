Razotkriven Volkswagenov potpuno električni model ID. Cross za manje od 28 tisuća eura

Njemački je proizvođač predvidio motore snage 85 kW, 99 kW i 155 kW te s dvije veličine baterije (37 kWh i 52 kWh neto kapaciteta) što omogućuje WLTP doseg do 427 kilometara

Nakon mnogo najava Volkswagen je predstavio novi ID. Cross. Riječ je o potpuno električnom kompaktnom SUV modelu. Riječ je o nasljedniku dobro poznatog modela T-Cross, a koji s obzirom da dolazi u potpuno električnom izdanju dobiva novi početak u imenu, ID. umjesto T-. Navodi se relativno povoljna početna cijena niža od 28 tisuća eura, za što bi se trebala dobiti snažan dizajn te tehnologije iz luksuzne klase. Kažu da će ID. Cross nudit razinu kvalitete, udobnosti i opreme koja postavlja nova mjerila u segmentu malih i kompaktnih automobila.

To bi se trebalo odražavat u ugodnoj atmosferi interijera stvorenoj pomno izrađenim materijalima, površinama presvučenima tkaninom i visokom udobnošću sjedenja. Novi Innovision infotainment sustav osigurava intuitivno upravljanje i umrežene funkcije, dok će tehnologije i sustavi potpore iz viših automobilskih segmenata, tri razine snage (85 kW, 99 kW i 155 kW) te dvije veličine baterija (37 kWh i 52 kWh neto) biti dostupni u budućnosti.

Nakon modela ID. Polo i ID. Polo GTI, ID. Cross pripada novoj generaciji malih i kompaktnih vozila kojima se Volkswagen više nego ikad usredotočuje na svoje snage i želje kupaca. Thomas Schäfer, prvi čovjek marke Volkswagen tim je povodom izjavio: 'ID. Cross objedinjuje tehnološku stručnost, čist dizajn, impresivna detaljna rješenja i istinske svestrane kvalitete - sve uz izvrstan omjer vrijednosti i cijene. To su idealni preduvjeti za novu Volkswagenovu priču o uspjehu.'

Novi ID. Cross dug je 415,3 centimetara, visok 158,1 cm te širok 179,4 cm. Međuosovinski razmak iznosi 260,1 cm. U usporedbi s modelom T-Cross s motorom s unutarnjim izgaranjem, ID. Cross zahvaljujući platformi MEB+ nudi više prostora za pet putnika i njihovu prtljagu. Prtljažni prostor zapremine je 475 litara, odnosno 20 litara više nego kod T-Crossa. To je postignuto dodatnim prostorom ispod varijabilnog poda prtljažnika, u koji stanu do dvije gajbe pića. Osim toga, novi električni SUV ispod poklopca motora ima dodatni prednji prtljažni prostor (frunk) obujma 25 litara - idealno mjesto za kabel za punjenje i sitnu opremu.

Volkswagenov dizajnerski jezik Pure Positive naglašava vizualnu stabilnost. Karakteristični elementi poput produženog lebdećeg krova, snažnog C-stupa te prepoznatljivih svjetlosnih potpisa sprijeda i straga definiraju njegov izgled. Svjetlosni identitet dodatno je naglašen opcijskim IQ.Light LED matrix prednjim svjetlima te 3D LED stražnjim svjetlima s osvijetljenim LED spojnim trakom i osvijetljenim VW logotipima. Unutrašnjost nastavlja isti jasni dizajnerski pristup. Tu je ploča s instrumentima presvučena tkaninom, elegantne komande te ugodan osjećaj svih tipki, prekidača i površina.

U novom ID. Crossu digitalni instrumenti Digital Cockpit Pro i infotainment zaslon smješteni su na istoj horizontalnoj liniji. Digital Cockpit Pro ima dijagonalu od 26 cm (10,25 inča). Aktiviranjem retro prikaza preko tipke View na višenamjenskom upravljaču na zaslonu se pojavljuju instrumenti inspirirani Golfom prve generacije. S lijeve strane nalazi se klasični brzinomjer, a s desne pokazivač snage odnosno potrošnje energije pogona. U prikaz su integrirane i moderne funkcije poput dinamičkog prikaza prometnih znakova. Tu je i središnji infotainment zaslon dijagonale 32,8 cm (12,9 inča) što veličinom odgovara premium tabletu te je lako dostupan i suvozaču.

ID. Cross koristi najnoviju razvojnu fazu modularne električne platforme MEB+ čije je srce novi elektromotor APP290. Dostupan će biti u tri razine snage: 85 kW (116 KS), 99 kW (135 KS) i 155 kW (211 KS). Baterije su dostupne u dvije veličine: 37 kWh neto i 52 kWh neto kapaciteta. Maksimalna AC snaga punjenja iznosi 11 kW. Manja baterija može se na DC punjačima snage do 90 kW napuniti s 10 na 80 posto za do 23 minute. Veća baterija kapaciteta 52 kWh puni se od 10 do 80 posto snagom do 105 kW za približno 23 minute.

Spomenuo sam na početku da je osigurana i tehnologija iz viših segmenata, koja uključuje Connected Travel Assist s prepoznavanjem semafora. Zahvaljujući platformi MEB+ i najnovijem softveru, ID. Cross serijski dolazi s nizom naprednih sustava potpore vozaču. Kao opcija bit će dostupan i Connected Travel Assist, nova generacija sustava Travel Assist koja koristi online podatke. Sustav po prvi put u ovom cjenovnom razredu reagira na semafore. Kada prepozna crveno svjetlo, može samostalno zaustaviti vozilo unutar granica sustava. Nova funkcija One Pedal Driving omogućuje snažno usporavanje upravljanjem isključivo papučicom akceleratora. Pripremljeni su i napredni sustavi pomoći pri parkiranju. Sustav Area View pruža 360-stupanjski pogled iz ptičje perspektive na okolinu vozila, dok Park Assist Pro može u potpunosti automatski izvršiti manevar parkiranja, uključujući daljinsko parkiranje putem pametnog telefona. Jedva čekamo sve to i sami isprobati.

Kako navode iz Volkswagena, pri razvoju posebna je pozornost posvećena udobnosti i stabilnosti vožnje. Ovjes prilagođen električnom pogonu znači da su korišteni kvalitetni amortizeri, optimizirane komponente ovjesa dok mjere za smanjenje buke i vibracija osiguravaju ugodno tiho iskustvo vožnje. Za snažniju izvedbu od 155 kW bit će dostupan novi adaptivni DCC ovjes. Sustav kombinira visoku preciznost, agilnost i svakodnevnu uporabljivost. Kontinuiranim prilagođavanjem amortizacije stanju ceste i situaciji u vožnji pruža iznimno uravnoteženo iskustvo - od udobnog putovanja do dinamične vožnje.

Predviđene su tri osnovne razine opreme. Početni je Trend, koji donosi kvalitetne materijale te analogne i digitalne komande jednostavne za korištenje. Tu je i DC brzo punjenje snagom 90 kW. Life i Style donose dvije razine individualizacije. ID. Cross Life uključuje 18-colne aluminijske naplatke, dvozonski automatski klimatizacijski sustav, adaptivni tempomat ACC, kameru za vožnju unatrag i pomoć pri prolasku kroz raskrižja. Vrh ponude predstavlja ID. Cross Style s IQ.Light LED matrix svjetlima, osvijetljenom LED trakom, 3D LED stražnjim svjetlima, osvijetljenim VW logotipima sprijeda i straga, grijanim sjedalima i upravljačem, personaliziranom unutrašnjošću te sustavom bezključnog pokretanja i zaključavanja.

ID. Cross moći će se opremiti opcijama koje nisu dostupne ni na modelu T-Cross, niti kod mnogih konkurenata. Među njima je premium audiosustav Harman Kardon snage 425 W s 10 zvučnika, uključujući središnji zvučnik i subwoofer. Novost u segmentu je pneumatska funkcija masaže za električno podesiva prednja sjedala u 12 smjerova. Vozač može birati između tri programa masaže. Električno podesivo vozačevo sjedalo raspolaže i memorijskom funkcijom. Panoramski krov dimenzija 74 x 90 cm proteže se duboko prema stražnjem dijelu vozila, a električna roleta omogućuje zamračenje po želji.

Svestranost se dodatno povećava funkcijom vehicle-to-load za napajanje vanjskih uređaja snagom do 3,6 kW. Primjerice, električni bicikli mogu se tijekom vikend izleta puniti preko Schuko adaptera iz Volkswagen Accessories ponude, spojenog na priključak za punjenje vozila. Verzija s baterijom od 52 kWh moći će vući prikolice ukupne mase do 1200 kg.

Početak pretprodaje modela ID. Cross u Hrvatskoj očekuje se u tijekom kolovoza, dok će osnovna izvedba Trend (85 kW i 37 kWh) s cijenom od ispod 28.000 eura biti dostupna nešto kasnije. Prve primjerke u Hrvatskoj očekujemo početkom 2027. godine.