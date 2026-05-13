Renault 4 JP4x4 Concept spreman za ljetne avanture i Roland Garros

Renault 4 već se može kupiti uz Plein Sud električno upravljanim platnenim krovom, a krajem jeseni stiže i posebna Roland Garros serija

Autonet.hr srijeda, 13. svibnja 2026. u 06:00

Dobro znamo kako je Renault 4 jedan od najlegendarnijih francuskih automobila, a koji su iznimno veliku popularnost imali i na našim prostorima. I dalje ih se može susresti na hrvatskim cestama, pogotovo onim na našim otocima. Nekoć je Renault 4 imao i brojne izvedenice, pa su tako u ljetnim periodima bili popularni modeli Plein Air i JP4. Bila je riječ o francuskim verzijama beach buggy vozila. Naravno, nisu to bili masovni automobili pa je njihova proizvodnja bila vrlo kratka.

Nova generacija Renaulta 4 nalazi se već neko vrijeme u prodaju, što daje predložak za pripremu i nekih novih vizija. Lani je predstavljen Renault 4 Savane 4x4 Concept, dok će za koji dan, na Roland Garrosu premijeru imat JP4x4 Concept. Njegov razigran i optimističan dizajn oživljava duh modela Plein Air iz 1969. i JP4 iz 1981., dok sustav pogona na sve kotače unosi dozu modernog avanturizma.

Riječ je o elegantnom i modernom automobilu za plažu, kako zbog svog dizajna tako i zbog opreme prilagođene sportu i slobodnom vremenu. Riječ je o još jednom pokazatelju svestranosti serijskog modela i njegov potencijal za prilagodbu različitim potrebama kupaca. Naime, osim Savane 4x4, Renault je bio pripremio i modele FL4WER POWER i Vision 4Rescue. Novi model krase zeleni tonovi. Riječ je o blago sedefastoj zelenoj boji Emerald koja zrači vedrinom i optimizmom, odnosno modernoj verziji zelene Emerald i zelene Lettuce koje su krasile originalne 'četvorke' tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. Unutrašnjost donosi oštar kontrast s narančastim tonovima, čime se stvara vedro i energično okruženje.

Novi je model pravi pustolov. Uz dvoja minimalistička vrata s klasičnim načinom otvaranja, krasi ga i otvorena krovna konstrukcija u obliku križa koja osigurava maksimalnu čvrstoću. Tu su i stražnja vrata bez pokrova koja se spuštaju poput stranice na pick-upu, čime je utovar znatno olakšan. Kao posveta stilu izvornih modela Plein Air i JP4, na krovu se nalazi daska za surfanje, a u prtljažniku skateboardi.

Unutrašnjost krase školjkasta sjedala s integriranim naslonima za glavu koja podsjećaju na kultni dizajn 'egipatske mumije'. Tu je kombinacija različitih tkanina te podloge od krep materijala i dijagonalnih mrežastih umetaka. Tkanina krasi i obloge vrata, rubove prtljažnika te armaturnu ploču, na kojoj se sa suvozačeve strane nalazi i ručka za držanje na neravnim terenima. Lebdeća središnja konzola originalan je detalj koji svježoj i prozračnoj unutrašnjosti pruža profinjen, ali snažan karakter. Logo JP4 ističe se na središnjem vanjskom nosaču, dok se oznaka 4x4 nalazi na prednjem blatobranu i na vratima prtljažnika.

S tehničke strane, koncept se temelji na platformi modela Renault 4 Savane 4x4 Concept. Razmak od tla je 15 mm veći nego kod standardne električne Četvorke. Zadržani su 18-inčni kotači, no sada dolaze s posebnim gumama Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55 i specifičnim naplatcima JP4, dok je trag kotača širi za po 10 mm sa svake strane. Najvažnija je novost dodatni električni motor na stražnjoj osovini koji omogućuje stalni pogon na sve kotače. Zahvaljujući njemu, vozilo je okretnije na pijesku, kamenju i makadamu.

Renault 4 JP4x4 Concept nije jedini novitet koji će marka izložiti na turniru Roland Garros. Društvo će mu raditi Renault 4 Roland-Garros E-Tech electric koji također bilježi svoj prvi javni nastup, i to u inačici Plein Sud s električno upravljanim platnenim krovom. Taj krovni otvor, dug 92 cm i širok 80 cm, simbolizira putovanja na otvorenom i ispunjava cijelu unutrašnjost svjetlošću. Inačica Plein Sud već se može naručiti u paketima opreme Techno ili Iconic, dok će posebna serija Roland-Garros stići u prodajne salone potkraj jeseni.

 

 

