Rolls-Royce Nightingale – zamamni električni dvosjed za stotinu "šmekera"

Rolls-Royce je predstavio Project Nightingale, prvu kolekciju unutar novog programa Coachbuild, koja kroz 100 ručno izrađenih električnih automobila oživljava duh eksperimentalnih modela iz 1920-ih

Autonet.hr četvrtak, 16. travnja 2026. u 06:00

Tvrtka Rolls-Royce Motor Cars službeno je predstavila Project Nightingale, prvu kolekciju u sklopu svojeg novog programa izrade luksuznih vozila malih serija po narudžbi, Coachbuild Collection. Ovaj projekt ne predstavlja samo novi automobil u ponudi luksuzne britanske marke, već viziju koja spaja potpunu slobodu dizajna, napredni i moderni električni pogon te tradiciju izrade karoserija po narudžbi, čime se brend vraća svojim najambicioznijim korijenima.

Inspiraciju za Nightingale dizajneri su crpili iz povijesnih eksperimentalnih modela iz 1920-ih godina, točnije prototipova 16EX i 17EX iz 1928. godine. Ti su automobili bili stvoreni na vrhuncu ere "Jazz Age", kako bi pomaknuli granice brzine i elegancije u to doba. Baš kao i njegovi prethodnici prije stotinjak godina, projekt Nightingale nosi prepoznatljive crvene ambleme, koji simboliziraju inovativni karakter i tehničku izvrsnost koju je zagovarao suosnivač kompanije sir Henry Royce.

Estetika monolitne ljepote

Dizajnerski jezik novog modela definiran je principima estetike iz razdoblja moderne i kasnog Art Deco stila, a karakteriziraju ga čiste, neprekinute linije i monolitni volumeni. S dužinom od čak 5,76 metara, Nightingale dijeli proporcije s modelom Phantom, ali u formi otvorenog dvosjeda. Prednjim dijelom dominira monumentalna rešetka hladnjaka, široka gotovo metar i izrađena iz jednog bloka nehrđajućeg čelika, dok su prednja svjetla postavljena vertikalno.

Profil automobila evocira torpedo-oblik povijesnih krstarica s izrazito dugim poklopcem motora i niskim vjetrobranskim staklom. Karakteristična linija trupa vizualno odvaja gornji i donji dio vozila, slično dizajnu kod luksuznih jahti, dok stražnji dio završava inovativnim difuzorom od ugljičnih vlakana. Posebnu pažnju privlače 24-colni kotači, najveći ikada postavljeni na jedan Rolls-Royce, čiji dizajn simulira kretanje čak i kada vozilo miruje.

Tih poput slavuja

Srce projekta Nightingale je potpuno električni pogon koji omogućuje gotovo bešumno kretanje, što je ključno za iskustvo vožnje u otvorenom kabrioletu. Prema navodima inženjera, odsustvo mehaničke buke omogućuje putnicima da se potpuno stope s okolinom, slušajući tek zvukove prirode, poput vjetra ili ptica. Upravo je ta tišina potaknula dizajnere da u unutrašnjosti vozila interpretiraju ritmove slavujeva (eng. nightingale) pjeva kroz vizualne uzorke zvučnih valova.

Ekskluzivnost ovog modela naglašena je činjenicom da će on biti proizveden u svega 100 primjeraka. Kupnja je moguća isključivo putem pozivnice, a namijenjena je klijentima s dubokim afinitetom prema dizajnu brenda, ali (sasvim je jasno) i dubokim džepom – iako cijena nije objavljena. Budući će vlasnici biti uključeni u višegodišnji program praćenja razvoja svojih vozila, dok su prve isporuke kupcima planirane od 2028. godine, nakon dovršetka opsežnog globalnog programa testiranja koji započinje ovog ljeta.

"Project Nightingale izgrađen je na dizajnerskim načelima koja definiraju ovu marku u njezinom najuvjerljivijem izdanju – grandiozne proporcije, apsolutna disciplina površina i jasnoća linija koja nagrađuje i najpozorniji pogled. Pa ipak, on ih vodi u potpuno novom smjeru. Za mene, ovaj povijesni automobil djeluje istovremeno neumitno i potpuno neočekivano, kao da će oblikovati sve što slijedi", izjavio je Domagoj Đukec, direktor dizajna u Rolls-Royceu, ranije poznat kao prvi dizajner BMW-a, koji je u ovu marku i prešao s ciljem razvoja ovakvih luksuznih malih serija.

