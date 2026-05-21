Škoda Epiq – kompaktni električni crossover cijenom i praktičnošću cilja na masovno tržište

Kompaktni SUV s pogonom na prednje kotače donosi do 440 kilometara dometa, prtljažnik od 475 litara i cijenu usporedivu s klasičnom Škodom Kamiq, čime se pozicionira kao pristupačan svima

Češki proizvođač automobila pod okriljem VW Grupe, Škoda Auto, službeno je predstavio svoj najpovoljniji električni model, potpuno novu Škodu Epiq. Ovaj urbani SUV crossover predstavlja ulaznu točku u Škodinu električnu ponudu te, zajedno s nadolazećim modelom Peaq, ima ključnu ulogu u širenju asortimana električnih vozila marke. Razvijen unutar temeljne grupe brendova koncerna Volkswagen, Epiq je pozicioniran kako bi osigurao konkurentnost na europskom tržištu u segmentu kompaktnih električnih automobila "za široke mase".

Nova platforma i učinkovitost

U mnogim zemljama ovaj će model ostvariti cjenovni paritet sa svojim ekvivalentom na unutarnje izgaranje, modelom Kamiq. Iz Škode kažu da Epiq postavlja jasna mjerila u klasi jer donosi tehnologije iz viših segmenata u pristupačnom cjenovnom paketu. Model je ujedno i prvi serijski automobil češke marke koji u potpunosti usvaja novi dizajnerski jezik "Modern Solid", karakterističan po čistim linijama, robusnosti i novom svjetlosnom potpisu u obliku slova T.

Epiq je prvo Škodino vozilo izrađeno na novoj generaciji električne platforme MEB+ te ujedno i prvi potpuno električni model ovog brenda s pogonom na prednje kotače. Korištenje ove platforme omogućilo je integraciju lakših baterija koje smanjuju potrošnju energije i poboljšavaju korištenje prostora. Vozilo nudi aerodinamički optimizirane elemente s koeficijentom otpora zraka od 0,275, što izravno pridonosi visokoj učinkovitosti tijekom vožnje.

Kupcima će na raspolaganju biti dvije veličine pogonskih baterija i tri izvedbe snage. Ovisno o konfiguraciji, automobil ostvaruje domet od oko 440 kilometara. Sustav podržava brzo istosmjerno (DC) punjenje koje omogućuje nadopunu baterije od 10 do 80 posto kapaciteta za približno 24 minute, dok standardno izmjenično (AC) punjenje podržava snagu punjenja do 11 kW. Dodatno, Epiq uvodi tehnologiju dvosmjernog punjenja koja omogućuje napajanje kućanstva ili vraćanje energije u mrežu, kao i potpunu vožnju s jednom papučicom.

Prostranost i tehnologija

Unatoč kompaktnim vanjskim dimenzijama, unutrašnjost vozila nudi visoku razinu praktičnosti i prostranosti. Prtljažni prostor kapaciteta 475 litara ubraja se među najveće u klasi, a nadopunjen je i prednjim prtljažnikom (frunkom) zapremnine 25 litara za pohranu kabela za punjenje. Kabina je opremljena izdržljivim materijalima i praktičnim "Simply Clever" rješenjima, dok središnjim dijelom dominira 13-inčni zaslon operativnog sustava temeljenog na Androidu, koji je povezan s aplikacijom MyŠkoda za daljinsko upravljanje vozilom.

U pogledu sigurnosti, Epiq standardno dolazi sa sedam zračnih jastuka, uključujući i središnji zračni jastuk, te širokim spektrom sustava pomoći vozaču koji uključuju sustave Front Assist, Side Assist, Lane Assist i prepoznavanje prometnih znakova. Kao opcija nudi se i napredniji sustav Travel Assist 3.0.

Cijene i dostupnost

Knjiga narudžbi za Škodu Epiq službeno se otvara u srpnju. Prve isporuke na europskim tržištima krenut će s modelima koji imaju veću bateriju (izvedba 55) i bogatije pakete opreme. Nedugo nakon službenog tržišnog lansiranja, Škoda će ponuditi i ograničenu seriju "First Edition" koja se temelji na paketu opreme Selection, a donosi najsnažniji pogonski sklop, proširenu serijsku opremu te specifične dizajnerske detalje unutrašnjosti i vanjštine.

Službena promotivna cijena u prednarudžbi za bazni model (Epiq 35) u Europi iznosi oko 23.900 €, a ovisno o tržištu i davanjima u nekim zemljama je najavljena i nešto viša cijena. Službeni konfigurator u Europi otvoren je s jačom izvedbom Epiq Essence 55 (baterija od 55 kWh i 155 kW snage) čija cijena kreće od 32.990 €, dok će cijene za Hrvatsku biti poznate nešto kasnije – očekuje se početna od oko 26.000 €.