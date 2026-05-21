Škoda Epiq – kompaktni električni crossover cijenom i praktičnošću cilja na masovno tržište

Kompaktni SUV s pogonom na prednje kotače donosi do 440 kilometara dometa, prtljažnik od 475 litara i cijenu usporedivu s klasičnom Škodom Kamiq, čime se pozicionira kao pristupačan svima

Autonet.hr četvrtak, 21. svibnja 2026. u 11:48

Češki proizvođač automobila pod okriljem VW Grupe, Škoda Auto, službeno je predstavio svoj najpovoljniji električni model, potpuno novu Škodu Epiq. Ovaj urbani SUV crossover predstavlja ulaznu točku u Škodinu električnu ponudu te, zajedno s nadolazećim modelom Peaq, ima ključnu ulogu u širenju asortimana električnih vozila marke. Razvijen unutar temeljne grupe brendova koncerna Volkswagen, Epiq je pozicioniran kako bi osigurao konkurentnost na europskom tržištu u segmentu kompaktnih električnih automobila "za široke mase".

Nova platforma i učinkovitost

U mnogim zemljama ovaj će model ostvariti cjenovni paritet sa svojim ekvivalentom na unutarnje izgaranje, modelom Kamiq. Iz Škode kažu da Epiq postavlja jasna mjerila u klasi jer donosi tehnologije iz viših segmenata u pristupačnom cjenovnom paketu. Model je ujedno i prvi serijski automobil češke marke koji u potpunosti usvaja novi dizajnerski jezik "Modern Solid", karakterističan po čistim linijama, robusnosti i novom svjetlosnom potpisu u obliku slova T.

Epiq je prvo Škodino vozilo izrađeno na novoj generaciji električne platforme MEB+ te ujedno i prvi potpuno električni model ovog brenda s pogonom na prednje kotače. Korištenje ove platforme omogućilo je integraciju lakših baterija koje smanjuju potrošnju energije i poboljšavaju korištenje prostora. Vozilo nudi aerodinamički optimizirane elemente s koeficijentom otpora zraka od 0,275, što izravno pridonosi visokoj učinkovitosti tijekom vožnje.

Kupcima će na raspolaganju biti dvije veličine pogonskih baterija i tri izvedbe snage. Ovisno o konfiguraciji, automobil ostvaruje domet od oko 440 kilometara. Sustav podržava brzo istosmjerno (DC) punjenje koje omogućuje nadopunu baterije od 10 do 80 posto kapaciteta za približno 24 minute, dok standardno izmjenično (AC) punjenje podržava snagu punjenja do 11 kW. Dodatno, Epiq uvodi tehnologiju dvosmjernog punjenja koja omogućuje napajanje kućanstva ili vraćanje energije u mrežu, kao i potpunu vožnju s jednom papučicom.

Prostranost i tehnologija

Unatoč kompaktnim vanjskim dimenzijama, unutrašnjost vozila nudi visoku razinu praktičnosti i prostranosti. Prtljažni prostor kapaciteta 475 litara ubraja se među najveće u klasi, a nadopunjen je i prednjim prtljažnikom (frunkom) zapremnine 25 litara za pohranu kabela za punjenje. Kabina je opremljena izdržljivim materijalima i praktičnim "Simply Clever" rješenjima, dok središnjim dijelom dominira 13-inčni zaslon operativnog sustava temeljenog na Androidu, koji je povezan s aplikacijom MyŠkoda za daljinsko upravljanje vozilom.

U pogledu sigurnosti, Epiq standardno dolazi sa sedam zračnih jastuka, uključujući i središnji zračni jastuk, te širokim spektrom sustava pomoći vozaču koji uključuju sustave Front Assist, Side Assist, Lane Assist i prepoznavanje prometnih znakova. Kao opcija nudi se i napredniji sustav Travel Assist 3.0.

Cijene i dostupnost

Knjiga narudžbi za Škodu Epiq službeno se otvara u srpnju. Prve isporuke na europskim tržištima krenut će s modelima koji imaju veću bateriju (izvedba 55) i bogatije pakete opreme. Nedugo nakon službenog tržišnog lansiranja, Škoda će ponuditi i ograničenu seriju "First Edition" koja se temelji na paketu opreme Selection, a donosi najsnažniji pogonski sklop, proširenu serijsku opremu te specifične dizajnerske detalje unutrašnjosti i vanjštine.

Službena promotivna cijena u prednarudžbi za bazni model (Epiq 35) u Europi iznosi oko 23.900 €, a ovisno o tržištu i davanjima u nekim zemljama je najavljena i nešto viša cijena. Službeni konfigurator u Europi otvoren je s jačom izvedbom Epiq Essence 55 (baterija od 55 kWh i 155 kW snage) čija cijena kreće od 32.990 €, dok će cijene za Hrvatsku biti poznate nešto kasnije – očekuje se početna od oko 26.000 €.

Tehničke specifikacije
  Epiq 35 Epiq 40 Epiq 55
Dužina 4171 mm
Širina 1798 mm
Visina 1581 mm
Međuosovinski razmak 2601 mm
Visina od tla 157 mm
Krug okretanja (promjer) 10.68 m
Osnovni kapacitet prtljažnika 475 l
Kapacitet prtljažnika s preklopljenim sjedalima 1345 l
Tip motora Sinkroni motor s trajnim magnetima
Pogon Prednji
Maksimalna snaga motora 85 kW (115 KS) 99 kW (135 KS) 155 kW (211 KS)
Tip baterije NMC LFP LFP
Kapacitet baterije - bruto (neto) 38.5 kWh (37 kWh) 38.5 kWh (37 kWh) 55 kWh (52 kWh)
Sporo punjenje (AC 11 kW, 0-100%) 4 h 4 h 5 h 30 min
Brzo punjenje (DC, 10-80%) 50 kW / 33 min 90 kW / 25 min 105 kW / 24 min
Maksimalna brzina 150 km/h 150 km/h 160 km/h
Ubrzanje 0-100 km/h 11.0 s 9.8 s 7.1 s
Potrošnja energije (WLTP) 13.0 kWh/100 km 13.0 kWh/100 km 13.7 kWh/100 km
Domet s jednim punjenjem (WLTP) 310 km 310 km 441 km
Ukupna masa vozila s vozačem (75 kg) 1542 kg 1542 kg 1618 - 1712 kg
Maksimalna dopuštena masa 2030 kg 2050 kg 2080 kg
Korisna nosivost 488 kg 506 kg 443 - 537 kg
Maksimalna masa prikolice (s kočnicom) 500 kg 500 kg 1200 kg

