Škoda Peaq donosi više od 600 kilometara dosega i komfor za sedam putnika

Češki proizvođač predstavio je svoj najveći električni SUV s velikim dosegom, prostranom unutrašnjošću za sedam osoba te nizom tehnoloških rješenja koja debitiraju u ponudi te marke

Škoda je službeno, nakon niza najava i sporadičnih informacija, otkrila svoj novi model iz vrha ponude – Peaq, električni SUV koji preuzima ulogu nove perjanice češkog proizvođača automobila. Riječ je o električnoj alternativi za model Kodiaq, osmišljenoj s naglaskom na praktičnost, komfor i prostranost.

Ovo je ujedno i najveće vozilo u ponudi marke te drugo, nakon modela Epiq, razvijeno u potpunosti prema novom dizajnerskom jeziku "Modern Solid". S vanjskim dimenzijama koje uključuju međuosovinski razmak od 2.965 milimetara i ukupnu duljinu od 4.874 milimetra, Peaq nudi prostranu unutrašnjost s konfiguracijom za sedam putnika. Prtljažni prostor iza trećeg reda sjedala iznosi 299 litara, dok u konfiguraciji s pet sjedala raste na 935 litara. Dodatno, automobil posjeduje prednji prtljažnik (frunk) kapaciteta 37 litara te unutrašnje pretince zapremnine 33 litre.

Bogata oprema za udobnost

Unutrašnjost karakteriziraju veganske presvlake sjedala, dok će kožne opcije biti dostupne naknadno. Svjetlost u kabini osigurava panoramski krov površine 2,1 četvorni metar – najveći ikada ugrađen u jedno Škoda vozilo – koji ima tehnologiju za elektroničko podešavanje razine zatamnjenja. Multimedijskim sustavom upravlja se preko okomitog zaslona dijagonale 13,6" zasnovanog na Android platformi, s time da su zadržane fizičke kontrole za klimatizaciju, glasnoću i zaključavanje vrata.

U ponudi je i opcionalni paket Relax koji uključuje sjedala s funkcijom masaže i ergonomskim osloncima za noge, kao i audiosustav razvijen u suradnji s tvrtkom Sonos. Taj sustav isporučuje snagu od 755 vata kroz 16 zvučnika i dvostruki subwoofer u kućištu od 18 litara. Među ostalim debitantskim rješenjima u ponudi češke marke ističu se kvake na vratima poravnate s karoserijom koje se automatski izvlače, učinkovitija toplinska pumpa nove generacije, bežični punjač mobitela s magnetskim prihvatom te brisači vjetrobranskog stakla s integriranim mlaznicama za pranje.

Vanjski dizajn automobila podređen je aerodinamičkoj učinkovitosti, što rezultira koeficijentom otpora zraka manjim od 0,25. Tome pridonose optimizirani retrovizori, aktivne rešetke za hlađenje iza prednjeg branika, stražnji difuzor i krovni spojler. Na prednjem dijelu dominiraju svjetla u obliku slova T, dok su kotači veličine od 19 do 21" opremljeni aerodinamičkim poklopcima za smanjenje turbulencija.

Specifikacije za vrh ponude

Kupci mogu birati između dvije veličine baterija i tri varijante pogona. Početni model Peaq 60 opremljen je baterijom kapaciteta 63 kWh (59 kWh neto), stražnjim elektromotorom od 150 kW, a nudi doseg do 440 kilometara uz ubrzanje do 100 km/h za 8,6 sekundi. Snažnije izvedbe, Peaq 90 i Peaq 90x s pogonom na sva četiri kotača, koriste dosad najveću Škodinu bateriju od 91 kWh (86 kWh neto). Model s pogonom na stražnje kotače Peaq 90 razvija 210 kilovata i pruža doseg veći od 630 kilometara, dok izvedba Peaq 90x s dva elektromotora i ukupnom snagom od 220 kilovata omogućuje doseg do 605 kilometara te ubrzanje do stotke za 6,7 sekundi.

Baterija većeg kapaciteta može se napuniti od 10 do 80 posto za 28 minuta, dok je manjoj za isti ciklus potrebno 27 minuta. Vozilo podržava dvosmjerno punjenje kroz standarde V2L (vehicle-to-load), V2H (vehicle-to-home) i V2G (vehicle-to-grid), za što je potrebno koristiti zidni punjač Moon Power. Vozačima je na raspolaganju i vožnja s jednom papučicom. Kad je riječ o vuči, izvedbe s pogonom na stražnje kotače mogu vući kočenu prikolicu mase do 1,8 tona, dok verzije s pogonom na sva četiri kotača podižu tu granicu na 2 tone.