Škoda Superb iV odsad i sa snažnijim pogonom od 200 kW

Proširenje ponude hibridnih modela donosi novu verziju hibridne limuzine Superb iV koja postaje najsnažniji model s motorom s unutarnjim izgaranjem u trenutnoj gami češkog proizvođača

Autonet.hr srijeda, 4. ožujka 2026. u 05:33

Škoda je proširila ponudu četvrte generacije modela Superb uvođenjem snažnije verzije plug-in hibridnog pogona. Uz postojeću varijantu od 150 kW, kupcima limuzinske izvedbe Superba iV sada je na raspolaganju i pogonski sklop snage točno 200 kW (268 KS). Ovo povećanje performansi izravna je posljedica nadogradnje motora s unutarnjim izgaranjem 1.5 TSI, čija je snaga narasla sa 110 na 130 kW, uz nove softverske postavke.

Iako je snaga elektromotora ostala na 85 kW, a kapacitet baterije na 25,7 kWh, ukupni okretni moment sustava povećan je za 50 Nm te sada iznosi 400 Nm. Zahvaljujući ovim modifikacijama, Superb iV nudi fleksibilnost pogona pri svim brzinama, čime se pozicionira kao najsnažniji model marke u aktualnoj ponudi koji koristi motor s unutarnjim izgaranjem.

Unaprijeđene i kočnice

Poboljšane performanse prate i značajne promjene na kočionom sustavu. Na prednjem dijelu vozila promijenjen je sustav hlađenja koji sada koristi poseban kanal skriven iza branika umjesto rešetke u kućištu kotača. Stražnje kočnice su u potpunosti nove, s ventiliranim diskovima promjera 310 mm i debljine 22 mm, što je značajan napredak u odnosu na standardne diskove dimenzija 300x12 mm na slabijoj verziji.

Ovakav kočioni sustav preuzet je iz najbrže čisto benzinske varijante (2.0 TSI 4x4), što je nužno s obzirom na poboljšanu dinamiku. Novi Superb iV od 200 kW ubrzava od 0 do 100 km/h za 7,1 sekundi. To je punu sekundu brže od verzije sa 150 kW te tek 1,5 sekundi sporije od najsnažnijeg benzinca s pogonom na sva četiri kotača.

Dostupnost i izvedbe

Unatoč uvođenju snažnije opcije, postojeća verzija od 150 kW ostaje u ponudi. Nova, snažnija izvedba od 200 kW bit će dostupna isključivo u limuzinskoj izvedbi Superba. Kupci koji se odluče za limuzinu moći će birati između oba stupnja snage u sklopu paketa opreme Selection. S druge strane, karavanska izvedba Superb iV Combi zadržava dosadašnju strategiju te će i dalje biti dostupna isključivo s provjerenim plug-in hibridnim sustavom snage 150 kW.

Tehnički podaci
Snaga pogona 200 kW (268 KS)
Okretni moment 400 Nm
Snaga motora s unutarnjim izgaranjem 130 kW (174 KS)
Snaga elektromotora 85 kW (114 KS)
Maksimalna brzina 225 km/h
Ubrzanje 0–100 km/h 7,1 s
Kapacitet spremnika za gorivo 45 l
Kapacitet baterije 25,7 kWh (bruto)
Kombinirana potrošnja (hibrid) 1,4 – 1,5 l/100 km & 12,5 – 13,2 kWh/100 km
Potrošnja s ispražnjenom baterijom 5,3 – 5,6 l/100 km
Kombinirane CO₂ emisije (hibrid) 31 – 34 g/km

