Stigao je BMW iX3, prvi model serije Neue Klasse, koji vraća klasične "bubrege"

Potpuno električni BMW iX3 donosi doseg veći od 800 km, ultrabrzo punjenje i potpuno novo digitalno iskustvo vožnje, a kao prvi model nove generacije nagovještava kako će izgledati budućnost marke

Na svjetskoj premijeri u Münchenu, koju je predsjednik uprave BMW-a Oliver Zipse nazvao "trenutkom koji se događa jednom u životu", BMW Grupa predstavila je BMW iX3, prvi model svoje potpuno nove generacije vozila pod nazivom Neue Klasse. Ovaj potez predstavlja temeljito promišljanje automobila i, prema riječima Zipsea, "masivan iskorak koji će oblikovati cijeli brend u godinama koje dolaze". Neue Klasse ne označava samo nove automobile, već početak jedne sasvim nove ere za BMW.

Razvoj modela trajao je četiri godine i obuhvatio je pet konceptnih vozila koja su naglašavala ključne aspekte nove generacije: održivost, digitalizaciju i sportski karakter. Adrian van Hooydonk, voditelj dizajna BMW Grupe, objasnio je kako su veliki tehnološki iskoraci morali ići ruku pod ruku s velikim koracima u dizajnu. Rezultat je, kako navodi, vozilo koje je "više BMW nego ikad", a kupci će vjerojatno biti oduševljeni napuštanjem koncepta ogromnih "bubrega" na prednjoj masci te povratak njihovom kultnom vertikalnom obliku.

Dizajn i digitalno iskustvo

Vanjski dizajn modela iX3 karakteriziraju čiste površine s malo preciznih linija, čime se postiže izvrsna aerodinamika. Prednji kraj donosi novu interpretaciju tipičnog BMW lica, dok novi svjetlosni potpis čini iX3 prepoznatljivim danju i noću.

Unutrašnjost je također doživjela potpunu transformaciju s ciljem stavljanja vozača u središte iskustva. Ključni element je BMW Panoramic Vision, sustav koji projicira informacije na donji dio vjetrobranskog stakla i vidljiv je svim putnicima. Zajedno s novim središnjim zaslonom i redizajniranim upravljačem, čini novi Panoramic iDrive sustav. Ovaj pristup omogućio je stvaranje čišćih i toplijih interijera, uz mnogo opcija personalizacije vozačkog iskustva, od sadržaja na zaslonu do karakteristika vožnje.

Preko 800 km po WLTP-u

BMW iX3 je potpuno električno vozilo koje obećava doseg veći od 800 kilometara prema WLTP ciklusu. S vršnom snagom punjenja do 400 kW, baterija se za samo 10 minuta može napuniti za domet od preko 370 kilometara, čime se, kako kažu u BMW-u, "briga oko dosega šalje u prošlost".

U razvoju Neue Klasse održivost je bila ključna odrednica. Jedna trećina materijala korištenih u izradi vozila je iz sekundarnih sirovina, a cijeli životni ciklus vozila, od lanca opskrbe do proizvodnje i korištenja, optimiziran je za manju potrošnju energije i resursa, čime BMW slijedi svoj put prema klimatskoj neutralnosti u skladu s Pariškim sporazumom.

"Budućnost je počela"

Predstavljanjem modela iX3, BMW započinje s uvođenjem inovacija iz Neue Klasse u sve svoje modele, bez obzira na vrstu pogona. Proizvodnja modela iX3 započet će kasnije ove godine u novoj tvornici u Debrecenu u Mađarskoj. Već je najavljen i sljedeći model, nova generacija BMW-a serije 3 u potpuno električnoj verziji i3, čije se predstavljanje očekuje sljedeće godine.

Do 2027. godine BMW planira lansirati 40 novih i ažuriranih modela, a od 2026. svaki novi model marke bit će potpuno nov. Time Neue Klasse neće biti kategorija vozila jedne niše, već će njene inovacije biti dostupne najširem krugu kupaca u velikoserijskim segmentima i bit će osnova budućnosti za bavarsku marku. "Uvodimo BMW u novu eru", zaključio je Zipse.