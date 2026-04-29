Stigao je Volkswagen ID. Polo, početne cijene ispod 25.000 eura

Volkswagen je otvorio novo poglavlje za svoj kultni model predstavljanjem električnog ID. Pola, koji uz prihvatljivu početnu cijenu donosi naprednu tehnologiju i prostranost većih klasa

Autonet.hr srijeda, 29. travnja 2026. u 19:45

Volkswagen je u Wolfsburgu službeno predstavio ID. Polo, potpuno električnu inačicu jednog od svojih najuspješnijih modela u povijesti. Nakon više od 20 milijuna prodanih primjeraka prethodnih generacija, novi model ulazi u sferu potpuno električne mobilnosti, temeljen na naprednoj MEB+ platformi grupacije.

Ispod 25.000 eura, za sada samo u najavi

Uz početnu cijenu od najavljivanih manje od 25.000 (točnije, 24.995) eura na njemačkom tržištu, ovaj kompaktni automobil dug 4.053 mm nudi značajno bolju iskoristivost prostora u usporedbi s konvencionalnim modelima, što potvrđuje prtljažnik povećan na 441 litru.

Dizajn vozila, za koji je zaslužan šef dizajna Andreas Mindt, prati novi "Pure Positive" dizajnerski jezik koji naglašava čiste proporcije i istaknute detalje poput C-stupa inspiriranog prvim Golfom. Unutrašnjost je fokusirana na digitalizaciju, s 10-inčnim digitalnim kokpitom i središnjim infotainment sustavom s ekranom dijagonale 13". Poseban dodatak je "retro prikaz" instrumenata pred vozačem, koji evocira izgled facelifta Golfa "jedinice", čime se moderna tehnologija spaja s nostalgijom. Također, u kabini su vidljive i fizičke tipke za glavne funkcije, što je ispunjenje obećanja o napuštanju isključivo digitalnih kontrola.

Snaga i autonomija

ID. Polo dolazit će s tri razine snage motora: 85 kW (116 KS), 99 kW (135 KS) te najsnažnijom verzijom od 155 kW (211 KS). Modeli s manjom snagom opremljeni su LFP baterijom od 37 kWh koja omogućuje domet do 329 km, dok najsnažnija varijanta koristi NMC bateriju od 52 kWh za domet do 454 km prema WLTP-u. Sve verzije standardno podržavaju DC brzo punjenje, pri čemu se baterija od 10 do 80% kapaciteta može dopuniti za otprilike 23 do 24 minute.

Tehnološki iskorak vidljiv je i u uvođenju sustava "Vehicle-to-Load" (V2L), koji omogućuje da automobil služi kao izvor energije za vanjske uređaje poput električnih bicikala, koje može puniti snagom do 3,6 kW. Sigurnost i udobnost osigurava Connected Travel Assist koji po prvi put u ovoj klasi prepoznaje semafore, dok standardna funkcija vožnje "s jednom pedalom" omogućuje upravljanje ubrzanjem i usporavanjem vozila isključivo putem papučice gasa.

Oprema i (ne)dostupnost

Vozilo će biti dostupno u tri linije opreme: Trend, Life i Style. Dok osnovni Trend nudi sustave poput Side Assista i Lane Assista, najviša razina Style donosi IQ.LIGHT LED matrix svjetla, sportsko-komforna sjedala i prošireni sustav ID. Light koji vizualnim informacijama pomaže u navigaciji ili upozorava na opasnost pri otvaranju vrata. Među opcionalnom opremom ističu se Harman Kardon audio sustav te luksuzne funkcije poput pneumatske masaže sjedala, što je ranije bilo rezervirano za više klase vozila.

Prednarudžbe u Njemačkoj počinju već danas, a tržišno lansiranje započinje varijantom ID. Polo Life od 155 kW po cijeni od 33.795 eura.

Dolazak bazične izvedbe po najavljenoj cijeni od 24.995 eura, kao i ostalih pogonskih inačica, očekuje se tijekom ljeta.

Tehničke specifikacije
Duljina 4.053 mm
Širina 1.816 mm
Visina 1.530 mm
Međuosovinski razmak 2.600 mm
Masa praznog vozila od 1.568 kg (37 kWh) / od 1.576 kg (52 kWh)
Pogon MEB+, prednji pogon
Veličine baterije (neto) 37 kWh i 52 kWh
Snaga (baterija 37 kWh) 85 kW (116 KS) i 99 kW (135 KS)
Snaga (baterija 52 kWh) 155 kW (211 KS)
Snaga DC punjenja 90 kW (uz 37 kWh) i 105 kW (uz 52 kWh)
Maksimalna brzina 160 km/h

