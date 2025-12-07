Toyota Gazoo Racing najavljuje dva trkaća modela: GR GT i GR GT3

Odjel Gazoo Racing prikazao je razvojne prototipe svojih novih perjanica – cestovnog GR GT-a i trkaćeg modela GR GT3, koji donose V8 motor, aluminijsku šasiju i naprednu aerodinamiku

Autonet.hr nedjelja, 7. prosinca 2025. u 13:08

Toyota Gazoo Racing, sportski odjel japanskog proizvođača, održao je svjetsku premijeru dvaju novih modela, GR GT i GR GT3, prvi put javno prikazujući razvojne prototipe koji najavljuju novu eru u filozofiji tvrtke, vezanoj uz stvaranje sve boljih automobila. Ovi modeli pozicionirani su kao nove perjanice marke, slijedeći legendarne prethodnike poput Toyote 2000GT iz 1960-ih te Lexusa LFA. Razvoj oba vozila vođen je jedinstvenim pristupom "jednog tima" pod vodstvom predsjednika Akija Toyode, ujedno i vozača utrka, uz suradnju profesionalnih vozača i inženjera kako bi se osigurao ultimativni vozački doživljaj.​

Jedan za cestu, drugi za stazu

Model GR GT razvijen je kao cestovni trkaći automobil s fokusom na "sjedinjavanje" vozača i vozila, dok je GR GT3, temeljen na tom modelu, specifično prilagođen za natjecanja prema FIA-inim specifikacijama klase GT3. Oba modela dijele tri ključna elementa koja definiraju njihove performanse: iznimno nisko težište, malu masu uz visoku krutost te beskompromisnu potragu za aerodinamičkom učinkovitošću. Ovi automobili rezultat su prijenosa znanja veterana koji su razvijali Lexus LFA na mlađe generacije, uz aktivnu primjenu novih tehnologija po prvi put viđenih u Toyoti.​

Srce novog GR GT modela čini hibridni sustav koji uparuje novorazvijeni 4,0-litreni V8 twin-turbo motor s jednim elektromotorom, postižući ciljanu snagu sustava od najmanje 650 KS te okretni moment od preko 850 Nm. Motor je dizajniran s "hot V" konfiguracijom turbopunjača i sustavom suhog kartera kako bi bio kompaktan i omogućio nisko težište, a snaga se na stražnje kotače prenosi putem novog osam-stupanjskog automatskog mjenjača smještenog straga. Jedinstvena značajka ovog pogonskog sklopa je korištenje konusnog zupčanika za promjenu smjera okretanja na stražnjoj osovini, što je rješenje preuzeto iz vozila s pogonom na sve kotače i optimizirano za ovaj raspored.​

Kako bi se postigla mala masa uz visoku čvrstoću, GR GT koristi Toyotin prvu potpuno aluminijsku šasiju, dok su paneli izrađeni od ugljičnih vlaknima ojačane plastike i aluminija. Ovjes je također potpuno nov, s dvostrukim ramenima sprijeda i straga, također od aluminija, razvijen od nule uz pomoć simulatora i testiranja na stazama poput Nürburgringa. Kočioni sustav koristi karbonsko-keramičke diskove, a napredni sustav kontrole stabilnosti omogućuje vozaču podešavanje razine njegove intervencije u više stupnjeva, ovisno o vještini i uvjetima na stazi.​

Dizajn prati funkciju

Proces dizajna eksterijera, kažu iz Toyote, za GR GT bio je potpuno obrnut od konvencionalnog pristupa. Umjesto da se aerodinamika prilagođava gotovom dizajnu, ovdje je idealna aerodinamička forma uspostavljena prva. Inženjeri s iskustvom iz FIA WEC natjecanja surađivali su s dizajnerima kako bi stvorili aerodinamički model koji diktira izgled vozila, osiguravajući performanse pri brzinama većim od 320 km/h. Unutrašnjost je oblikovana s naglaskom na ergonomiju i vidljivost potrebnu za vožnju na limitu, pri čemu su svi ključni prekidači smješteni nadohvat ruke uz upravljač.​

GR GT3, kao trkaća izvedenica, dijeli osnovnu strukturu aluminijske šasije i ovjesa s cestovnim modelom, ali je prilagođen strogim FIA GT3 pravilima za kupce koji se žele natjecati i pobjeđivati. Iako je riječ o čistokrvnom trkaćem automobilu, iz Gazoo Racinga naglašavaju da je princip "vozač na prvom mjestu" jednako važan i ovdje, jer će za upravljačem sjediti i profesionalci i amateri. Toyota planira lansirati ove modele oko 2027. godine, nastavljajući s intenzivnim testiranjima kako bi osigurala da automobili ispunjavaju očekivanja u svim uvjetima, od svakodnevne vožnje do ekstremnih napora na trkaćoj stazi.

Toyota GR GT - specifikacije
Duljina 4.820 mm
Širina 2.000 mm
Visina 1.195 mm
Međuosovinski razmak 2.725 mm
Okvir/Šasija Potpuno aluminijski okvir karoserije
Broj sjedala (Putnika) 2
Težina vozila 1.750 kg ili manje
Raspodjela težine (naprijed:nazad) 45:55
Zapremnina motora 3.998 ccm
Promjer i hod klipa motora 87.5 x 83.1 mm
Tip motora V8 + elektromotor
Turbopunjač Dvostruki turbo
Mjenjač 8-stupanjski automatski
Maksimalna snaga sustava 650 KS ili više
Maksimalni okretni moment sustava 850 Nm ili više
Pogon Motor sprijeda, pogon na stražnje kotače
Ovjes Dvostruka poprečna ramena s oprugom
Kočnice Karbon-keramička disk kočnica
Dimenzija guma Prednje: 265/35/R20; stražnje: 325/30/R20
Maksimalna brzina 320 km/h ili više

 

Toyota GR GT3 - specifikacije
Duljina 4.785 mm
Širina 2.050 mm
Visina 1.090 mm
Zapremnina motora 3.998 ccm
Tip motora V8


