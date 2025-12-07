Toyota Gazoo Racing najavljuje dva trkaća modela: GR GT i GR GT3

Toyota Gazoo Racing, sportski odjel japanskog proizvođača, održao je svjetsku premijeru dvaju novih modela, GR GT i GR GT3, prvi put javno prikazujući razvojne prototipe koji najavljuju novu eru u filozofiji tvrtke, vezanoj uz stvaranje sve boljih automobila. Ovi modeli pozicionirani su kao nove perjanice marke, slijedeći legendarne prethodnike poput Toyote 2000GT iz 1960-ih te Lexusa LFA. Razvoj oba vozila vođen je jedinstvenim pristupom "jednog tima" pod vodstvom predsjednika Akija Toyode, ujedno i vozača utrka, uz suradnju profesionalnih vozača i inženjera kako bi se osigurao ultimativni vozački doživljaj.​

Jedan za cestu, drugi za stazu

Model GR GT razvijen je kao cestovni trkaći automobil s fokusom na "sjedinjavanje" vozača i vozila, dok je GR GT3, temeljen na tom modelu, specifično prilagođen za natjecanja prema FIA-inim specifikacijama klase GT3. Oba modela dijele tri ključna elementa koja definiraju njihove performanse: iznimno nisko težište, malu masu uz visoku krutost te beskompromisnu potragu za aerodinamičkom učinkovitošću. Ovi automobili rezultat su prijenosa znanja veterana koji su razvijali Lexus LFA na mlađe generacije, uz aktivnu primjenu novih tehnologija po prvi put viđenih u Toyoti.​

Srce novog GR GT modela čini hibridni sustav koji uparuje novorazvijeni 4,0-litreni V8 twin-turbo motor s jednim elektromotorom, postižući ciljanu snagu sustava od najmanje 650 KS te okretni moment od preko 850 Nm. Motor je dizajniran s "hot V" konfiguracijom turbopunjača i sustavom suhog kartera kako bi bio kompaktan i omogućio nisko težište, a snaga se na stražnje kotače prenosi putem novog osam-stupanjskog automatskog mjenjača smještenog straga. Jedinstvena značajka ovog pogonskog sklopa je korištenje konusnog zupčanika za promjenu smjera okretanja na stražnjoj osovini, što je rješenje preuzeto iz vozila s pogonom na sve kotače i optimizirano za ovaj raspored.​

Kako bi se postigla mala masa uz visoku čvrstoću, GR GT koristi Toyotin prvu potpuno aluminijsku šasiju, dok su paneli izrađeni od ugljičnih vlaknima ojačane plastike i aluminija. Ovjes je također potpuno nov, s dvostrukim ramenima sprijeda i straga, također od aluminija, razvijen od nule uz pomoć simulatora i testiranja na stazama poput Nürburgringa. Kočioni sustav koristi karbonsko-keramičke diskove, a napredni sustav kontrole stabilnosti omogućuje vozaču podešavanje razine njegove intervencije u više stupnjeva, ovisno o vještini i uvjetima na stazi.​

Dizajn prati funkciju

Proces dizajna eksterijera, kažu iz Toyote, za GR GT bio je potpuno obrnut od konvencionalnog pristupa. Umjesto da se aerodinamika prilagođava gotovom dizajnu, ovdje je idealna aerodinamička forma uspostavljena prva. Inženjeri s iskustvom iz FIA WEC natjecanja surađivali su s dizajnerima kako bi stvorili aerodinamički model koji diktira izgled vozila, osiguravajući performanse pri brzinama većim od 320 km/h. Unutrašnjost je oblikovana s naglaskom na ergonomiju i vidljivost potrebnu za vožnju na limitu, pri čemu su svi ključni prekidači smješteni nadohvat ruke uz upravljač.​

GR GT3, kao trkaća izvedenica, dijeli osnovnu strukturu aluminijske šasije i ovjesa s cestovnim modelom, ali je prilagođen strogim FIA GT3 pravilima za kupce koji se žele natjecati i pobjeđivati. Iako je riječ o čistokrvnom trkaćem automobilu, iz Gazoo Racinga naglašavaju da je princip "vozač na prvom mjestu" jednako važan i ovdje, jer će za upravljačem sjediti i profesionalci i amateri. Toyota planira lansirati ove modele oko 2027. godine, nastavljajući s intenzivnim testiranjima kako bi osigurala da automobili ispunjavaju očekivanja u svim uvjetima, od svakodnevne vožnje do ekstremnih napora na trkaćoj stazi.

Toyota GR GT - specifikacije Duljina 4.820 mm Širina 2.000 mm Visina 1.195 mm Međuosovinski razmak 2.725 mm Okvir/Šasija Potpuno aluminijski okvir karoserije Broj sjedala (Putnika) 2 Težina vozila 1.750 kg ili manje Raspodjela težine (naprijed:nazad) 45:55 Zapremnina motora 3.998 ccm Promjer i hod klipa motora 87.5 x 83.1 mm Tip motora V8 + elektromotor Turbopunjač Dvostruki turbo Mjenjač 8-stupanjski automatski Maksimalna snaga sustava 650 KS ili više Maksimalni okretni moment sustava 850 Nm ili više Pogon Motor sprijeda, pogon na stražnje kotače Ovjes Dvostruka poprečna ramena s oprugom Kočnice Karbon-keramička disk kočnica Dimenzija guma Prednje: 265/35/R20; stražnje: 325/30/R20 Maksimalna brzina 320 km/h ili više