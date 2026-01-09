Toyota Gazoo Racing pripremio GR Yaris Morizo RR

Između ostalog posebnost je i u ekskluzivnoj boji karoserije Gravel Khaki, a pripremit će se po 100 primjeraka za Europu i Japan

Toyota Gazoo Racing (TGR) najavila je posebno izdanje GR Yarisa pod nazivom Morizo RR te predstavila prototip koji je još u razvoju na sajmu Tokyo Auto Salon 2026. GR Yaris Morizo RR posebno je izdanje nastalo u suradnji s predsjednikom Toyota Motor Corporationa i glavnim testnim vozačem Akiom Toyodom, poznatim kao Morizo. Koristi spoznaje stečene kroz natjecanje tima Toyota Gazoo Rookie Racing (TGRR) na utrci Nürburgring 24 sata 2025.

Naime, za prošlogodišnju utrku na Nürburgringu TGR, čija je osnovna misija stvaranje sve boljih automobila proizašlih iz motorsporta, udružio je snage s Rookie Racingom, timom koji dorađuje GR vozila. Pod Morizovim vodstvom prešli su organizacijske granice i udružili se u TGRR, s ciljem dodatnog ubrzanja razvoja sve boljih automobila.

Morizo je vozio GR Yaris s brojem #109, u vlasništvu TGRR-a, opremljen Gazoo Racing Direct automatskim mjenjačem (DAT). Unatoč zahtjevnosti Nürburgringa, odvozio je više krugova od planiranog. Nakon uspješnog završetka utrke, Morizo je pohvalio GR Yaris i osamstupanjski automatski mjenjač, zahvaljujući kojem je uspio odvoziti 15 krugova.

Sukladno tom uspjehu GR Yaris Morizo RR je i dobio ime po Morizu i Rookie Racingu. Poseban je po iznimnoj povezanosti vozača i vozila, razvijenoj na Nürburgringu. To poboljšava interakciju i samopouzdanje vozača te tjera zaljubljenike u automobile da se smiješe i žele nastaviti voziti.

GR Yaris Morizo RR bit će ograničen na 100 primjeraka na odabranim europskim tržištima i 100 primjeraka u Japanu. Početak prodaje planiran je za proljeće 2026.

Ovjes usavršen na Nürburgringu

Zahvaljujući snažnom potisnom sili koju stvara novi stražnji spojler odnosno stražnje krilo, podešenje ovjesa optimizirano je kako bi se postigle prigušne sile koje omogućuju gumama da zadrže dobar kontakt s podlogom, čak i na neravnim površinama poput onih na Nürburgringu. Rezultat su performanse koje omogućuju opuštenu svakodnevnu vožnju uz zadržavanje sportskih sposobnosti. U skladu s time prilagođeno je i upravljanje sustavom električnog servoupravljača (EPS).

Tu je i novi način upravljanja pogonom na sva četiri kotača razvijen zajedno s Morizom. Način rada Morizo zamjenjuje način Gravel na izvornom vozilu. On postavlja početni okretni moment i raspodjelu pogonske sile na prednju/stražnju osovinu u omjeru 50:50.

Već spomenuti stražnji spojler od karbonskih vlakana razvijeno je kroz sudjelovanje TGRR-a na utrci Nürburgring 24 sata. Ostala poboljšanja eksterijera uključuju prednji spojler, bočne pragove i poklopac motora od karbonskih vlakana. Posebnost je i vanjska boja je Gravel Khaki, koja je omiljena Morizu. Završna Piano Black obrada stvara elegantan, oštar i vizualno niži izgled prednje maske, dok mat brončani naplatci upotpunjuju dojam.

Kočione čeljusti i šavovi u unutrašnjosti izvedeni su u Morizovoj prepoznatljivoj žutoj boji. Upravljač presvučen alcantarom također je posebna značajka. Dobio je nešto manji promjer obruča, kao i dorađene mjenjačke polugice i prekidače na volanu radi bolje upravljivosti u sportskoj vožnji. Prekidači su raspoređeni odvojeno, na temelju iskustava stečenih s rally automobilom GR Yaris Rally2. Unutrašnjost dodatno krasi ekskluzivna pločica sa serijskim brojem i logotipom Morizo RR.

Ekskluzivna oprema za GR Yaris Morizo RR

Performanse

• Ekskluzivno podešeni amortizeri

• Ekskluzivno podešen EPS

• Dodan Morizo RR ekskluzivni izbor 4WD načina rada

Eksterijer

• Ekskluzivno stražnje krilo od karbonskih vlakana

• Prednji spojler

• Bočni pragovi

• Poklopac motora od karbonskih vlakana

• Ekskluzivna boja karoserije (Gravel Khaki)

• Ekskluzivna prednja maska (Piano Black)

• Ekskluzivna boja naplataka (Mat Bronze)

• Ekskluzivno obojene kočione čeljusti (žute)

• Ekskluzivna značka Morizo RR (na stražnjim vratima)

• Morizov potpis na vjetrobranskom staklu

Interijer

• Površine od brušene kože sa žutim prošivima (na GR ekskluzivnom upravljaču, ručici mjenjača i postolju, te ručnoj kočnici i oblozi)

• Ekskluzivna sjedala (s izmijenjenim dizajnom veza na naslonu za glavu, žutim prošivima i perforacijom različitih boja)

• Ekskluzivna pločica sa serijskim brojem i logotipom Morizo RR

• Ekskluzivni GR Full TFT zaslon instrumenata (s Morizo prikazom načina rada)