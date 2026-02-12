Toyota Highlander dobiva potpuno električnu izvedbu, zasad samo za SAD

Iz Toyote su ovoga tjedna službeno predstavili novu generaciju svojeg popularnog SUV-a Highlander, koji s modelom za 2027. godinu u potpunosti napušta motore s unutarnjim izgaranjem. Izgrađen na modificiranoj platformi TNGA-K, prilagođenoj isključivo električnim vozilima, novi Highlander donosi značajne promjene u dimenzijama. Međuosovinski razmak povećan je za čak 20 centimetara u odnosu na prethodni model, što omogućuje znatno više prostora u unutrašnjosti, dok je ukupna visina vozila blago smanjena radi bolje aerodinamike.

Vanjski izgled karakteriziraju oštre linije, široki blatobrani i moderni detalji poput trake LED dnevnih svjetala koja se proteže cijelom širinom vozila (samo kod viših paketa opreme). Novost su i elektroničke ručke na vratima koje su poravnate s karoserijom, iako to neke zemlje već počinju zabranjivati. Time se, kažu, dodatno naglašava futuristički i aerodinamičan pristup dizajnu. Kupci će moći birati između paketa opreme XLE i Limited, pri čemu potonji nudi i opciju dvobojne karoserije te aluminijske naplatke od 22".

Performanse i domet

Novi Highlander bit će dostupan s dvije opcije pogona i dvije veličine baterija. Osnovni model s prednjim pogonom razvija 221 KS, dok snažnija izvedba s pogonom na sve kotače koristi dva elektromotora ukupne snage 338 KS. Ovisno o konfiguraciji, proizvođač procjenjuje da će modeli opremljeni većom baterijom od 95,8 kWh moći prijeći do 515 kilometara s jednim punjenjem.

Budući da je izrađen primarno za tržište SAD-a, novi SUV standardno dolazi s NACS priključkom za punjenje, što korisnicima omogućuje pristup tamo raširenoj mreži brzih istosmjernih (DC) punjača. Prema navodima iz Toyote, baterija se pod idealnim uvjetima može napuniti od 10 do 80 posto kapaciteta za otprilike 30 minuta. Sustav također uključuje naprednu pripremu baterije u hladnim uvjetima, čime se osiguravaju veće brzine punjenja čak i pri niskim temperaturama. Tu je i opcija "Vehicle-To-Load", čime Highlander može postati veliki "powerbank" za vanjsku opremu ili pričuva za napajanje doma.

Tehnološki napredak u kabini

Unutrašnjost vozila dizajnirana je kao moderan i korisniku prilagođen prostor s tri reda sjedala, u koji se može smjestiti do sedam putnika. Središnjim dijelom armaturne ploče dominira veliki 14-inčni zaslon osjetljiv na dodir, dok je ispred vozača smještena 12,3-inčna digitalna instrument ploča. Standardna oprema uključuje bežičnu povezivost sa sustavima Apple CarPlay i Android Auto, kao i dva bežična punjača za pametne telefone.

Poseban naglasak stavljen je na luksuz i sigurnost, pa tako Limited paket donosi fiksni panoramski stakleni krov – najveći u Toyotinoj gami – te JBL Premium audio sustav s 11 zvučnika. Sigurnosni paket Toyota Safety Sense 4.0 dolazi standardno u svim izvedbama, nudeći najnovije sustave asistencije vozaču, uključujući proaktivnu pomoć pri vožnji i napredne sustave za izbjegavanje sudara.