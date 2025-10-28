Toyota najavila maleni Land Cruiser FJ, no ne za Europu

Japanski proizvođač proširuje svoju kultnu seriju novim modelom FJ. Cilj je pružiti novu vrijednost kupcima, zadržavajući pouzdanost i terenske sposobnosti koje odlikuju Land Cruiser, u manjoj formi

Autonet.hr utorak, 28. listopada 2025. u 06:00

Toyota je najavila svoj novi Land Cruiser FJ, čije je lansiranje na japansko tržište planirano oko sredine 2026. godine. Novi model bit će službeno otkriven javnosti na Toyotinom izložbenom prostoru tijekom sajma Japan Mobility Show 2025, koji započinje krajem ovoga tjedna.

"Smanjeni" Land Cruiser, izvorno lansiran kao Toyota BJ 1951. godine, u novom je moderniziranom izdanju razvijan i usavršavan na temelju onoga kako se takvi automobili zaista koriste – poručili su na premijeri. Najavljeno je da će pružati pouzdanost, izdržljivost i terenske performanse, a uklopit će se u postojeću Toyotinu gamu na sljedeći način.

Postojeća ponuda Land Cruisera dosad se sastojala od tri različite serije. Prva je Station Wagon (Serija 300), vodeći model koji uvijek donosi najnovije tehnologije. Druga je Heavy-Duty (Serija 70), model iznimne izdržljivosti i upotrebljivosti kao "radni stroj". Treća je temeljna Serija 250, stvorena 2024. godine kao povratak korijenima automobila – jednostavno, robusno vozilo koje pomaže u ispunjavanju praktičnih potreba kupaca.

"Sloboda i radost"

Dodavanjem novog Land Cruisera FJ u seriju, Toyota će pružiti novu vrijednost u obliku "slobode i radosti" (FJ je kratica za "Freedom & Joy") koje proizlaze iz uživanja u vozilu na vlastiti način. Ipak, naglašeno je kako će model zadržati temeljnu pouzdanost, izdržljivost i terenske performanse koje podržavaju stilove života korisnika. Izrađen je na platformi IMV koju koristi i model Toyota Hilux, s kojim dijeli i osnovni pogonski sklop – 2,7 litreni benzinac snage 163 KS te 6-stupanjski automatski mjenjač.

Novi Toyota Land Cruiser FJ spaja tradicionalni robusni izgled i moderne funkcionalnosti u kompaktnom paketu. Dizajn zadržava prepoznatljivu "kockastu" siluetu s naglaskom na prostranost i teretni kapacitet. Oštro rezane linije i izraženi blatobrani naglašavaju snagu i stabilnost, dok segmentirani branici omogućuju jednostavniju zamjenu oštećenih dijelova i veću mogućnost personalizacije – primjerice, u ponudi će biti dodaci poput okruglih svjetala u retro stilu ili vanjskih dodataka za prijevoz terenske opreme.

Unutrašnjost je oblikovana za maksimalnu preglednost i intuitivno upravljanje. Horizontalna instrument ploča, ergonomski raspoređene komande i dobra vidljivost osiguravaju sigurnu vožnju na cesti i izvan nje. Performanse kombiniraju terensku izdržljivost s agilnošću kompaktnog vozila. Kraća međuosovinska udaljenost i visoka krutost karoserije omogućuju izvrsnu upravljivost i stabilnost. Land Cruiser FJ zadržava legendarne terenske sposobnosti zahvaljujući i velikom razmaku od tla te fleksibilnosti ovjesa.

Ono što će razočarati veliku većinu svjetskih kupaca plan je Toyote za prodaju malenog FJ-a. Ponudit će ga, naime, samo na tržištu Azije i "globalnog juga", dakle Bliskog te Dalekog Istoka i Južne Amerike – što znači da planova za njegovu prodaju u Europi i SAD-u (zasad) nema.

Tehničke specifikacije
Duljina 4.575 mm
Širina 1.855 mm
Visina 1.960 mm
Međuosovinski razmak 2.580 mm
Kapacitet sjedala Dva reda, pet putnika
Motor 2TR-FE benzinski motor od 2,7 litara
Pogon 4WD (djelomični pogon na sva četiri kotača)
Mjenjač 6-stupanjski automatski Super ECT
Maksimalna snaga 120 kW (163 KS)
Maksimalni okretni moment 246 Nm

