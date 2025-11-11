Toyota predstavila novu generaciju Hiluxa koja po prvi puta stiže i u električnoj verziji

Kupci će moći izabrati novog Hiluxa u dizelskoj, benzinskoj i električnoj verziji, a 2028. godine izlazi i model s pogonom na vodik

Autonet.hr utorak, 11. studenog 2025. u 11:43
📷 Foto: Toyota
Foto: Toyota

Toyota je službeno predstavila devetu generaciju Hiluxa koja donosi osvježeni dizajn, modernizirani kabinu i do sada najširu ponudu pogona, uključujući po prvi puta i potpuno električnu verziju.

'Cyber Sumo'

Krenuvši od dizajna, Toyota novi vizualni identitet Hiluxa naziva „Cyber Sumo“. Odmah se primijeti da je prednji kraj agresivniji zahvaljujući tankim LED svjetlima i velikom šesterokutnom maskom, iako električna izvedba dolazi s nešto pitomijim zatvorenim grillom bez klasičnih otvora za zraka. Novi LED potpis našao se i na stražnjoj strani vozila, uz integrirane stepenice koje olakšavaju pristup tovarnom prostoru.

📷 Foto: Toyota
Foto: Toyota

Što se tiče unutrašnjosti, tu su promjene još veće u odnosu na prethodnika. Kabina je dizajnirana po uzoru na novi Land Cruiser s 12,3-inčnim digitalnim instrumentima i zaslonom multimedije. Neki vozači zasigurno će cijeniti što su fizičke tipke za ključne funkcije zadržane, a i broj pretinaca je povećan.

📷 Foto: Toyota
Foto: Toyota

Od dizela i benzina, do struje i vodika

Ponuda pogona za novog Hiluxa poprilično je opširna. Vjerojatno će najpopularniji biti 2,8-litreni turbo dizel od 204 KS i 500 Nm s blagim hibridnim sustavom, dok će tržišta izvan EU-a dobiti i 2,7-litreni benzinac.

Najveća novost je Hilux BEV, električni model s dva motora ukupne snage 196 KS i baterijom od 59,2 kWh, dovoljnim za doseg do 240 kilometara prema WLTP-u. Iz Toyote ističu da električni Hilux može vući do 1.600 kg i nositi 715 kg, što je poprilično skromno u odnosu na dizelsku verziju koja ima deklariranu vuču do 3.500 kg i nosivost do jedne tone.

📷 Foto: Toyota
Foto: Toyota

Treba istaknuti i da Toyota razvija Hilux FCEV s pogonom na vodik čija se premijera očekuje 2028. godine. Time će Hilux postati prvi pick up na svijetu s četiri različita pogonska koncepta - benzinskim, dizelskim, električnim i vodikovim.

Prodaja nove generacije Hiluxa u Europi počinje u prosincu 2025. godine, a cijene još uvijek nisu objavljene.



