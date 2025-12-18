Toyota predstavila potpuno novi električni Urban Cruiser s dosegom do 426 kilometara

Toyota širi svoju prisutnost u B-segmentu SUV-a novim modelom, koji dijeli ime s ranijim modelom, ali i malo toga ostalog – po novome riječ je o većem potpuno električnom vozilu sasvim izmijenjenog dizajna

Službeno je predstavljen ulazni model u Toyotin svijet električnih SUV-a, Urban Cruiser, model koji će se smjestiti u B-segment, ispod nešto većeg nadolazećeg modela C-HR+ i već predstavljenog modela kriptičnog imena, bZ4x. Urban Cruiser dijeli ime s modelom koji se proizvodio između 2008. i 2014. godine pod tim imenom, da bi kasnije bio u nekoliko izdanja predstavljen kao Suzuki Vitara na indijskom tržištu. Osim imena i karaktera, pak, sada predstavljeni model s prethodnikom ne dijeli praktički više ništa.

LFP baterija i AWD opcija

Novi model konstruiran je na namjenskoj BEV platformi, dakle potpuno je baterijski-električnog pogona, a dolazi s dvije opcije baterija. kapaciteta 49 kWh i 61 kWh. One koriste litij-željezo-fosfatnu (LFP) tehnologiju koja donosi veću izdržljivost i povoljniju cijenu. Ovisno o odabranoj bateriji i pogonu, doseg vozila prema WLTP standardu kreće se do 426 kilometara za model s prednjim pogonom i većom baterijom, dok verzija s pogonom na sve kotače nudi do 395 kilometara dosega.

Baterija podržava brzo DC punjenje, omogućujući dopunjavanje od 10% do 80% kapaciteta za otprilike 45 minuta, a Toyota jamči da će baterija zadržati najmanje 70% svog izvornog kapaciteta tijekom 10 godina ili milijun prijeđenih kilometara, uz redovite godišnje provjere.

Urban Cruiser je narastao za 30-ak centimetara u usporedbi s prethodnikom, donosi robustan dizajn nazvan "Urban Tech". Unutrašnjost vozila dizajnirana je s naglaskom na prostranost i fleksibilnost, što je postignuto zahvaljujući međuosovinskom razmaku od 2.700 mm i pametnom rasporedu pogonskih komponenti. Središnji dio pogona je tzv. e-osovina, kompaktni sklop koji uključuje elektromotor, inverter i redukciju prijenosa snage. Motor malog promjera smješten sprijeda donosi uštedu na prostoru i mogućnost povećanja kabine, dok opcija pogona na sve kotače koji koristi dodatni motor snage 48 kW na stražnjoj osovini, koji ne "ulazi" u prtljažni prostor.

Prostrana kabina

Kabina nudi klizni sustav stražnjih sjedala koji omogućuje prilagodbu prostora za putnike ili prtljagu, pri čemu prtljažni prostor varira od 244 do 310 litara s podignutim sjedalima, odnosno do 566 litara kada su sjedala potpuno preklopljena. Digitalno korisničko iskustvo osigurano je integracijom 10,25-inčnog instrumentnog zaslona i 10,1-inčnog multimedijskog zaslona osjetljivog na dodir.

Uz standardnu opremu koja uključuje toplinsku pumpu za veću energetsku učinkovitost, Urban Cruiser nudi i napredne opcije povezivosti putem aplikacije MyToyota, kojom vlasnici mogu daljinski upravljati funkcijama poput klimatizacije i punjenja. Vozačima su na raspolaganju različiti načini vožnje, uključujući Eco, Normal, Sport i Pedal mod za vožnju s jednom papučicom, dok AWD modeli nude i posebne načine rada Auto i Trail za zahtjevnije terene.

Sigurnosni paket uključuje sustav za predviđanje sudara, adaptivni tempomat, sustav zadržavanja u prometnom traku i prepoznavanje prometnih znakova na svim verzijama. Viši paketi opreme dodatno nude sustav kamera od 360° te praćenje mrtvog kuta.

Lansiranje Urban Cruisera dio je šire Toyotine strategije koja slijedi nakon revidiranog modela bZ4X, a prethodi dolasku novih modela poput C-HR+, bZ4X Touring i Hilux BEV planiranih za 2026. godinu.