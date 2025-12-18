Toyota predstavila potpuno novi električni Urban Cruiser s dosegom do 426 kilometara

Toyota širi svoju prisutnost u B-segmentu SUV-a novim modelom, koji dijeli ime s ranijim modelom, ali i malo toga ostalog – po novome riječ je o većem potpuno električnom vozilu sasvim izmijenjenog dizajna

Autonet.hr četvrtak, 18. prosinca 2025. u 06:00

Službeno je predstavljen ulazni model u Toyotin svijet električnih SUV-a, Urban Cruiser, model koji će se smjestiti u B-segment, ispod nešto većeg nadolazećeg modela C-HR+ i već predstavljenog modela kriptičnog imena, bZ4x. Urban Cruiser dijeli ime s modelom koji se proizvodio između 2008. i 2014. godine pod tim imenom, da bi kasnije bio u nekoliko izdanja predstavljen kao Suzuki Vitara na indijskom tržištu. Osim imena i karaktera, pak, sada predstavljeni model s prethodnikom ne dijeli praktički više ništa.

LFP baterija i AWD opcija

Novi model konstruiran je na namjenskoj BEV platformi, dakle potpuno je baterijski-električnog pogona, a dolazi s dvije opcije baterija. kapaciteta 49 kWh i 61 kWh. One koriste litij-željezo-fosfatnu (LFP) tehnologiju koja donosi veću izdržljivost i povoljniju cijenu. Ovisno o odabranoj bateriji i pogonu, doseg vozila prema WLTP standardu kreće se do 426 kilometara za model s prednjim pogonom i većom baterijom, dok verzija s pogonom na sve kotače nudi do 395 kilometara dosega.

Baterija podržava brzo DC punjenje, omogućujući dopunjavanje od 10% do 80% kapaciteta za otprilike 45 minuta, a Toyota jamči da će baterija zadržati najmanje 70% svog izvornog kapaciteta tijekom 10 godina ili milijun prijeđenih kilometara, uz redovite godišnje provjere.

Urban Cruiser je narastao za 30-ak centimetara u usporedbi s prethodnikom, donosi robustan dizajn nazvan "Urban Tech". Unutrašnjost vozila dizajnirana je s naglaskom na prostranost i fleksibilnost, što je postignuto zahvaljujući međuosovinskom razmaku od 2.700 mm i pametnom rasporedu pogonskih komponenti. Središnji dio pogona je tzv. e-osovina, kompaktni sklop koji uključuje elektromotor, inverter i redukciju prijenosa snage. Motor malog promjera smješten sprijeda donosi uštedu na prostoru i mogućnost povećanja kabine, dok opcija pogona na sve kotače koji koristi dodatni motor snage 48 kW na stražnjoj osovini, koji ne "ulazi" u prtljažni prostor.

Prostrana kabina

Kabina nudi klizni sustav stražnjih sjedala koji omogućuje prilagodbu prostora za putnike ili prtljagu, pri čemu prtljažni prostor varira od 244 do 310 litara s podignutim sjedalima, odnosno do 566 litara kada su sjedala potpuno preklopljena. Digitalno korisničko iskustvo osigurano je integracijom 10,25-inčnog instrumentnog zaslona i 10,1-inčnog multimedijskog zaslona osjetljivog na dodir.

Uz standardnu opremu koja uključuje toplinsku pumpu za veću energetsku učinkovitost, Urban Cruiser nudi i napredne opcije povezivosti putem aplikacije MyToyota, kojom vlasnici mogu daljinski upravljati funkcijama poput klimatizacije i punjenja. Vozačima su na raspolaganju različiti načini vožnje, uključujući Eco, Normal, Sport i Pedal mod za vožnju s jednom papučicom, dok AWD modeli nude i posebne načine rada Auto i Trail za zahtjevnije terene.

Sigurnosni paket uključuje sustav za predviđanje sudara, adaptivni tempomat, sustav zadržavanja u prometnom traku i prepoznavanje prometnih znakova na svim verzijama. Viši paketi opreme dodatno nude sustav kamera od 360° te praćenje mrtvog kuta.

Lansiranje Urban Cruisera dio je šire Toyotine strategije koja slijedi nakon revidiranog modela bZ4X, a prethodi dolasku novih modela poput C-HR+, bZ4X Touring i Hilux BEV planiranih za 2026. godinu.

Tehničke specifikacije
Dimenzije  
Duljina 4.285 mm
Širina 1.800 mm
Visina 1.635 mm
Međuosovinski razmak 2.700 mm
Pogonska opcija FWD FWD AWD
Kapacitet baterije 49 kWh 61 kWh 61 kWh
Doseg (WLTP kombinirano) 344 km 426 km 395 km
Snaga (kW / KS) 106 / 144 128 / 174 135 / 184
Okretni moment 193 Nm 193 Nm 307 Nm
Ubrzanje 0-100 km/h 9,6 s 8,7 s 7,4 s


