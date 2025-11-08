Twingo se vraća, ovaj put na struju! Renaultov gradski adut koštat će manje od 20.000 eura

Renault želi oživjeti A-segment predstavljanjem nove generacije modela Twingo E-Tech electric. Automobil će nuditi doseg od 263 km i cijenu ispod 20.000 eura, a proizvodit će se u Sloveniji

Autonet.hr subota, 8. studenog 2025. u 06:00

Renault je službeno najavio povratak modela Twingo u obliku nove generacije s električnim pogonom. Punim nazivom Twingo E-Tech electric, novi model stiže na ceste s ciljem transformacije A-segmenta gradskih automobila. Originalni Twingo, lansiran 1992., radikalno je promijenio segment svojom modularnošću i dizajnom. Međutim, danas taj segment čini manje od 5% europskog tržišta, ne zbog manjka potražnje, već zato što su se proizvođači povukli pred izazovima usklađivanja troškova, standarda i očekivanja kupaca – smatraju u Renaultu i ovim modelom žele to promijeniti.

Francuski proizvođač taj otvoreni tržišni prostor vidi kao veliku priliku za rast. Novi Twingo E-Tech electric najavljen je kao vozilo koje "mijenja pravila igre" i redefinira standarde segmenta. Cilj je ponuditi moderan električni gradski automobil koji pruža visoku vrijednost za kupce – sve po pristupačnoj cijeni.

Pet vrata i mnogo prostora

Dizajn novog modela snažno je utemeljen na prvoj generaciji, donoseći prepoznatljiv izgled – primarno kad je riječ o obliku vozila i jedinstvenim rasvjetnim elementima, no u moderniziranom izdanju. Twingo E-Tech electric izrađen je da bude iznimno prostran i modularan. Vozilo će imati pet vrata, a sve verzije standardno će dolaziti s dva neovisna klizna stražnja sjedala i preklopivim naslonom suvozačevog sjedala.

Optimizacija unutarnjeg prostora, prema navodima tvrtke, nudi razinu svestranosti koja do sada nije postignuta u ovom cjenovnom rangu. Vozilo je dizajnirano i za tihu vožnju bez lokalnih emisija, a opremljeno je tehnologijama koje se obično nalaze u skupljim segmentima.

Stiže nagodinu

Twingo E-Tech electric bit će opremljen sustavima pomoći u vožnji i multimedijskim sustavom OpenR Link s ugrađenim Googleovim servisima, što je prvi put u ovom segmentu. Za pogon će biti zadužen lagani elektromotor snage 60 kW, uparen s LFP baterijom koja će omogućavati (ipak skromni) doseg do 263 km prema WLTP ciklusu. Za gradsku vožnju optimizirana je i funkcija "One Pedal", koja omogućava vožnju samo s papučicom gasa.

Ključni element Renaultove strategije s ovim modelom bit že njegova cijena – potvrđeno je da će početna cijena modela Twingo E-Tech electric u Europi biti ispod 20.000 eura, a atraktivne cijene zadržat će i više razine opreme. Proizvodnja će se odvijati u tvornici u Novom Mestu u Sloveniji, a lansiranje na tržište planirano je za početak 2026. godine.



