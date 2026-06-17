U Berlinu smo isprobali novi BYD plug-in model Dolphin G DM-i. Kombinirano može i preko 1000 km

Predviđene su četiri razine opreme. Cijene za domaće tržište još nisu poznate, no možemo istaknuti kako u Njemačkoj kreću od 28.990 eura

Ivan Cvetković srijeda, 17. lipnja 2026. u 01:36
📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Poznato je kako brojni kineski proizvođači vrlo intenzivno kreću u osvajanje europskih kupaca te neprestano nadopunjuju ponudu različitih modela. Iako su u startu mislili kako će glavni naglasak biti na potpuno električnim modelima, trenutačno su vrlo intenzivni u nadopunjavanju ponude hibrida s najvećim naglaskom na plug-in verzije. Vjerujem da su rijetki kupci koji nisu čuli za BYD, mnogima postaje sve zanimljivija opcija bez obzira na veličinu modela, odnosno pogonsku tehnologiju koju koristi. Prije nekoliko mjeseci BYD je u Hrvatskoj pustio u prodaju nekoliko plug-in modela, a sad sam otišao do Berlina gdje sam imao priliku sudjelovat na premijeri njihovog najmanjeg plug-in modela. Riječ je modelu Dolphin G DM-i koji bi trebao dodatno popularizirati ime Dolphin kojih sve više viđamo na domaćim prometnicama, a riječ je o Surf izvedenici koja dolazi u potpuno električnom izdanju.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Novi model Dolphin G DM-i je model koji nam je predstavila Stella Li, Executive Vice President za Europu i Južnu Ameriku. Na početku nam je otkrila i da slovo 'G' u imenu označava 'genius' - genij. Kad još tome nadodamo činjenicu da sve više za svoje modele koriste slogan 'It's not a car, it's a BYD'. Jasno je da ciljaju na kupce koji su inače naviknuti na njemačke brendove, pogotovo znamo li kako su u prošlosti mnogi onu upravo koristili ovakve marketinške slogane.

Dolphin G DM-i novi je predstavnik B-segmenta dugačak 416 centimetara, što je 17 cm više od modela Dolphin Surf. Bitna je razlika i u međuosovinskom razmaku. Električni model ima 250 cm razmaka, dok je na plug-in izdanju 261 cm. Novi je model i nešto širi. Broji 182,5 cm, dok je već neko vrijeme prisutni model na našem tržištu širok 172 cm. Pored toga, 17 cm je kraći i od modela ATTO 2 DM-i. Sve to pomoglo je i značajnijem povećanju prtljažnika. Solidne 302 litre na EV modelu narasle su na čak 425 litara kod DM-i modela.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Maloprije spomenute dimenzije osiguravaju vrlo dobru prostranost putničke kabine. Prednja sjedala udobno primaju i osobu visoku 186 cm, no široka srednja konzola blago sužava prostor za desno koljeno. Na stražnjim sjedalima, iza visokog vozača, postaje nešto tjesnije jer je klupa relativno kratka.

Sve to pokazuje kako BYD cilja upravo na segment kojem brojni europski (ali i ostali) proizvođači posvećuju sve manje pažnje. Novi model Dolphin G DM-i, mali automobil s plug-in hibridnim pogonom i nema izravnog konkurenta jer plug-in pogoni nisu prisutni u ovom segmentu. Ipak, veličinom ovaj model s Super-Hybrid tehnologijom, koji želi pomrsiti račune modelima poput Renault Clio, Opel Corsa i Toyota Yaris vozio sam u berlinskom prometu.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Srce automobila je tzv. DM-i sustav. Permanentno uzbuđeni sinkroni motor na prednjoj osovini razvija 120 kW (163 KS) i 210 Nm okretnog momenta, dok sistemska snaga iznosi 212 KS. To rezultira gotovo sportskim voznim karakteristikama. Riječ je o spoju benzinskog četverocilindarskog motor obujma 1,5 litara koji primarno služi kao generator koji puni bateriju. Uz potpuno napunjenu bateriju i pun rezervoar, moguće je prevaliti do 1.040 kilometara bez duljeg zaustavljanja. Iz BYD-a govore kako je to dovoljno da se iz Berlina stigne do Pariza bez punjenja. Nažalost, nismo imali toliko vremena da isprobamo ove tvrdnje.

Najviše sam se vozio po gradu, pri čisto električnoj vožnji, gdje je deklarirana potrošnja struje 16 kWh na 100 kilometara. U hibridnom načinu rada automobil troši okruglo pet litara benzina na 100 kilometara. Na putnom računalu automobil u EV modu pokazuje potrošnju električne energije, odnosno ekvivalent koliko bi to bila potrošnja benzina. To je u vožnji koju nam je dozvoljavao tijek prometa širim središtem Berlina bilo ispod 3 l/100 km. Kolege koji su vozili dan ranije imali su i svojevrsno natjecanje u potrošnji u hibridnom modu, pri ispražnjenoj bateriji, gdje su najbolji postigli potrošnju od svega 3,5 l/100 km, što je znatno manje od WLTP deklarirane vrijednosti od 4,5 l/100 km.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Kako to i priliči kod posljednjih modela, BYD zadržava tipičan dizajn prednjeg dijela unutrašnjosti s puno upravljanja kroz središnji zaslon osjetljiv na dodir. Ipak, koristi i nekoliko fizičkih tipki za ključne funkcije poput startanja (možda malo zbunjujuća pozicija, među ostalim tipkama, koja nije posebno istaknuta), auto-holda i odmrzavanja prednjeg stakla. Ja bih još stavio i tipku za grijanje stražnjeg stakla.

Operativni sustav podržava bežični Android Auto i Apple CarPlay. Dobra stvar je i Google Maps navigacijski sustav koji radi jako dobro te spada među bolja rješenja na tržištu. Sustav koristi lokalnog, ali i AI asistenta u Cloudu te dolazi uz IoV, 5G i satelitsku povezivost. Ispred vozača je digitalna instrumentna ploča od 8,8 inča, dok se na središnjem grebenu, ovisno o razini opreme nalazi zaslon multimedijskog sustava od 10,1 ili 12,8 inča.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Kad sam već spomenuo razlike u razinama opreme, red je da spomenem kako su za Dolphin G DM-i predviđene četiri razine opreme. Početna je Active koja dolazi uz manju Blade bateriju hibridnog sistema, od 7,4 kWh što je dostatno za 40 km EV dosega. Preostale tri razine, Boost, Comfort i Sport imaju veću bateriju od 18,3 kWh za do 105 km dosega na električnu energiju. Prve dvije razine dolaze na 16-colnim kotačima, dok su za druge dvije predviđeni 18-colni kotači.

Ovjes je pripremljen dosta tvrdo, sportski, pa na dobrim prometnicama pokazuje iznimnu stabilnost, dok se na lošijem kolniku osjećaju neravnine. Napredak je moguć i po pitanju rekuperacije koja niti na najvišoj razini nije osobito izražena. Bolji osjećaj je moguć i na papučici kočnice koji im 'nejasan' prijelaz između električnog i mehaničkog kočenja.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

BYD Dolphin G DM-i negdje na jesen stiže na naše tržište, a onda će biti poznate i cijene. Sad samo mogu spomenuti cijene za njemačko tržište. Osnovna verzija Active kreće od 28.990 eura, i proteže se do 34.490 eura za top verziju Sport. To i nije malo novaca, no za više mišljenja ipak ćemo treba pričekat cijene za naše tržište.

BYD osigurava jamstvo od osam godina ili 250.000 kilometara na bateriju i pogonsku tehniku. Svakako je za Dolphin G DM-i prednost jer u B-segment donosi plug-in hibrid s električnim dometom do 105 kilometara. Svakako europska konkurencija ima razlog za ozbiljnu zabrinutost.

 

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