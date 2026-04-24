U Milanu prvi puta prikazan Hyundaijev Ioniq 3, kompaktni električni hatchback

Nekad su se automobili prvenstveno predstavljali na specijaliziranim salonima automobila, a što je gotovo iščeznulo. Danas se mnogo puta koriste razna druga događanja, bez obzira bile to tehnološke konferencije ili pak neka druga atraktivna zbivanja. Tako se ovaj tjedan u Italiju, točnije u europskoj prijestolnici mode održava Tjedan dizajna, a što je Hyundai iskoristio za predstavljanje svog novog modela. Stiže nam novi potpuno električni kompaktni hatchback iz Ioniq obitelji, a koji nosi oznaku 3 - Ioniq 3. Iz korejskog proizvođača navode kako najnoviji model utjelovljuje evoluciju vizualnog identiteta brenda kroz filozofiju Art of Steel, spajajući je s prostranim interijerom i intuitivnom tehnologijom u potpunosti prilagođenom svakodnevnim potrebama suvremenih korisnika.

Hyundai dodatno ističe nasljeđe koje datira još iz 1974. godine i modela Pony Coupé koji je dizajnirao Giorgetto Giugiaro, naglašavajući kako je dizajn kontinuirano oblikovao pristup brenda modernoj električnoj mobilnosti. Ioniq 3 je prvi model koji uvodi dizajnerski jezik Art of Steel inspiriran sirovom napetosti i čistoćom procesa proizvodnje čelika. Površine modela svedene su na nekoliko promišljenih volumena koji stvaraju snažan i precizan vizualni dojam, odražavajući prirodno ponašanje čeličnog lima. Karakteristični Pixel svjetlosni elementi dodatno osnažuju Ioniq identitet, upotpunjen s četiri središnje točke koje se referiraju na slovo H u Morseovom kodu.

Naravno, mnogo je pažnje posvećeno aerodinamičkoj učinkovitosti koja maksimalno povećava protok zraka i naglašava sportski karakter. Unatoč kompaktnim vanjskim dimenzijama, osiguran je prostran i fleksibilan interijer prateći Furnished Space pristup u kojem su elementi raspoređeni poput namještaja kako bi stvorili toplu i intuitivnu atmosferu.

Hyundai Ioniq 3 nastao je na Electric-Global Modular Platform (E-GMP) platformi Hyundai Motor Grupe s električnom arhitekturom od 400 volti. Riječ je o platformi međuosovinskog razmaka od čak 268 centimetara, dok je ukupna dužina vozila 415,5 cm govorimo li o početnom izdanju, odnosno 1,5 cm više ako je riječ o N Line izvedbi. Uz ravan pod tu je dosta izdašan prostor za noge, dok prtljažnik od 441 litre s integriranim Megaboxom ispod poda povećava praktičnost. Osnovni obujam prtljažnika je 322 litre, dok obujam Megaboxa iznosi 119 litara.

Ovisno o specifikaciji, dostupna su Relaxation sjedala s funkcijom grijanja i ventilacije te tekstilni materijali inspirirani talijanskim dizajnom namještaja iz 1970-ih, uključujući reciklirane i bio-materijale. Bose Premium Sound sustav, dvozonski automatski klima-uređaj i ambijentalna LED rasvjeta upotpunjuju profinjeno okruženje.

Kupcima će se na odabir nuditi dvije opcije baterija. Početna je Standard Range verzija s projiciranim WLTP dosegom od preko 335 km uz bateriju od 42,2 kWh, dok Long Range ima doseg veći od 490 km te bateriju od 61 kWh. Uz brzo DC punjenje (10 - 80 % za približno 29 min), vozilo nudi i AC punjenje do 22 kW te Vehicle-to-Load (V2L) funkcionalnost. Standard Range verzija za pogon rabi elektromotor od 107,8 kW / 147 KS te ima ubrzanje s mjesta do 100 km/h za 9 sekundi. Kod Long Range verzije elektromotor je od 99,5 kW / 135 KS, te je nešto sporiji pa mu za postizanje brzine od 100 km/h treba 9,6 s. Oba modela imaju maksimalnu brzinu ograničenu na 170 km/h.

U unutrašnjosti debitira Pleos Connect infotainment sustav izgrađen na Android Automotive OS (AAOS) operativnom sustavu. Zasloni od 12,9 inča ili 14,6 inča pružaju jasan i intuitivan pristup ključnim funkcijama vozila, navigaciji i povezivosti. Tehnološki paket zaokružuju Hyundai Digital Key 2, Plug & Charge te najnoviji SmartSense ADAS sustavi poput Highway Driving Assist 2 (HDA2) i Remote Smart Parking Assist (RSPA). Za sigurnost se brinu i projekcijska LED prednja svjetla s inteligentnim sustavom IFS te sedam standardnih zračnih jastuka. Ovisno o tržištu bit će dostupan i Hyundai Digital Key 2 za ulazak u vozilo bez ključa putem pametnog telefona ili pametnog sata.

Hyundai je pripremio osam boja eksterijera. To su Atlas White Solid, Phantom Black Pearl, Lumen Gray Pearl, Aurora Gray Pearl, Vibrant Blue Pearl, Ice Blue Pearl, Fierce Red Solid i Fierce Red Matte. Nadalje, ovisno o razini opreme pripremljene su i različite unutrašnjosti. Dostupne su Black, Beige / Gray, Blue / Gray, Black + crveni akcenti (N Line).