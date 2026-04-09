Urbani buntovnik - Cupra Raval spremna elektromobilnost učiniti dostupnom i emocionalnom

Dolazak na tržište najavljen je za predstojeće ljeto i to s početnom cijenom za ulaznu verziju modela od oko 26.000 eura

Iz Španjolske nam ubrzo stiže novi model s oznakama vrlo mlade, osam godina stare marke Cupra. Riječ je modelu Raval, a koji je dio šire obitelji malih električnih automobila Volkswagen Grupe, poznate kao Electric Urban Car Family. Svi modeli dijele istu tehničku osnovu - MEB+ platformu s prednjim pogonom - te su razvijani paralelno kako bi se smanjili troškovi proizvodnje. Pored Cupre Raval tu su još tri modela o kojima se već pisalo. To su kod Volkswagena modeli ID.Polo i ID.Cross, kao i Škodin model Epiq, a koji predstavlja mali gradski SUV češkog brenda. Još prije gotovo dva mjeseca imao smo priliku otputovati u Španjolsku, točnije u Barcelonu gdje su nam čelnici marke Cupra predstavili novi model. Obavijeni velom embarga koji je istekao jutros konačno možemo i s vama podijeliti informacije o modelu čije službeno lansiranje kreće upravo danas.

Kvart poznat po mladima

Inače, Raval je nazvan po gradskoj četvrti Barcelone, El Raval - najsmjelije, najkreativnije i najprkosnije gradske četvrti. Područje je poznato po stalnom protoku mladenačkog duha i kreativnosti, što ga čini savršenim nazivom za vozilo osmišljeno da poremeti status quo i osnaži novu generaciju vozača. Nazivanjem vozila po najživljem kvartu Barcelone, tu je Cuprina namjera da se odmakne od tradicionalne koncepcije električnih vozila kako bi se povezala s progresivnom publikom entuzijasta, koji ne žele kompromise u performansama i dizajnu u okviru održive mobilnosti.

Svojim dinamičnim oblikom i siluetom inspiriranom kacigom, Cupra Raval prenosi različitost i emocije, ostavljajući snažan dojam na cesti. Karakteristični detalji dodatno ističu karakter, od Matrix LED glavnih svjetala do skrivenih osvijetljenih ručki u ravnini vrata te osvijetljenog Cupra logotipa sprijeda i straga čine model Raval jedinstvenim, danju i noću. Najavljuje se precizna, agilna dinamika te sportsko upravljanje koji omogućuju zabavno iskustvo vožnje. Raval ima 15 mm niži vozni postroj u odnosu na VW i Škoda spomenute modele, a što uz optimizirani ovjes i progresivno upravljanje pruža dinamičko upravljanje.

Gradske proporcije

Kompaktnost novog modela vidljiva je u dimenzijama, pa Raval broji 404,6 cm u dužinu, širok je 178,4 cm te visok 151,8 cm, i nastao je na platformi međuosovinskog razmaka 260 cm. Tu je i dosta dobar prtljažnik obujma 430 litara. Pripremljen je nizom mogućnosti prilagodbe i novih boja, uključujući Plasma boju s efektom prelijevanja ili ekskluzivni mat lak uz dvije dvobojne kombinacije za krov. Ovaj gradski model ističe se kompaktnim proporcijama, sportskim karakterom i poznatim performansama Cupra modela. Njegov snažan stav i oštre, prkosne linije prenose emocije i osjećaj različitosti.

Prednjim krajem dominiraju dizajn u obliku 'nosa morskog psa' i oštre linije koje stvaraju napetost, karakter i mišićavost. Uz osvijetljeni Cupra logotip i Matrix LED glavna svjetla s efektima, Raval gledan sprijeda, ostavlja odvažan, visokotehnološki dojam. Pored estetike, napredna svjetla automatski se prilagođavaju uvjetima vožnje i cesti, pružajući dodatnu razinu visoke tehnologije u svakoj vožnji. Bočni dijelovi vozila sadrže skrivene osvijetljene ručke u ravnini s vratima, što doduše proizvođači automobila lagano izbacuju iz upotrebe. Stražnji kraj donosi naglašeni difuzor i 3D svjetlosne efekte. Svjetlosna traka proteže se cijelom širinom stražnjeg kraja, te sadrži osvijetljeni logotip.

Najniži aerodinamički otpor

Raval je dizajniran i razvijen s posebnim naglaskom na aerodinamiku kako bi se osigurala najbolja učinkovitost u klasi. Nadograđujući se na ovaj princip, vozilo integrira potpuno optimiziranu strategiju protoka zraka gdje komponente poput izraženih stražnjih C linija, prednjih zračnih zavjesa, aerodinamički optimiziranih kotača, ručki u ravnini s vratima, stražnjeg spojlera i aktivnog zatvaranja maske rade zajedno kako bi kontrolirale odvajanje protoka i smanjile otpor. Time Raval ima najniži aerodinamički otpor od svih Cupra modela.

Pripremljene su brojne mogućnosti individualizacije vanjskog izgleda. Tu su kotači od lakog metala, gdje se možde birati između osam dizajna kotača od 17 do 19 inča promjera, kao i sedam vanjskih boja. Pripremljene su mat boje i boje s efektom prelijevanja. Posebnost je u Plasma laku s efektom prelijevanja, koji se mijenja kroz cijan, plavu i indigo do ružičastocrvene, ovisno o svjetlu. Privlače i mat završne obrade kao što su Manganese i Century Bronze koje dodatno naglašavaju odvažan karakter vozila. Individualiziranje se proteže i na krov uz ponudu Manhattan sive ili Midnight crne boje.

Operativni sustav Android OS

Putnička kabina usmjerena je na vozača. Pripremljeno je osvjetljenje, digitalna integracija, fizičke tipke, kao i kontrola na upravljaču te taktilni detalji. Središnja konzola oslobađa vrijedan prostor za pohranu, dok intuitivni raspored osigurava jednostavno i pouzdano upravljanje. Integrirana sučelja za klima-uređaj i 12,9-inčni infotainment sustav, s novim operativnim sustavom Android OS, održavaju cockpit čistim. Ispred vozača je 10,25-inčna digitalna instrumentna ploča.

Cupra Raval

Osiguran je progresivan raspon konfiguracija unutrašnjosti, svaka sa svojim prepoznatljivim karakterom. Unutrašnjost Pulse sadrži sportska sjedala presvučena tkaninama izrađenim od 100% recikliranog materijala u središnjim dijelovima prednjih i stražnjih bočnih sjedala, a kombiniraju udobnost i otpornost s fokusom na odabir održivih materijala. Stepenicu viša unutrašnjost Immersive uvodi električno namjestiva sportska sjedala s funkcijom memorije, presvučena tkaninom Dinamica®, izrađenom od 73% recikliranih mikrovlakana na naslonima i naslonima za glavu, a koja pružaju poboljšanu sportsku notu. Središnji dijelovi stražnjih bočnih sjedala presvučeni su tkaninama izrađenim od 100% recikliranog materijala. Nadalje, unutrašnjost Feel nudi kombinaciju sportskih sjedala s visokokvalitetnom veganskom kožom. Tkanine na naslonima za glavu i središnjim dijelovima prednjih sjedala kao i bočnih stražnjih sjedala sadrže najmanje 36% recikliranog materijala. Na vrhu ponude, paket Ahead donosi CUP sportska sjedala s potpuno 3D pletenom presvlakom. Ova inovativna tehnika proizvodnje plete svaku presvlaku za sjedalo po narudžbi koristeći 100% reciklirani materijal, smanjujući otpad tkanine, a istovremeno omogućujući veću slobodu u dizajnu, individualizaciji i smjeloj estetici. 3D printane elemente kod ove unutrašnjosti susrećemo i na instrumentnoj ploči.

Projektor integriran u instrumentnu ploču

Sustav osvjetljenja unutrašnjosti dizajniran je kako bi bio inteligentan i poboljšao atmosferu u vozilu, prilagođavajući se različitim situacijama vožnje i raspoloženjima. Ambijentalno osvjetljenje donosi odabir između sedam okruženja s bojama i dinamičnim animacijama. U središtu cockpita, Smart Light Next Generation transformira osvjetljenje u intuitivno komunikacijsko sučelje između vozila i vozača. Integrirano u instrumentnu ploču, pruža jasne vizualne povratne informacije povezane sa sustavima potpore za vozača, poput sustava za prepoznavanje mrtvog kuta, a istovremeno reagira prepoznatljivim animacijama tijekom ključnih trenutaka performansi, uključujući funkciju E-Launch. Osvjetljenje postaje još impresivnije kroz dinamične projekcije na vratima, jedinstvenu značajku u segmentu. Projektor integriran u instrumentnu ploču baca prilagodljive animirane grafike na obloge vrata, proširujući svjetlosni jezik unutrašnjosti izvan tradicionalnih površina.

Cupra Raval

Raval je konstruiran kako bi pružio dinamično i emocionalno iskustvo vožnje koje ga razlikuje od ostalih gradskih električnih vozila. Ima pogon na prednje kotače i niži vozni postroj od zajedno razvijenih VW i Škoda modela, a tu je potpuno novi, visokoučinkoviti električni pogon. Koristi se elektromotor APP 290 najnovije generacije, uparen s PowerCo baterijom s objedinjenim ćelijama integriranom u podvozje pomoću tehnologije cell-to-pack. Uklanjanjem kućišta modula, ovaj pristup smanjuje težinu i potrebni prostor, a istovremeno povećava gustoću energije za oko 10 posto, što izravno utječe na veći doseg i učinkovitost. Dinamika vožnje i postavke specifične Cupra modele izražavaju sportski DNK modela Raval. Adaptivna regulacija voznog postroja (Dynamic Chassis Control) koristi adaptivne amortizere s do 15 razina podešavanja.

Dvije baterije i četiri opcije snage

Funkcija E-Launch iskustvu vožnje dodaje potpuno novu emocionalnu razinu. Omogućuje osjećaj kao na početku utrke kroz koordinirani slijed osvjetljenja, animacije cockpita i odgovarajućih zvučnih efekata u unutrašnjosti, pretvarajući svako ubrzanje iz mirovanja u uzbudljiv trenutak.

Kupci će na odabir imat različite verzija opreme uz dostupne četiri konfiguracije motora i baterije. Početna je Raval te spaja 37 kWh (LFP) bateriju i 85 kW/116 KS motor. Raval Plus uz istu bateriju donosi snažniji elektromotor od 99 kW/135 KS. Ove dvije opcije imaju mogućnost AC punjenja do 22 kW odnosno DC punjenja od 90 kW, za dosege od 300-injak kilometara. Endurance verzija ide uz NMC bateriju od 52 kWh te elektromotor od 155 kW/211 KS za doseg od oko 450 kilometara, te snažnije DC punjenje od 130 kW. Uz istu bateriju ide i top VZ izdanje koje pak raspolaže s EV motorom od 166 kW/226 KS. Njegov je doseg 400 km. Ovo potonje izdanje opremljeno je DCC Sport (Dynamic Chassis Control) ovjesom veće krutosti (+5 %), ESC OFF modusom, 19-inčnim kotačima sa širim gumama od 235 mm i elektroničkom blokadom diferencijala.

Sportski prizvuk

Ekskluzivno za VZ verziju, elektronička blokada diferencijala kontinuirano prati uvjete vožnje putem senzora i upravlja raspodjelom okretnog momenta između kotača kako bi se osiguralo optimalno prianjanje, posebno u uskim zavojima. K tomu, sportski zglobovi kola upravljača s povećanim negativnim nagibom i višim središtem naginjanja pružaju reaktivniji, angažiraniji i izravniji odziv prednje osovine.

Tijekom uvođenja na tržište, bit će dostupne tri ekskluzivne verzije uz snažniju bateriju, a svaka od njih utjelovljuje bit modela iz jedinstvene perspektive. Dynamic donosi naprednu tehnologiju baterija, dinamično upravljanjem i doseg od oko 450 km. Dynamic Plus uz isti EV motor od 155 kW kombinira dinamične postavke vožnje s velikom udobnošću i tehnologijom. Opremljen je naprednim sustavima potpore za vozača, inteligentnim funkcijama parkiranja, matrix LED glavnim svjetlima, sportskim sjedalima i visokokvalitetnim audio sustavom s 12 zvučnika razvijenim u suradnji sa Sennheiser Mobility. VZ Extreme uz snažniji motor od 166 kW spaja veliku snage i performanse. Snažnu dinamiku vožnje prate i održivi materijali te tehnologije. Ne radi se samo o najsnažnijoj verziji, već o statementu kako performanse i odgovornost mogu zajedno napredovati. Cupra Raval VZ Extreme dolazi s punom specifikacijom opreme, koja između ostalog uključuje CUP sportska sjedala s 3D tehnologijom pletenja presvlaka, 19-colne kotače od lakog metala Sulfur zelene boje s Performance gumama i upečatljivu Manganese mat završnu obradu.

Raval je dizajniran i proizveden u tvornici u Martorellu, na temelju napredne MEB+ platforme te stiže na tržište tijekom ljeta, s cijenom za početni model od 26.000 €.