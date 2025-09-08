Volkswagen ID. CROSS Concept donosi svjež dizajn i 420 km dosega

Konceptni ID. CROSS, uskoro u serijskoj proizvodnji, najavljuje novi dizajnerski smjer, prostranu kabinu i doseg do 420 kilometara. Svjetska premijera serijskog modela očekuje se u ljeto 2026. godine

Autonet.hr ponedjeljak, 8. rujna 2025. u 18:02

Volkswagen, vodeći europski dobavljač električnih automobila u 2025. godini, na sajmu IAA MOBILITY u Münchenu ovoga tjedna predstavlja koncept električnog kompaktnog SUV-a pod nazivom ID. CROSS Concept. Riječ je o vozilu koje je podjednako prilagođeno gradskim uvjetima i dugim putovanjima, a njime kompanija najavljuje novu generaciju svojih električnih modela.

Thomas Schäfer, izvršni direktor marke Volkswagen, istaknuo je kako ovaj koncept pokazuje ispunjenje obećanja. "S konceptom budućeg ID. CROSS-a, koji je blizu serijske proizvodnje, pokazujemo da ispunjavamo obećano – s novim dizajnom, tehnologijama koje su ranije viđene samo u višim klasama, poboljšanom upravljivošću i kvalitetom. S ovom novom generacijom ispunjavamo obećanja", izjavio je Schäfer. Nakon modela ID.2all, ID. GTI Concept i ID. EVERY1, ID. CROSS Concept je četvrti mali električni konceptni automobil marke, a svjetska premijera njegovog konačnog, serijskog modela planirana je za ljeto 2026. godine.

Kompatna prostranost

ID. CROSS Concept, predstavljen u Münchenu u zelenoj "Urban Jungle" boji, odražava novi, jasan i dopadljiv dizajnerski jezik. Konceptni SUV dugačak je 4,161 mm, širok 1,839 mm i visok 1,588 mm, s međuosovinskim razmakom od 2,601 mm, što ga dimenzijama smješta uz bok trenutnog modela T-Cross. Ipak, ističe se kombinacijom kotača i guma – dizajneri su razvili posebne 21-inčne aluminijske naplatke, što prate i specijalne Goodyear gume dimenzija 235/40 R21.

Unatoč kompaktnim vanjskim mjerama, unutrašnjost s pet sjedala bit će prostrana, s obujmom prtljažnika od 450 litara. Dodatni pretinac od 25 litara nalazi se ispod prednjeg poklopca. Kokpit je u potpunosti redizajniran s naglaskom na ergonomiju i intuitivno upravljanje. Na jednoj vizualnoj osi smješteni su digitalni instrumenti (11") i središnji zaslon osjetljiv na dodir infotainment sustava s ekranom od 13", dok je višenamjenski upravljač također dobio novi dizajn s jasnim kontrolnim tipkama umjesto kapacitivnih dodirnih površina.

Nova MEB+ platforma

Tehnički, ID. CROSS Concept temelji se na modularnoj MEB platformi za električna vozila s prednjim pogonom, koja će se u budućnosti kontinuirano razvijati u MEB+ izvedbu s poboljšanjima motora, baterija i softvera.

Kai Grünitz, član Upravnog odbora marke Volkswagen odgovoran za razvoj, najavio je novu generaciju softvera od sljedeće godine. "MEB od iduće godine dobiva novu generaciju softvera, koja donosi osjetno funkcionalno poboljšanje mnogih sustava. Ovaj daljnji razvoj donosi funkcije iz viših segmenata vozila, poput naprednog Travel Assista. MEB+ je time tehnički ključ za ponudu električnih vozila poput serijske verzije ID. CROSS Concepta po atraktivnim cijenama", pojasnio je.

Konceptni automobil pokreće novorazvijeni električni motor snage 155 kW (211 KS) koji pogoni prednje kotače, a predviđeni doseg prema WLTP ciklusu iznosi do 420 kilometara. Kuka za vuču dizajnirana za vertikalno opterećenje od 75 kg, dovoljno za prijevoz dva e-bicikla, dok maksimalna masa prikolice iznosi do 1.200 kg.

Tehničke specifikacije
Pogon MEB+, prednji pogon
Snaga 155 kW / 211 KS
Domet do 420 km (WLTP)
Najveća brzina 175 km/h
Duljina 4.161 mm
Širina 1.839 mm
Visina 1.588 mm
Međuosovinski razmak 2.601 mm
Prtljažni prostor 450 l + 25 l prednji prtljažnik
Nosivost kuke 75 kg
Najveća masa prikolice 1.200 kg (kočena, nagib 8%)
Kotači 235/40 R21


