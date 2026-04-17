Volkswagen ID.3 Neo ispravlja pogreške prethodnika

Svjetsku premijeru doživio je osvježeni ID.3, sada s oznakom Neo, koji donosi redizajniranu unutrašnjost, intuitivnije kontrole i učinkovitiji pogonski sustav, a već ga se može naručiti

Autonet.hr petak, 17. travnja 2026. u 06:00

Volkswagen je upriličio svjetsku premijeru modela ID.3 Neo, nasljednika popularnog ID.3, koji donosi značajna poboljšanja u dizajnu, tehnologiji i kvaliteti materijala – ispravljajući sve ono što se vlasnicima prve verzije nije svidjelo.

Povratak korijenima kroz redizajn

Vanjski izgled vozila definiran je novim dizajnerskim jezikom "Pure Positive" koji karakterizira pročišćen prednji dio s kontinuiranom svjetlosnom trakom preko cijele maske te osvijetljenim logotipom marke. Karoserijski detalji poput krova i stražnjeg spojlera sada su obojeni u boju vozila, što automobilu daje vizualno dužu i dinamičniju siluetu.

Međutim, veće se promjene događaju u kabini. Unutrašnjost vozila doživjela je potpunu transformaciju, sada s naglaskom na vrhunske materijale i intuitivno upravljanje. Kokpitom dominira novi Innovision infotainment sustav s centralnim zaslonom dijagonale 32,8 centimetara, dok je višenamjenski upravljač redizajniran s jasnije strukturiranim poljima tipki. Cijeli interijer usklađen je s filozofijom "True Volkswagen", stavljajući fokus na ergonomiju i udobnost putnika kroz kvalitetnije završne obrade površina, ali i povratak fizičkih tipki i uz manje oslanjanja na touchscreen zaslon.

Veća učinkovitost i doseg

Pogonski sustav modela ID.3 Neo potpuno je iznova razvijen, nudeći veći okretni moment uz smanjenu potrošnju energije. Kupcima će na raspolaganju biti tri različite veličine baterija – neto kapaciteta 50 kWh, 58 kWh i 79 kWh. Najveća baterija omogućuje vozilu doseg do 630 kilometara prema WLTP standardu. Ponuda snage motora kreće se od 125 kW (170 KS) do 170 kW (231 KS), ovisno o odabranoj liniji opreme: Trend, Life ili Style.

Punjenje baterija također je optimizirano za brže putovanje. Verzije s baterijama od 50 i 58 kWh podržavaju DC brzo punjenje do 105 kW, dok varijanta od 79 kWh doseže kapacitet punjenja do 183 kW. Jedna od ključnih novosti je i funkcija "vehicle-to-load", koja omogućuje napajanje vanjskih uređaja poput električnih roštilja ili bicikala izravno iz visokonaponske baterije automobila, snagom do 3,6 kW.

Napredna softverska rješenja

ID.3 Neo opremljen je najnovijom generacijom softvera koja uključuje napredne sustave pomoći vozaču. Uz standardne funkcije poput Lane Assista i Front Assista, opcionalno je dostupan Connected Travel Assist s automatskim prepoznavanjem semafora. Inovacija je i uvođenje vožnje s jednom papučicom, pri čemu vozilo intenzivno rekuperira energiju pri otpuštanju papučice gasa sve dok se potpuno ne zaustavi, što olakšava gradsku vožnju.

U novi softver integrirana je trgovina aplikacijama unutar infotainment sustava, koja omogućuje preuzimanje popularnih servisa za streaming, funkcije parkiranja ili igre, slično kao na pametnim telefonima. Popis dodatne opreme uključuje head-up zaslon s proširenom stvarnošću, panoramski krov te Harman Kardon audio sustav. Pretprodaja novog modela u Njemačkoj i na mnogim europskim tržištima započinje već u četvrtak, 16. travnja 2026. godine.

Tehničke specifikacije
Doseg (WLTP) Do 630 km
Potrošnja energije 13,9 – 15,7 kWh/100 km
Pogonske opcije (Snaga) 125 kW (170 KS) / 140 kW (190 KS) / 170 kW (231 KS)
Kapaciteti baterija (Neto) 50 kWh / 58 kWh / 79 kWh
DC snaga punjenja (50/58 kWh) Do 105 kW
DC snaga punjenja (79 kWh) Do 183 kW
Linije opreme Trend, Life, Style
Infotainment zaslon 32,8 cm (12,9") centralni zaslon
Digitalni kokpit 26,0 cm (10,25")
Vehicle-to-Load (V2L) Izlazna snaga do 3,6 kW
Kuka za bicikle (okomito opterećenje) Do 75 kg

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi