Volkswagen ID.3 Neo ispravlja pogreške prethodnika

Svjetsku premijeru doživio je osvježeni ID.3, sada s oznakom Neo, koji donosi redizajniranu unutrašnjost, intuitivnije kontrole i učinkovitiji pogonski sustav, a već ga se može naručiti

Volkswagen je upriličio svjetsku premijeru modela ID.3 Neo, nasljednika popularnog ID.3, koji donosi značajna poboljšanja u dizajnu, tehnologiji i kvaliteti materijala – ispravljajući sve ono što se vlasnicima prve verzije nije svidjelo.

Povratak korijenima kroz redizajn

Vanjski izgled vozila definiran je novim dizajnerskim jezikom "Pure Positive" koji karakterizira pročišćen prednji dio s kontinuiranom svjetlosnom trakom preko cijele maske te osvijetljenim logotipom marke. Karoserijski detalji poput krova i stražnjeg spojlera sada su obojeni u boju vozila, što automobilu daje vizualno dužu i dinamičniju siluetu.

Međutim, veće se promjene događaju u kabini. Unutrašnjost vozila doživjela je potpunu transformaciju, sada s naglaskom na vrhunske materijale i intuitivno upravljanje. Kokpitom dominira novi Innovision infotainment sustav s centralnim zaslonom dijagonale 32,8 centimetara, dok je višenamjenski upravljač redizajniran s jasnije strukturiranim poljima tipki. Cijeli interijer usklađen je s filozofijom "True Volkswagen", stavljajući fokus na ergonomiju i udobnost putnika kroz kvalitetnije završne obrade površina, ali i povratak fizičkih tipki i uz manje oslanjanja na touchscreen zaslon.

Veća učinkovitost i doseg

Pogonski sustav modela ID.3 Neo potpuno je iznova razvijen, nudeći veći okretni moment uz smanjenu potrošnju energije. Kupcima će na raspolaganju biti tri različite veličine baterija – neto kapaciteta 50 kWh, 58 kWh i 79 kWh. Najveća baterija omogućuje vozilu doseg do 630 kilometara prema WLTP standardu. Ponuda snage motora kreće se od 125 kW (170 KS) do 170 kW (231 KS), ovisno o odabranoj liniji opreme: Trend, Life ili Style.

Punjenje baterija također je optimizirano za brže putovanje. Verzije s baterijama od 50 i 58 kWh podržavaju DC brzo punjenje do 105 kW, dok varijanta od 79 kWh doseže kapacitet punjenja do 183 kW. Jedna od ključnih novosti je i funkcija "vehicle-to-load", koja omogućuje napajanje vanjskih uređaja poput električnih roštilja ili bicikala izravno iz visokonaponske baterije automobila, snagom do 3,6 kW.

Napredna softverska rješenja

ID.3 Neo opremljen je najnovijom generacijom softvera koja uključuje napredne sustave pomoći vozaču. Uz standardne funkcije poput Lane Assista i Front Assista, opcionalno je dostupan Connected Travel Assist s automatskim prepoznavanjem semafora. Inovacija je i uvođenje vožnje s jednom papučicom, pri čemu vozilo intenzivno rekuperira energiju pri otpuštanju papučice gasa sve dok se potpuno ne zaustavi, što olakšava gradsku vožnju.

U novi softver integrirana je trgovina aplikacijama unutar infotainment sustava, koja omogućuje preuzimanje popularnih servisa za streaming, funkcije parkiranja ili igre, slično kao na pametnim telefonima. Popis dodatne opreme uključuje head-up zaslon s proširenom stvarnošću, panoramski krov te Harman Kardon audio sustav. Pretprodaja novog modela u Njemačkoj i na mnogim europskim tržištima započinje već u četvrtak, 16. travnja 2026. godine.