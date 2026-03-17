Volkswagen je električni SUV model ID. Cross provozao ulicama Amsterdama

Dolazak u prodajne salone očekuje se krajem godine uz trenutačno najavljenu početnu cijenu od oko 28.000 eura. U pripremi su tri snage elektromotora te baterije od 37 kWh i 52 kWh

Autonet.hr utorak, 17. ožujka 2026. u 11:45
Volkswagen ID. Cross
Volkswagen ID. Cross

Iz Volkswagena su najavili kako njihov novi model ID. Cross na hrvatsko tržište stiže krajem 2026. godine i to s očekivanom početnom cijenom od oko 28.000 eura. Riječ je o novom SUV modelu iz serije električnih modela, a koji bi se povoljnijom cijenom trebao boriti za svoj dio tržišnog kolača. Ovaj model trenutačno se može vidjeti na ulicama Amsterdama, doduše prekriven kamuflažnom folijom. To je naravno napravljeno kako bi se privuklo više pažnje iako je riječ o serijski gotovo završenim  modelom. Isto tako krije se uređenje i njegove putničke kabine, iako vjerujemo da ne bi trebalo biti previše razlika u odnosu na ID. Polo.

Volkswagen ID. Cross
Volkswagen ID. Cross

Riječ je ustvari o SUV verziji modela ID. Polo, a koji su pripremljeni u novoj eri poznatog proizvođača, a pod vodstvom Thomasa Schäfera. On je tom prigodom istaknuo: 'Modeli poput Golfa, Passata ili Tiguana postali su globalni uspjesi jer su nudili dodatnu razinu tehnološke izvrsnosti, kvalitete, intuitivnog upravljanja i učinkovitog korištenja prostora - uvijek osmišljeni iz perspektive kupca. To su naše temeljne vrijednosti. To je ‘Pravi Volkswagen’. Sada te snage ponovno čvrsto stavljamo u središte kako bismo osigurali snažnu i uspješnu budućnost za Volkswagen i buduće modele poput ID. Crossa.”

Volkswagen ID. Cross
Volkswagen ID. Cross

Novi model iz ID. ponude dugačak je 415,3 centimetara, visok 158,1 cm i širok 179,4 cm. Njegov međuosovinski razmak iznosi 260,1 cm s veličinom kotača od 17 do 20 inča. Pripremljen je na platformi MEB+, a čime je nešto veći od verzije s motorom s unutarnjim izgaranjem, modela T-Cross, koji je nastao na MQB platformi.

Volkswagen ID. Cross
Volkswagen ID. Cross

Iz Volkswagena napominju kako električna verzija nudi više prostora za pet putnika i njihovu prtljagu. To se može zahvaliti dodatnih 3,8 cm međuosovinskog razmaka, te konceptualnih prednosti u iskorištenju prostora koje MEB+ ima u odnosu na MQB. Tako vozač i do četiri putnika imaju osjetno više prostora u dužinu, visinu i širinu. Povećan je i kapacitet prtljažnika. Na raspolaganju je 475 litara obujma, čime je ID. Cross prostraniji za 20 litara. Tome treba dodati i 22 litre prostora ispod prednjeg poklopca.

Volkswagen ID. Cross
Volkswagen ID. Cross

Vanjski dizajn obilježen je novim Volkswagen dizajnerskim jezikom Pure Positive koji se odlikuje čistim linijama te uravnoteženim proporcijama. Unutrašnjost, navodno također donosi jednostavnost uz bolje materijale i veću kvalitetu izrade. Tu je pet sjedala, više prostora, intuitivne funkcije te fizičke tipke i veliki zasloni.

Volkswagen ID. Cross
Volkswagen ID. Cross

Pogonsku ponudu činit će tri opcije snage, i to od 85 kW, 99 kW i 155 kW i to u kombinaciji s dvije veličine baterija od 37 kWh i 52 kWh neto kapaciteta. Razlika među baterijama nije samo u kapcaitetu, već i u dizajnu te kemiji (LFP i NMC), a što je dovelo do gotovo identične dimenzije i mase. Pored AC punjenja, tu je mogućnost i DC punjenja, i to do 90 kW, odnosno do 105 kW kod veće baterije. Očekivani domet je od nešto više od 300 do preko 400 km.

Volkswagen ID. Cross

 

 

 

